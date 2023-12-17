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    Microsoft'un Windows 11'deki Dosya Gezgini hatasını çözmesi bir yıl sürdü

    Microsoft, yayınladığı yeni bir güncellemeyle Windows 11'deki Dosya Gezgini'nin otomatik olarak açılması sorununu nihayet düzeltti.                              
    Windows 11'deki Dosya Gezgini hatası bir yılda çözüldü Tam Boyutta Gör
    Yazılım devi Microsoft, bir yılın ardından nihayet Windows 11 işletim sistemindeki "Dosya Gezgini" hatalarından birini düzeltti.

    Dosya Gezgini'nin sebepsiz yere kendi kendine açılması veya sistemin Explorer penceresine odaklanarak onu ön plana çıkarması gibi can sıkıcı bir sorundan bahsediyoruz. Bu sorun kritik olarak adlandırlmasa da birçok kullanıcıya göre dikkati dağıtıyor ve iş akışını engelliyor.

    Hata her an ortaya çıkabiliyor

    Hataya denk gelen kullanıcının ne yaptığı önemli değil. Bir sunumu düzenliyor ya da Microsoft Word'de yazıyor olabilir. Ayrıca, herhangi bir zaman kalıbı da yok ve hata rastgele aralıklarla ya da her saat başında ortaya çıkabiliyor.

    Windows 11'deki Dosya Gezgini hatası bir yılda çözüldü Tam Boyutta Gör
    Hata düzeltmesi KB5033375 numaralı Aralık güncellemesiyle birlikte dağıtılmaya başlandı ve bu güncellemenin 2023'teki son kümülatif güncelleme olduğunu da belirtelim.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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