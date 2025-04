The Last of Us'ın 2. sezonuna dair ilk yorumlar paylaşıldı; Eleştirmen puanı belli oldu

Tam Boyutta Gör 2023 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla epey ses getiren The Last of Us dizisi, iki yılı aşan bir bekleyişin ardından nihayet ekranlara dönüyor. Dizinin heyecanla beklenen 2. sezonu 13 Nisan'da başlayacak.

2. sezonun izleyici karşısına çıkmasına beş gün olsa da ABD'de bazı eleştirmenler yeni sezonu şimdiden izleme şansı yakaladı. Bu eleştirmenlerin kendi yorumlarını paylaşmasıyla birlikte 2. sezonun eleştirmen puanı da belli oldu. The Last of Us'un 2. sezonunun Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı bugün itibarıyla %93. Üstelik şimdiden 45 eleştiri girilmiş durumda ki bu da kayda değer bir konsensus oluşması için yeterli bir sayı. Neticede ortaya çıkan sonuç, 2. sezonun da eleştirmenlerden geçer not aldığını gösteriyor.

2. sezona dair paylaşılan ilk yorumlar, yeni sezonun da en az ilk sezon kadar karanlık ve vahşet dolu olduğunu söylüyor. Yorumlara bakılırsa 2. sezon izleyicileri duygusal olarak da epey zorlayacak. TVLine, eleştirisinde 2. sezonu şöyle özetliyor: "The Last of Us 2. sezonunda da son derece iyi yapılmış bir zombi gerilimi olmaya devam ediyor. Ancak her zamankinden daha üzücü ve sert; Özellikle de acımasız sürprizinden sonra." Benzer şekide Empire Magazine de 2. sezonu "eşit dozlarda dokunaklı ve yıkıcı" olarak tanımlıyor.

2. sezona eleştirilerinde sıkça karşımıza çıkan negatif yorum ise hikâyede pek çok konunun bir neticeye bağlanmadan bir sonraki sezona bırakılması. Bunun yarattığı yarıda kalmışlık hissi, 2. sezonun en büyük eksisi olacak gibi görünüyor.

HBO bu yıl çıkacak dizileri için bir tanıtım videosu yayınladı

The Last of Us 2. Sezon, Hikâyeyi 5 Yıl İleri Sarıyor

Dizinin 2. sezonu hikâyeyi beş yıl ileri saracak. HBO'nun 2. sezon için paylaştığı tanıtım yazısı şöyle: "İlk sezonda yaşanan olayların üzerinde beş huzurlu yıl geçtikten sonra, Joel ve Ellie'nin ortak geçmişleri yeniden peşlerine takılır. Yeniden açılan defterler, Ellie ve Joel'in hem birbirleriyle, hem de dışarıdaki tehlikeli dünyayla yeniden kavgaya tutuşmasına sebep olacaktır."

2. sezonda, The Last of Us Part II oyunundan bazı karakterleri de görmeye başlayacağız. Abby'nin yanı sıra yeni sezonda yer alacak karakterler ve onlara hayat verecek oyuncular şunlar olacak: Dina (Isabela Merced), Isaac Dixon (Jeffrey Wright), Jesse (Young Mazino), Nora (Tati Gabrielle), Manny (Danny Ramirez), Mel (Ariela Barer), Owen (Spencer Lord). Öte yandan Gabriel Luna da Tommy rolüyle geri dönecek.

