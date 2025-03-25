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    Anlık Bildirim

    Adolescence, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olma yolunda ilerliyor

    Britanya yapımı bir mini dizi olan Adolescence, Netflix'te izlenme rekorları kırıyor. Epey ses getiren dizi, Netflix'te bugüne kadar en çok izlenen dizilerden birine dönüşebilir.
    Adolescence Tam Boyutta Gör
    Britanya yapımı bir mini dizi olan Baby Reindeer geçtiğimiz yıl Netflix'te adeta bir fenomene dönüşmüş ve yılın en çok konuşulan dizilerinden biri olarak herkesi şaşırtmıştı. Görünen o ki bu yıl da bir benzerini Adolescence ile göreceğiz. Britanya yapımı bir diğer mini dizi olan Adolescence, bir yandan Netflix'teki izlenme rakamlarıyla etkileyici bir performans sergilerken, diğer yandan işlediği konuyla gündemi de epey meşgul ediyor.

    Son derece mütevazı bütçeyle çekilmiş bir drama olan Adolescence, Birleşik Krallık'ta bu hafta reyting sıralamasında ilk sırayı aldı ve dijital platformlar adına yeni bir rekora imza attı. Çünkü Birleşik Krallık tarihinde ilk kez bir dijital platform dizisi BBC yapımlarını geçerek reytinglerde ilk sırayı almış oldu.

    Adolescence, 13 Yaşında Bir Çocuğun Cinayetle Suçlanmasını Konu Alıyor

    Adolescence, 13 yaşındaki bir erkek çocuğunun cinayetle suçlanmasıyla başlıyor. Çocuğun ailesi bu şok edici gelişmenin arkasındaki gerçeği anlamaya çalışırken, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi ve erkek çocuklarının yetiştirilme şekli gibi pek çok mesele su yüzüne çıkıyor.

    Peaky Blinders ve This is England gibi yapımlardan tanıdığımız Stephen Graham'in etkileyici bir performansa imza attığı Adolescence, başta sona plan sekans (kesme yapılmayan tek bir çekim) olarak çekilmiş bölümleriyle de dikkat çekiyor.

    Adolescence özellikle Batı ülkelerinde epey ses getirmiş durumda. Sadece Birleşik Krallık'ta değil Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde de geniş kitlelere ulaşan dizi, kulaktan kulağa yayılması sayesinde bu yılın en çok izlenen dizilerinden birine dönüşecek gibi görünüyor.

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    E
    emiristanbul 1 gün önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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