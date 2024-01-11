'Ağzınız için bir fare': Dil ile kaydırma dönemi başlıyor

Dil ile kaydırma dönemi
Ağzın üst kısmına yerleştirilen trackpad benzeri MouthPad, CES 2024 fuarında sergilendi. Bu cihaz, dil hareketlerini algılayarak kullanıcıların dillerini kaydırarak ya da tıklayarak kaydırma, yazma, arama yapma ve hatta satranç oynamalarına olanak tanıyor. Augmental şirketinde yazılım mühendisi olan Corbin Halliwill, "Bu ağzınız için bir fare" diyerek cihazı tam olarak tanımlıyor.
Ürün ilk bakışta son derece ilginç gibi görünse de esasında arkasındaki faktörler oldukça mantıklı. Akla gelen ilk kullanım alanı elbette felçli hastalar. Ellerini kullanamayan kişiler için bu cihazın potansiyeli hayli büüyk. Ayrıca mekanikçiler ya da cerrahlar gibi ellerini çok kullanan profesyoneller de cihaza ilgi göstermiş durumda. Şirket ayrıca cihazı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda denemek isteyen astronotlarla da görüştüğünü söylüyor.
Augmental, yaklaşık iki yıldır cihazın üzerinde çalışıyor. Yapılan geliştirmelerle birlikte ürünün sıvı veya yiyecek kırıntılarına rağmen çalışabilmesi için filtrelere başvurulmuş. Firmaya göre MouthPad, bu yıl içinde piyasaya çıkacak ve halihazırda cihaz, erken erişim olarak şu anda web sitelerinde mevcut.
Sağlık alanında kullanımı hayli faydalı
Augmental yemek yerken takılmasını önermiyor ama takılıyken bir şey içmek güvenli. Ürün ayrıca birkaç aydır test kullanıcıları tarafından da kullanılıyor. Ürünü deneyenler su ve kahve içerken cihazı taktıklarını söylüyorlar. Şirket, teknolojiyi yakın gelecekte geliştirmeyi ve önümüzdeki aylarda kullanıcılar için yeni olanaklar sunmayı umuyor. İlerleyen dönemlerde firma, şarj ömrünü 3 saat daha uzatmak - şu anda 5 saat dayanıyor - istiyor. Firma ayrıca ses ve tekerlekli sandalye kontrolü üzerinde de çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.