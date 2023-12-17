Microsoft'un Windows 11'deki Dosya Gezgini hatasını çözmesi bir yıl sürdü

Dosya Gezgini'nin sebepsiz yere kendi kendine açılması veya sistemin Explorer penceresine odaklanarak onu ön plana çıkarması gibi can sıkıcı bir sorundan bahsediyoruz. Bu sorun kritik olarak adlandırlmasa da birçok kullanıcıya göre dikkati dağıtıyor ve iş akışını engelliyor.
Hata her an ortaya çıkabiliyor
Hataya denk gelen kullanıcının ne yaptığı önemli değil. Bir sunumu düzenliyor ya da Microsoft Word'de yazıyor olabilir. Ayrıca, herhangi bir zaman kalıbı da yok ve hata rastgele aralıklarla ya da her saat başında ortaya çıkabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.