Adobe Creative Suite 5, Nvidia Quadro serisi ekran kartlarıyla hız kazandırıyor

DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini bugün itibariyle satışa sunan Nvidia, Adobe'nin yeni yaratım paketi Creative Suite 5'e hız kazandırıyor. Web, tasarım ve uygulama geliştirme odaklı Creative Suite 5 ya da bilinen kısaltmasıyla CS5, Quadro serisi profesyonel Nvidia kartları sayesinde kullanıcılarına ciddi zaman avantajı kazandırabiliyor. Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre Adobe'nin yeni Mercury Playback motoru ile Premiere Pro CS5, Quadro kullanıcıları için gelişmiş GPU hızlandırma desteği getiriyor.

Grafik işlem ünitelerinin yüksek işlem gücünden faydalanan CS5 ile gerçek zamanlı video düzenleme ve efekt işleme gibi zorlu görevler daha kısa sürede sonuca ulaştırılabiliyorlar. Creative Suite 5 için Adobe tarafından onaylanan Nvidia Quadro serisi grafik kartları şu şekilde; Quadro FX 5800, Quadro FX 4800, Quadro FX 4800 for Mac, Quadro FX 3800 ve Quadro CX serisi.