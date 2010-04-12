Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adobe Creative Suite 5, Nvidia Quadro serisi ekran kartlarıyla hız kazandırıyor

9 yıl
9,1b
1
5
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini bugün itibariyle satışa sunan Nvidia, Adobe'nin yeni yaratım paketi Creative Suite 5'e hız kazandırıyor. Web, tasarım ve uygulama geliştirme odaklı Creative Suite 5 ya da bilinen kısaltmasıyla CS5, Quadro serisi profesyonel Nvidia kartları sayesinde kullanıcılarına ciddi zaman avantajı kazandırabiliyor. Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre Adobe'nin yeni Mercury Playback motoru ile Premiere Pro CS5, Quadro kullanıcıları için gelişmiş GPU hızlandırma desteği getiriyor.

Grafik işlem ünitelerinin yüksek işlem gücünden faydalanan CS5 ile gerçek zamanlı video düzenleme ve efekt işleme gibi zorlu görevler daha kısa sürede sonuca ulaştırılabiliyorlar. Creative Suite 5 için Adobe tarafından onaylanan Nvidia Quadro serisi grafik kartları şu şekilde; Quadro FX 5800, Quadro FX 4800, Quadro FX 4800 for Mac, Quadro FX 3800 ve Quadro CX serisi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-0924579C4 9 yıl
cs5 çıkmısmı hemen gidip alım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madmaxzek 9 yıl
Ekran kartlarının böyle yazılımlara destek vermesi çok güzel , bir de şu gpular dinamik analiz gibi işlemleri de yapabilse çok güzel olacak zira cpularla bu işlemi yapmak çok uzun ve yorucu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Tr ye nezaman gelicek acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 9 yıl
cs5 çıkmış bu arada. Hemen deneyelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim