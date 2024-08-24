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    Anlık Bildirim

    Çinli GAC, 30.000 devire çıkabilen 98.5% verimli elektrik motorunu tanıttı

    Çinli otomobil grubu GAC'ın, Hyptec markası yeni elektrik motorunu tanıttı. Özel bir mıknatıs kullanan motor, yüksek devir hızı ve verimliliğiyle dikkat çekiyor.
    Çinli GAC, 98.5% verimli elektrik motorunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil grubu GAC'ın, Hyptec markası yeni elektrik motorunu tanıttı. Şirket, Quark Electric Drive 2.0 isimli motorun, 30.000 rpm'ye kadar devir hızıyla, dünyanın yüksek hıza sahip elektrikli araç motoru olduğunu iddia ediyor.

    Performanslı elektrikli araçlar üreten marka, Aion Hyper isimin, yakın zamanda ismini Hyptec olarak değiştirmişti. Şirket şu anda üç adet üst düzey performanslı model üretiyor: SSR, HT ve GT.

    Şirket, Quark Electric Drive 2.0'ın %98,5 verimliliğe sahip olduğunu ve kilogram başına 13 kW güç üretebildiğini belirtiyor. Bu özellikler, 30.000 rpm ile birleşince, oldukça performanslı ve verimli bir motor ortaya çıkıyor. Hyptec, motorun ne kadar güç üretebildiği hakkında ise bilgi paylaşmadı.

    Çinli GAC, 98.5% verimli elektrik motorunu tanıttı Tam Boyutta Gör

    Özel bir mıknatıs kullanıyor

    Motor, "sıvı metal" olarak bilinen özel bir malzeme olan amorf yumuşak mıknatıs kullanıyor. Bu mıknatısın, sıradan bir silikon çelik sacın 20-100 katı geçirgenliğe ve bir A4 kağıdının sadece dörtte biri kalınlığına sahip olduğu belirtiliyor. Bu sayede, oda sıcaklığına yakın süperiletkenlik elde edilerek genel verimlilik artıyor.

    Hyptec, yeni elektrik motorunun elektrikli araçlara, pil boyutunu arttırmadan 50 km'ye kadar menzil artışı sağlayabileceğini iddia ediyor. Ayrıca, yeni motorun, çift motorlu araçlara tek motorlu araçlar kadar menzil sağlayabileceğini söylüyor. Quark Electric Drive 2.0 yakında Hyptec modellerinde yerini alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 18 dakika önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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