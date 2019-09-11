Agora 2019 Fotoğrafçılık Yarışması finalistleri oyunuzu bekliyor

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Fotoğrafçıların kullandığı sosyal medya platformu Agora tarafından düzenlenen Agora Ödülleri 2019 fotoğrafçılık yarışmasında son düzlüğe giriliyor. Final aşamasına geçilen yarışmada 50 fotoğraf arasından kullanıcıların en beğendiği fotoğrafın sahibi büyük ödülü kazanacak.

Yüzbinlerce başvuru arasından finalistlerin belirlenmesi 9 ay sürdü. Yarışma, 6 Kasım tarihinde sonuçlanacak ve birinci fotoğrafın sahibi 25 bin dolar para ödülü elde edecek.

Fotoğrafçılık yeteneğinize güveniyorsanız Agora Ödülleri’ne siz de aday olarak katılabilirsiniz ancak 2019 yılı başvuruları sona erdiği için Ocak 2020’yi beklemeniz gerek.

AGORA Ödülleri 2019 yarışmasının kazananını belirlemek isterseniz, Agora Images isimli mobil uygulama üzerinden oyunuzu kullanabilirsiniz.