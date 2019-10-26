Google Pixel 4’ün ekranı bazı uygulamalarda 60 Hz’e düşüyor

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Yakın zamanda tanıtılan Pixel 4 ve Pixel 4 XL modelleri birçok yenilik içeriyor. Ancak bunlar arasındaki en önemli gelişme Smooth Display özelliğiydi. Cihazın ekranını farklı durumlara göre 90 Hz tazeleme hızında tutan özellik sayesinde arayüz çok daha akıcı bir hale geliyor. Ancak bazı popüler uygulamaların 60 Hz ile çalıştığı fark edildi.

Google Haritalar uygulaması dahil

Google’ın kendi Haritalar uygulaması bu uygulamalardan biri. Diğerleri ise Pokemon Go, Waze ve WeChat olarak sıralanabiliyor. Kaynak kodları arasında fark edilen duruma göre, bu dört uygulamadan biri ekrandaysa Pixel 4 modelleri 90 Hz’de çalışamıyor. Yani uygulamalardan birini bölünmüş ekran şeklinde bile kullansanız ekran tazeleme hızı 60 Hz’e iniyor. Özellikle Google Haritalar’ın 90 Hz’de çalışamaması oldukça üzücü.

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Daha öncesinde 90 Hz tazeleme hızının ekran parlaklığını düşürdüğünüzde de devre dışı kaldığı ortaya çıkmıştı. Google, ekran parlaklığını yüzde 75’in altına indirdiğiniz zaman otomatik olarak ekranın 60 Hz’de çalıştığını açıkladı. Bunun sebebi ise düşük parlaklıkta 90 Hz ekranın titreme yapması gösterildi. Kısacası Pixel 4’lerin Smooth Display özelliğinden devamlı yararlanabilmek hayli zor gözüküyor.

https://9to5google.com/2019/10/25/google-pixel-4-disables-90hz-display-apps/