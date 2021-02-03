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    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Adobe web sitesi PDF yeteneklerini geliştiriyor

    Bugün yapılan güncelleme ile birlikte web üzerine artık PDF dosyalarına şifre ekleme, dosyaları birleştirebilme veya dosyayı parçalayabilme, metin düzenleyebilme gibi yetenekler geldi.
    03 Şubat 2021, 19:15 (2 hf.)
    1,9b
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Adobe web sitesi PDF yeteneklerini geliştiriyor
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    PDF formatı dendiği zaman akla ilk gelen firma Adobe rekabet dendiği zaman biraz geride kalıyor. Web uygulaması üzerinde belirli seviyeye kadar düzenleme imkanı sunan Adobe standart uygulamasında yetenekleri biraz daha arttırıyor. Şimdi web uygulaması da gelişti.

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    Adobe web uygulaması daha yetenekli

    Bugün yapılan güncellemeler ile birlikte Adobe web uygulaması da standart uygulama kadar yetenekli hale geldi. Ücretsiz ve ücretli aboneliğe göre web uygulamasından da artık yararlanmak mümkün.

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    Adobe uzun süredir güncelleme üzerinde çalıştıklarını ancak font gruplarının metin ve görsel düzenleme yeteneğini çok kısıtladığını ifade ediyor. Bu bakımdan teknik engelleri aşana kadar bu özellikler kullanıma sunulmamış.

    Yeni güncellemede web kullanıcıları PDF belgelerine şifre ekleyebiliyorlar. Tek bir PDF dosyasını birden fazla dosyaya bölebiliyor ve birden fazla PDF dosyasını da tek bir dosya üzerinde toplayabiliyorlar. Ücretli abonelik tarafında ise metin ve görselleri düzenleyebilme mevcut. Güncelleme an itibariyle kullanılabiliyor.



    https://www.engadget.com/adobe-acrobat-web-update-005609376.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    taşına bilir daha doğrusu sayfa verisinin tamamı gelmeden görüntülen bilir !

    özetle döküman dünyasının dosya tamamlanmadan video izlenmek için

    steam akış + VLC ne ise ; işte PDF de o demektir.

    firma zengin düzenleme dosya formatında mini ebatlı düzenleyiciyi

    native olarak dosyaya ekleye bilse, zaten piyasada hiç bir rakibi kalmaz.
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