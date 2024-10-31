Çinli Aion'un Avrupa'da satacağı elektrikli hatchback ortaya çıktı

Kasım ayındaki Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanıtılması ve 2025'te Avrupa'da satışa sunulması beklenen yeni elektrikli hatchback'in tasarımı ortaya çıktı. Yuvarlak hatları ve çıkıntılı burun kısmıyla dikkat çeken modelin farları sert bir görünüm sunarken adeta birer göz gibi görünüyor. Tamponun alt kısmında ise kare formundaki aydınlatmalar, geniş bir merkez hava girişi ve sensörler yer alıyor.
Yan tarafa baktığımızda otomobilin klasik bir hatchback silüetine sahip olduğunu görmekteyiz. Şarj girişi sağ ön çamurlukta yer alan modelin jant tasarımı da hayli dikkat çekici. Buna ek olarak çamurluk ve eteklerdeki siyah eklentiler, siyah yan ayna kapakları, gizli kapı kolları ve renkli arka camlar da ilk bakışta gözümüze çarpan detaylardan. Arkada ise spoyler ve dikey stoplardan oluşan sade bir tasarım mevcut.
Teknik detaylar henüz belli değil ancak otomobilin Aion V'de kullanılan AEP platformu üzerine inşa edilmesi muhtemel görünüyor. 400V elektrik mimarisine sahip olan bu platformda lityum demir fosfat batarya kullanılıyor. Üstelik Aion bu platformda ilk kez silisyum karbür çip kullanıyor. Bu da menzile ve şarj hızına olumlu şekilde yansıyor.
Aion'un yeni modeli BYD Dolphin ve Wuling Bingo gibi dişli rakiplerle rekabet edecek. Otomobilin Çin'deki fiyatının 14 bin dolar civarında olması bekleniyor.
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D