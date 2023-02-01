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    AIPA, Türkiye’nin yapay zeka bilgi birikimini tüm dünyaya gösterecek

    Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) bu ay düzenleyeceği AI [Tomorrow Summit] 2023 etkinliği ile Türkiye’nin yapay zekadaki potansiyelini tüm dünyaya gösterecek.
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    AIPA, Türkiye’nin yapay zeka bilgi birikimini dünyaya gösterecek Tam Boyutta Gör
    Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA), Şubat ayında 2. yılını kutlayacak. AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, 10-11 Şubat tarihlerinde Türkiye ve Avrupa’nın da en kapsamlı zirvelerinden birisi olan AI [Tomorrow Summit] 2023 etkinliğini düzenleyeceklerini duyurdu.

    Çevrimiçi formatta düzenlenecek zirveye yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım olacağının altı çiziliyor. Etkinlikte son dönemde yapay zekâ ve teknoloji alanında popüler konular olan Metaverse, ChatGPT, Uzay, İklim gibi konular ele alınacak. Türkiye’nin yapay zekadaki potansiyeli tüm dünyaya gösterilecek.

    Toplamda 19 oturumda 80 konuşmacının; ekonomiden, güvenliğe, sağlıktan, tarıma kadar ele alınacağını belirten Küçükşabanoğlu, oturumların ardından AITS Awards adıyla ödüller verileceğinin ve bu ödüllerin sahiplerinin tespitinde yapay zekadan yararlanılacağının altını çizdi. AITS Awards ödüllerine ek olarak jüri özel ödülleri ve El-Cezeri adına da özel ödül takdim edilecek.

    Yapay zekâ alanında çok önemli isimler ağırlanacak

    AI [Tomorrow Summit] 2023’ün açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile yapılacak. Etkinlikte yurt içi ve yurt dışından yapay zekâ alanında çok önemli isimler ağırlanacak.

    Türkiye yapay zekâ ekosistemine katkıda bulunmak, bu alana ilgi duyan ve yatırım yapacak olan karar vericileri biraraya getirerek katma değer sağlayacak bir etki ağı kurmayı amaçlayan AI [Tomorrow Summit] 2023’ün, konuşmacıları ve program detayına zirvenin web sitesi olan www.aitomorrowsummit.com adresinden ulaşılabiliyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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