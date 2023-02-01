AIPA, Türkiye’nin yapay zeka bilgi birikimini tüm dünyaya gösterecek

Tam Boyutta Gör Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA), Şubat ayında 2. yılını kutlayacak. AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, 10-11 Şubat tarihlerinde Türkiye ve Avrupa’nın da en kapsamlı zirvelerinden birisi olan AI [Tomorrow Summit] 2023 etkinliğini düzenleyeceklerini duyurdu.

Gmail'in mimarı: ChatGPT, Google'ın işlerini 2 yıl içinde bozacak 17 sa. önce eklendi

Çevrimiçi formatta düzenlenecek zirveye yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım olacağının altı çiziliyor. Etkinlikte son dönemde yapay zekâ ve teknoloji alanında popüler konular olan Metaverse, ChatGPT, Uzay, İklim gibi konular ele alınacak. Türkiye’nin yapay zekadaki potansiyeli tüm dünyaya gösterilecek.

Toplamda 19 oturumda 80 konuşmacının; ekonomiden, güvenliğe, sağlıktan, tarıma kadar ele alınacağını belirten Küçükşabanoğlu, oturumların ardından AITS Awards adıyla ödüller verileceğinin ve bu ödüllerin sahiplerinin tespitinde yapay zekadan yararlanılacağının altını çizdi. AITS Awards ödüllerine ek olarak jüri özel ödülleri ve El-Cezeri adına da özel ödül takdim edilecek.

Yapay zekâ alanında çok önemli isimler ağırlanacak

AI [Tomorrow Summit] 2023’ün açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile yapılacak. Etkinlikte yurt içi ve yurt dışından yapay zekâ alanında çok önemli isimler ağırlanacak.

Türkiye yapay zekâ ekosistemine katkıda bulunmak, bu alana ilgi duyan ve yatırım yapacak olan karar vericileri biraraya getirerek katma değer sağlayacak bir etki ağı kurmayı amaçlayan AI [Tomorrow Summit] 2023’ün, konuşmacıları ve program detayına zirvenin web sitesi olan www.aitomorrowsummit.com adresinden ulaşılabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

AIPA, Türkiye’nin yapay zeka bilgi birikimini dünyaya gösterecek