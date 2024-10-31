Çinli Aion'un Avrupa'da satacağı elektrikli hatchback ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv üreticisi GAC'ın elektrikli araç markası Aion, yeni hatchback modelini tanıtmaya hazırlanıyor. AY2 kod adıyla geliştirilen araç, şirketin bu yılın başında satışa sunduğu ikinci nesil Aion V'ten sonra global pazara sunduğı ikinci model olacak.

Kasım ayındaki Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanıtılması ve 2025'te Avrupa'da satışa sunulması beklenen yeni elektrikli hatchback'in tasarımı ortaya çıktı. Yuvarlak hatları ve çıkıntılı burun kısmıyla dikkat çeken modelin farları sert bir görünüm sunarken adeta birer göz gibi görünüyor. Tamponun alt kısmında ise kare formundaki aydınlatmalar, geniş bir merkez hava girişi ve sensörler yer alıyor.

Yan tarafa baktığımızda otomobilin klasik bir hatchback silüetine sahip olduğunu görmekteyiz. Şarj girişi sağ ön çamurlukta yer alan modelin jant tasarımı da hayli dikkat çekici. Buna ek olarak çamurluk ve eteklerdeki siyah eklentiler, siyah yan ayna kapakları, gizli kapı kolları ve renkli arka camlar da ilk bakışta gözümüze çarpan detaylardan. Arkada ise spoyler ve dikey stoplardan oluşan sade bir tasarım mevcut.

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Teknik detaylar henüz belli değil ancak otomobilin Aion V'de kullanılan AEP platformu üzerine inşa edilmesi muhtemel görünüyor. 400V elektrik mimarisine sahip olan bu platformda lityum demir fosfat batarya kullanılıyor. Üstelik Aion bu platformda ilk kez silisyum karbür çip kullanıyor. Bu da menzile ve şarj hızına olumlu şekilde yansıyor.

Aion'un yeni modeli BYD Dolphin ve Wuling Bingo gibi dişli rakiplerle rekabet edecek. Otomobilin Çin'deki fiyatının 14 bin dolar civarında olması bekleniyor.

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Aion'un Avrupa'da satacağı elektrikli hatchback ortaya çıktı