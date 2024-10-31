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    Anlık Bildirim

    Çinli Aion'un Avrupa'da satacağı elektrikli hatchback ortaya çıktı

    AY2 kod adıyla geliştirilen model, Çinli markanın global pazar için geliştirdiği ikinci model olacak.                                                             
    Aion'un Avrupa'da satacağı elektrikli hatchback ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv üreticisi GAC'ın elektrikli araç markası Aion, yeni hatchback modelini tanıtmaya hazırlanıyor. AY2 kod adıyla geliştirilen araç, şirketin bu yılın başında satışa sunduğu ikinci nesil Aion V'ten sonra global pazara sunduğı ikinci model olacak.

    Kasım ayındaki Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanıtılması ve 2025'te Avrupa'da satışa sunulması beklenen yeni elektrikli hatchback'in tasarımı ortaya çıktı. Yuvarlak hatları ve çıkıntılı burun kısmıyla dikkat çeken modelin farları sert bir görünüm sunarken adeta birer göz gibi görünüyor. Tamponun alt kısmında ise kare formundaki aydınlatmalar, geniş bir merkez hava girişi ve sensörler yer alıyor.

    Yan tarafa baktığımızda otomobilin klasik bir hatchback silüetine sahip olduğunu görmekteyiz. Şarj girişi sağ ön çamurlukta yer alan modelin jant tasarımı da hayli dikkat çekici. Buna ek olarak çamurluk ve eteklerdeki siyah eklentiler, siyah yan ayna kapakları, gizli kapı kolları ve renkli arka camlar da ilk bakışta gözümüze çarpan detaylardan. Arkada ise spoyler ve dikey stoplardan oluşan sade bir tasarım mevcut.

    Teknik detaylar henüz belli değil ancak otomobilin Aion V'de kullanılan AEP platformu üzerine inşa edilmesi muhtemel görünüyor. 400V elektrik mimarisine sahip olan bu platformda lityum demir fosfat batarya kullanılıyor. Üstelik Aion bu platformda ilk kez silisyum karbür çip kullanıyor. Bu da menzile ve şarj hızına olumlu şekilde yansıyor.

    Aion'un yeni modeli BYD Dolphin ve Wuling Bingo gibi dişli rakiplerle rekabet edecek. Otomobilin Çin'deki fiyatının 14 bin dolar civarında olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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