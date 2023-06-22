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    Adobe'nin Figma'yı 20 milyar dolara satın alma planı yatabilir

    Avrupa Komisyonu, Adobe tarihindeki en büyük anlaşmayı engelleyebilir. ABD merkezli yazılım şirketinin 20 milyar dolarlık Figma satın alım anlaşması hakkında detaylı bir soruşturma başlatılacak.
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    Adobe'nin Figma'yı 20 milyar dolara satın alma planı yatabilir Tam Boyutta Gör
    ABD'li yazılım şirketi Adobe'nin çevrimiçi tasarım geliştirme platformu Figma'yı satın alma girişimi süresiz olarak ertelendi. Financial Times'ın raporuna göre Avrupa Birliği, milyarlarca dolarlık satın alım anlaşması hakkında detaylı bir soruşturma yürütecek.

    Avrupa Komisyonu'nun resmi bir soruşturma başlatarak birleşme şartlarını daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceği bildiriliyor. Satın alıma onay çıkmama olasılığı da var. Düzenleyici kurum, anlaşmanın dijital tasarım pazarının konsolide edilmesine, inovasyonun yavaşlamasına ve fiyatların artmasına neden olabileceği konusunda endişeli.

    Adobe'nin Figma'yı 20 milyar dolara satın alma planı yatabilir Tam Boyutta Gör

    Adobe, rekabete zarar vermeyeceği görüşünde

    Financial Times kaynakları, incelemenin oldukça uzun bir süreye yayılmasının muhtemel olduğu görüşünde. Adobe tarafı ise Figma'yı satın almasının rekabete zarar vermeyeceğini, zira Figma'nın kendi temel ürünlerinden herhangi birine doğrudan rakip olmadığını söylüyor.

    Adobe hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın Eylül ayında 20 milyar dolar karşılığında Figma'yı satın alacağını duyurmuştu. Başarılı bir şekilde tamamlanması halinde bu satın alım, Adobe tarihindeki en büyük anlaşma olarak kayıtlara geçecek. Sürecin ne yönde ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz.

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