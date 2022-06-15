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    Adobe, ücretsiz bir Photoshop sürümü hazırlıyor

    Adobe Photoshop yazılımını ücretsiz denemek isteyenler için firma yeni bir tarayıcı sürümü geliştirdi. Yıl sonlarına doğru temel anlamda düzenlemeler yapabileceksiniz.
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    Adobe Photoshop
    Tam Boyutta Gör

    Fotoğraf düzenleme konusunda en yetenekli ve popüler uygulama olarak gösterilen Photoshop uzun yıllar boyunca Adobe firmasına önemli gelirler kazandırdı. Bugün koşullar daha fazla kullanıcı kazanmayı gerektiriyor ve Adobe de beklenen hamleyi yapıyor.

    Ücretsiz Photoshop sürümü nasıl olacak?

    Adobe geçtiğimiz yıl ortak çalışanlar arasında biraz daha fazla etkileşimi sağlayan ancak düzenleme konusunda çok kısıtlı bir Photoshop tarayıcı sürümü yayınlamıştı. Firma şimdi daha fonksiyonel bir sürüm üzerinde çalışıyor.

    Tarayıcıdan erişilen ücretsiz Photoshop sürümünde temel düzenleme araçlarının olduğu ifade ediliyor. Böylece Photoshop tecrübesini deneme şansı olan kullanıcıların Creative Cloud aboneliğine yönelmesi ihtimal dahilinde olacak. Bu da daha fazla abone demek. Şimdilik Kanada’da erşime açılan tarayıcı versiyonu yıl sonuna doğru daha fazla ülkeye sunulacak. Sadece Adobe hesabı kullanım için yeterli.

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    şükürler olsun dolar artık düşecek

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