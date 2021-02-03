Adobe web sitesi PDF yeteneklerini geliştiriyor

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PDF formatı dendiği zaman akla ilk gelen firma Adobe rekabet dendiği zaman biraz geride kalıyor. Web uygulaması üzerinde belirli seviyeye kadar düzenleme imkanı sunan Adobe standart uygulamasında yetenekleri biraz daha arttırıyor. Şimdi web uygulaması da gelişti.

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Adobe web uygulaması daha yetenekli

Bugün yapılan güncellemeler ile birlikte Adobe web uygulaması da standart uygulama kadar yetenekli hale geldi. Ücretsiz ve ücretli aboneliğe göre web uygulamasından da artık yararlanmak mümkün.

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Adobe uzun süredir güncelleme üzerinde çalıştıklarını ancak font gruplarının metin ve görsel düzenleme yeteneğini çok kısıtladığını ifade ediyor. Bu bakımdan teknik engelleri aşana kadar bu özellikler kullanıma sunulmamış.

Yeni güncellemede web kullanıcıları PDF belgelerine şifre ekleyebiliyorlar. Tek bir PDF dosyasını birden fazla dosyaya bölebiliyor ve birden fazla PDF dosyasını da tek bir dosya üzerinde toplayabiliyorlar. Ücretli abonelik tarafında ise metin ve görselleri düzenleyebilme mevcut. Güncelleme an itibariyle kullanılabiliyor.

https://www.engadget.com/adobe-acrobat-web-update-005609376.html

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