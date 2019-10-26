Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 4’ün ekranı bazı uygulamalarda 60 Hz’e düşüyor

    Google Pixel 4’deki en büyük yeniliklerden biri olan Smooth Display özelliğinin bazı uygulamalarda 90 Hz olarak çalışmadığı fark edildi. Aralarında Google Haritalar uygulaması da var.
    18 sa.
    1,2b
    2
    13
    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google Pixel 4’ün ekranı bazı uygulamalarda 60 Hz’e düşüyor
    Tam Boyutta Gör

    Yakın zamanda tanıtılan Pixel 4 ve Pixel 4 XL modelleri birçok yenilik içeriyor. Ancak bunlar arasındaki en önemli gelişme Smooth Display özelliğiydi. Cihazın ekranını farklı durumlara göre 90 Hz tazeleme hızında tutan özellik sayesinde arayüz çok daha akıcı bir hale geliyor. Ancak bazı popüler uygulamaların 60 Hz ile çalıştığı fark edildi.

    Google Haritalar uygulaması dahil

    Google’ın kendi Haritalar uygulaması bu uygulamalardan biri. Diğerleri ise Pokemon Go, Waze ve WeChat olarak sıralanabiliyor. Kaynak kodları arasında fark edilen duruma göre, bu dört uygulamadan biri ekrandaysa Pixel 4 modelleri 90 Hz’de çalışamıyor. Yani uygulamalardan birini bölünmüş ekran şeklinde bile kullansanız ekran tazeleme hızı 60 Hz’e iniyor. Özellikle Google Haritalar’ın 90 Hz’de çalışamaması oldukça üzücü.

    Ayrıca Bkz. "Hyundai’nin otonom aracı ücretsiz olarak hizmet veriyor"

    Daha öncesinde 90 Hz tazeleme hızının ekran parlaklığını düşürdüğünüzde de devre dışı kaldığı ortaya çıkmıştı. Google, ekran parlaklığını yüzde 75’in altına indirdiğiniz zaman otomatik olarak ekranın 60 Hz’de çalıştığını açıkladı. Bunun sebebi ise düşük parlaklıkta 90 Hz ekranın titreme yapması gösterildi. Kısacası Pixel 4’lerin Smooth Display özelliğinden devamlı yararlanabilmek hayli zor gözüküyor.



    https://9to5google.com/2019/10/25/google-pixel-4-disables-90hz-display-apps/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    smart1978 18 sa. en beğenilen
    Haber eski. Google yazilimsal olan bu sorunu guncelleme ile duzeltecek ilan edildi.

    Ayrica, Gelistirici seceneklerinde tek tiklama ile surekli 90 Hz e cikartabilir....


    Elbette statik duragan iceriklerde 60 Hz bile fazla ! Kitap/dergi okurken ...


    Bu tur YAZILIMSAL sorunlar her yil cikar ve genel de 1-2 ay icinde de bircok eksiklik uyumsuzluk tespit edilip yazilimsal olmasi sebebiyle de giderilir ...

    Haberde bahsedilen 4 uygulama sadece ki bunlar 90 Hz olsa bir getirisi de yok :) ...
    Haber eski. Google yazilimsal olan bu sorunu guncelleme ile duzeltecek ilan edildi. Ayrica, Gelistirici seceneklerinde tek tiklama ile surekli 90 Hz e c...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 18 sa.
    Pixel 4'e vuran vurana...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 18 sa. en beğenilen
    Haber eski. Google yazilimsal olan bu sorunu guncelleme ile duzeltecek ilan edildi.

    Ayrica, Gelistirici seceneklerinde tek tiklama ile surekli 90 Hz e cikartabilir....


    Elbette statik duragan iceriklerde 60 Hz bile fazla ! Kitap/dergi okurken ...


    Bu tur YAZILIMSAL sorunlar her yil cikar ve genel de 1-2 ay icinde de bircok eksiklik uyumsuzluk tespit edilip yazilimsal olmasi sebebiyle de giderilir ...

