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    Anlık Bildirim

    'Ağzınız için bir fare': Dil ile kaydırma dönemi başlıyor

    Deva etmekte olan CES 2024’te birbirinden ilginç cihazlar tanıtlıyor. Bunlardan birisi de Augmental tarafından geliştirilen MouthPad. Bu cihaz, dilinizle kaydırma işlemi yapmanızı sağlıyor.
    'Ağzınız için bir fare': Dil ile kaydırma dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    İlginç bir başlık tercihi olsa da CES’te tanıtılan bu ürün için daha uygun bir başlık düşünülemezdi. Kullanıcılar, akıllı telefonlarının dokunmatik ekranlarını ellerini kullanmadan kontrol edebilseydi ne olurdu? Bu soruyu soran Augmental, geliştirdiği MouthPad cihazıyla buna bir cevap veriyor. Ağzın üst kısmına takılan MouthPad, kullanıcıların dilleriyle kaydırma yapmasına olanak tanıyor.

    Dil ile kaydırma dönemi

    Ağzın üst kısmına yerleştirilen trackpad benzeri MouthPad, CES 2024 fuarında sergilendi. Bu cihaz, dil hareketlerini algılayarak kullanıcıların dillerini kaydırarak ya da tıklayarak kaydırma, yazma, arama yapma ve hatta satranç oynamalarına olanak tanıyor. Augmental şirketinde yazılım mühendisi olan Corbin Halliwill, "Bu ağzınız için bir fare" diyerek cihazı tam olarak tanımlıyor.

    Ürün ilk bakışta son derece ilginç gibi görünse de esasında arkasındaki faktörler oldukça mantıklı. Akla gelen ilk kullanım alanı elbette felçli hastalar. Ellerini kullanamayan kişiler için bu cihazın potansiyeli hayli büüyk. Ayrıca mekanikçiler ya da cerrahlar gibi ellerini çok kullanan profesyoneller de cihaza ilgi göstermiş durumda. Şirket ayrıca cihazı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda denemek isteyen astronotlarla da görüştüğünü söylüyor.

    Augmental, yaklaşık iki yıldır cihazın üzerinde çalışıyor. Yapılan geliştirmelerle birlikte ürünün sıvı veya yiyecek kırıntılarına rağmen çalışabilmesi için filtrelere başvurulmuş. Firmaya göre MouthPad, bu yıl içinde piyasaya çıkacak ve halihazırda cihaz, erken erişim olarak şu anda web sitelerinde mevcut.

    Sağlık alanında kullanımı hayli faydalı

    'Ağzınız için bir fare': Dil ile kaydırma dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    MouthPad temelinde basit bir cihaz ve dizüstü bilgisayarlarda bulunan dokunmatik yüzeyi ağzınıza getiriyor diyebiliriz. Dişlerin etrafını saran cihazın ortasında altın bir dokunmatik yüzey bulunuyor. İçinde ayrıca sol ve sağ tıklamaları algılayan veya diğer kısayol tuşu seçenekleriyle eşleştirilebilen bir basınç sensörü bulunuyor. Yan tarafta, Bluetooth antenini ve kablosuz şarj pilini tutan küçük bir çıkıntı yer alıyor ve bu kısım yanağa yaslanıyor.

    Augmental yemek yerken takılmasını önermiyor ama takılıyken bir şey içmek güvenli. Ürün ayrıca birkaç aydır test kullanıcıları tarafından da kullanılıyor. Ürünü deneyenler su ve kahve içerken cihazı taktıklarını söylüyorlar. Şirket, teknolojiyi yakın gelecekte geliştirmeyi ve önümüzdeki aylarda kullanıcılar için yeni olanaklar sunmayı umuyor. İlerleyen dönemlerde firma, şarj ömrünü 3 saat daha uzatmak - şu anda 5 saat dayanıyor - istiyor. Firma ayrıca ses ve tekerlekli sandalye kontrolü üzerinde de çalışıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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