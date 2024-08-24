Çinli GAC, 30.000 devire çıkabilen 98.5% verimli elektrik motorunu tanıttı

Performanslı elektrikli araçlar üreten marka, Aion Hyper isimin, yakın zamanda ismini Hyptec olarak değiştirmişti. Şirket şu anda üç adet üst düzey performanslı model üretiyor: SSR, HT ve GT.
Şirket, Quark Electric Drive 2.0'ın %98,5 verimliliğe sahip olduğunu ve kilogram başına 13 kW güç üretebildiğini belirtiyor. Bu özellikler, 30.000 rpm ile birleşince, oldukça performanslı ve verimli bir motor ortaya çıkıyor. Hyptec, motorun ne kadar güç üretebildiği hakkında ise bilgi paylaşmadı.
Özel bir mıknatıs kullanıyor
Motor, "sıvı metal" olarak bilinen özel bir malzeme olan amorf yumuşak mıknatıs kullanıyor. Bu mıknatısın, sıradan bir silikon çelik sacın 20-100 katı geçirgenliğe ve bir A4 kağıdının sadece dörtte biri kalınlığına sahip olduğu belirtiliyor. Bu sayede, oda sıcaklığına yakın süperiletkenlik elde edilerek genel verimlilik artıyor.
Hyptec, yeni elektrik motorunun elektrikli araçlara, pil boyutunu arttırmadan 50 km'ye kadar menzil artışı sağlayabileceğini iddia ediyor. Ayrıca, yeni motorun, çift motorlu araçlara tek motorlu araçlar kadar menzil sağlayabileceğini söylüyor. Quark Electric Drive 2.0 yakında Hyptec modellerinde yerini alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.