    Haberde bahsedilen 4 uygulama sadece ki bunlar 90 Hz olsa bir getirisi de yok :) ...
    2 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    koyunsavar 12 sa. smart1978
    Hayırdır bu ne iyimserlik? Herkese yazılımsal hata yapmak serbest samsung yapınca neden şiddet, panik?, hee akıllı 78 samsung harici değer şirketlerden hisse mi aldın yoksa?? Samsung bütün o küreselcilerin şirketlerini eziyor sende çatlıyorsun yoksa kan bağı mi var??
    3 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Relax Relax 6 sa. smart1978
    Pixel cihazların savunmak hangi zihniyet. İlk nesilden beri dev gibi markanın cihazları bu kadar sorun verir mi ya. Pixel cihazlar android e bir hakarettir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 18 sa.
    Pixel 4'e vuran vurana...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    2 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    1156 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    google, pixel 4 ve
    7 etiket daha smooth display pixel 4xl 90 hz ekran Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili76,5b
    YouTube Kanalı250b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 sa. Venüs'te kristal yapıları keşfedildi 7 sa. Beyin, öğrenilmiş bilgileri nasıl hatırlıyor ? 7 sa. Çin ilk kripto yasasını çıkarıyor 8 sa. Crucial X8 taşınabilir SSD’sini duyurdu 9 sa. Akıllı Tahtalar Pardus’a geçiyor 10 sa. Netflix, videoların hızını belirleyebileceğiniz yeni özelliği test ediyor 11 sa. Apple Pay, ABD'nin en çok kullanılan mobil ödeme platformu oldu 11 sa. AirPods Pro önümüzdeki hafta satışa sunulacak 12 sa. Galaxy Note 10 modelleri için Android 10 beta güncelleme programı başladı 12 sa. Leica'nın yeni aynasız fotoğraf makinesi 6 Kasım'da tanıtılacak 13 sa. Microsoft, Amazon'u 10 milyar dolarlık Pentagon JEDI bulut sözleşmesiyle yendi 13 sa. Huawei Nova 6 5G'nin tasarımını açığa çıkaran basın görseli yayınlandı 14 sa. Micron belleklerle yeni bir dünya rekoruna daha imza atıldı 14 sa. Bitcoin adeta uçtu artış yüzde 40’a dayandı 15 sa. Yeni dijital yayın platformu HBO Max, Netflix'e rakip olabilir mi? 15 sa. Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Vestel Venus V6 var 16 sa. 2019 Tokyo Otomobil Fuarı'na damga vuran modeller [Galeri] 16 sa. NBA NOW ile yeni bir NBA heyecanı başlıyor 16 sa. 2si1 | Uydudan İnternet Projesi başladı 17 sa. Adobe 7.5 milyon kullanıcının bilgilerini sızdırdı 18 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google Pixel 4’ün ekranı bazı uygulamalarda 60 Hz’e düşüyor Sonraki Hyundai’nin otonom aracı ücretsiz olarak hizmet veriyor 1 gün NASA, Ay'da su avına çıkıyor: İşte 'VIPER' gözlem aracı 1 gün Joker, tarihin en yüksek hasılat elde eden R-Rated (+18) filmi oldu 1 gün Apple düşük satışlar nedeniyle iPhone 11 Pro Max üretimini azaltacak 1 gün Intel Core i9-10980XE, i9-9980XE’den %3 yavaş olabilir 1 gün Huawei açıkladı: Otomobil üretme planımız yok 1 gün Vodafone Yanımda uygulamasına Fırsatlar Dünyası eklendi 1 gün Micron dünyanın en hızlı SSD sürücüsünü duyurdu 1 gün Google araştırmacıları, kokuları ayırt edebilen yapay zeka geliştirdi 1 gün Vivo IQOO Neo 855 tanıtıldı: Snapdragon 855, UFS 3.0 depolama, sıvı soğutma sistemi 1 gün Huawei bütçe dostu Enjoy 10s akıllı telefonunu tanıttı 1 gün McKinsey Danışmanı: Blockchain, Londra ve Ulusal Sağlık Hizmeti'ni öldürebilir 1 gün iPhone 11 Pro ilk izlenimler | Detayları, özellikleri 1 gün RED kurucusu emekli oldu, Hydrogen ONE projesi rafa kalktı 1 gün ABD, TikTok'un ulusal güvenlik riski oluşturabileceği konusunda endişeli 1 gün Google, Pixel 4 modellerine 4K 60 FPS video desteği ekledi ve ardından kaldırdı 1 gün iPhone 11 satışları, yeni iPhone modellerinin yüzde 50'sini oluşturuyor 1 gün Skandal talep: Radeon RX 5700 ile Nvidia kartlarını teste sokmayın! 1 gün Netflix, 'The Witcher' dizisinden yeni görseller paylaştı 1 gün Apple, Mac Catalyst kullanan geliştiricilere daha fazla destek verecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Bitcoin adeta uçtu artış yüzde 40’a dayandı
    DonanımHaber
    Micron dünyanın en hızlı SSD sürücüsünü duyurdu
    DonanımHaber
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    IPHONE PISMANLIKTIR
    DH Forum
    ESKİ TÜRKİYE'Yİ ÖZLÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ? ŞEKER BİLE BULUNAMAYAN ...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim