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    Anlık Bildirim

    Gmail'in mimarı: ChatGPT, Google'ın işlerini iki yıl içinde mahvedecek

    Gmail'in mimarı, ChatGPT'nin en geç iki yıl içinde Google'ın işlerini bozacağını düşünüyor. Amerikalı bilgisayar programcısına göre sohbet robotu Google'ın en önemli gelir kaynağını yok edecek.
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    Gmail'in mimarı: ChatGPT, Google'ın işlerini 2 yıl içinde bozacak Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka, Google'ın en çok para kazandığı yer olan arama motoru sonuç sayfalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir. Gmail'in mimarı olarak bilinen Paul Buchheit, ChatGPT'nin Google için gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyor.

    Amerikalı bilgisayar programcısına göre şirketin reklam işi en fazla iki yıl içinde çökmeye başlayacak. Buchheit, bunun sadece Google'ı değil diğer tüm arama motorlarını da ilgilendirdiğini söyledi. Yani arama sektörünün tamamı en büyük gelir kapılarından birini kaybetmek üzere.

    ChatGPT favori haline geldi

    Geçen yıl Kasım ayında kullanıma açılan ChatGPT, kullanıcıların onlarca sayfaya yayılan arama sonuçlarıyla boğuşmadan istediği yanıtları almasını sağladı. Yapay zeka tabanlı araç sohbet tarzında iletişim kurabildiği gibi kullanıcıların ek ve açıklayıcı sorular sormasına da olanak tanıyor.

    Google'ın reklam işinin büyük bir kısmı, belirli anahtar kelimelere göre arama sayfalarında reklam gösterme üzerine kurulu. Şirket 2021 yılında 250 milyar dolardan fazla para kazanarak 25 yıllık tarihinin ne iyi gelirini elde etti.

    ChatGPT'nin yükselişiyle birlikte, kullanıcıların uzun arama sonuçları sayfalarıyla uğraşmak yerine sorularına daha kolay yanıtlar alabildikleri sohbet robotlarını tercih etmesi Google'ın arama motorunu eski parlak günlerinden uzaklaştırabilir.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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