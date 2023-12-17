Microsoft'un Windows 11'deki Dosya Gezgini hatasını çözmesi bir yıl sürdü

Tam Boyutta Gör Yazılım devi Microsoft, bir yılın ardından nihayet Windows 11 işletim sistemindeki "Dosya Gezgini" hatalarından birini düzeltti.

Windows 11 23H2 güncelleme oyun performansını etkiliyor 1 hf. önce eklendi

Dosya Gezgini'nin sebepsiz yere kendi kendine açılması veya sistemin Explorer penceresine odaklanarak onu ön plana çıkarması gibi can sıkıcı bir sorundan bahsediyoruz. Bu sorun kritik olarak adlandırlmasa da birçok kullanıcıya göre dikkati dağıtıyor ve iş akışını engelliyor.

Hata her an ortaya çıkabiliyor

Hataya denk gelen kullanıcının ne yaptığı önemli değil. Bir sunumu düzenliyor ya da Microsoft Word'de yazıyor olabilir. Ayrıca, herhangi bir zaman kalıbı da yok ve hata rastgele aralıklarla ya da her saat başında ortaya çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör Hata düzeltmesi KB5033375 numaralı Aralık güncellemesiyle birlikte dağıtılmaya başlandı ve bu güncellemenin 2023'teki son kümülatif güncelleme olduğunu da belirtelim.

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Windows 11'deki Dosya Gezgini hatası bir yılda çözüldü