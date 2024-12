X'in yapay zeka programı Grok hakkında dikkat çeken 10 detay

Elon Musk'ın yeni girişimi xAI tarafından geliştirilen yapay zeka programı Grok, geçtiğimiz günlerde tüm X kullanıcılarına açıldı. Şu anda X üzerinden tamamen ücretsiz olarak kullanılabilen bu yapay zeka, hem ChatGPT benzeri bir chatbot olarak, hem de Sora ve Midjourney gibi metinden görsel üretebilen bir generative AI programı olarak işlev görüyor. Bu yönüyle epey ilgi çeken Grok, bir anda en popüler yapay zeka programlarından biri hâline geldi.

Grok Hakkında Dikkat Çeken 10 Detay

Önümüzdeki dönem de adını sıkça duymayı beklediğimiz bu program hakkında dikkat çeken 10 detayı aşağıda bulabilirsiniz:

1️⃣ Adını ve karakterini bilim-kurgu eserlerinden alıyor

Elon Musk, Grok'un adının tam olarak nereden geldiğini açıklamamış olsa da adını Stranger in a Strange Land (Yaban Diyarlarda Yabancı)'den aldığı düşünülüyor. 1961 tarihli bu bilim-kurgu romanında "grok", Marslılar tarafından "bir şeyi kendinden bir parça hâline gelmişçesine derinden anlamak, içselleştirmek" anlamında kullanılıyor.

Diğer yandan Grok'un muzip kişiliğinin ilham kaynağı da bir bilim-kurgu eseri. xAI, yapay zekasını The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (Otostopçunun Galaksi Rehberi)'den esinlenerek yarattı. Bu yüzden Grok, ChatGPT gibi benzer chatbot'lardan çok daha nüktedan bir kişiliğe sahip. Konuşmalar sırasında işin içine biraz espri katabiliyor. Hatta zaman zaman sorulan sorulara imalı yanıtlar veriyor.

2️⃣ Twitter verileri kullanılarak eğitiliyor

ChatGPT ve benzeri chatbot'ların önündeki en büyük engellerden biri, yapay zeka modellerini geliştirmek için kullandıkları kaynakların başkalarına ait olması. Çünkü OpenAI gibi şirketler, yapay zekalarını internette bulunan makaleler ve benzer içerikler üzerinden eğitiyorlar. Hatta bu yüzden zaman zaman telif davalarıyla da karşı karşıya kalıyorlar. Buna karşın Grok ise kendi veri kaynağına sahip. Çünkü xAI, Grok'u eğitmek için X verilerini kullanıyor. Bu da Grok'a önemli bir avantaj sağlıyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın her gün yaptığı yüz milyonlarca paylaşıma erişimi bulunan Grok, bu sayede gündelik dile, argoya, kinayeye çok daha aşina hâle geliyor. Üstelik bunu her dilde yapıyor. Ayrıca bu dillere yeni giren terimlerden, değişen kullanım biçimlerinden de daha hızlı haberdar oluyor.

3️⃣ Rakiplerinden daha güncel sonuçlara ulaşıyor

Grok'un bilgi kaynağı olarak X'i kullanmasının bir diğer avantajı da daha güncel bir bilgi kaynağına sahip olması. ChatGPT bu konuda kendisini her geçen gün geliştiriyor olsa da zaman zaman sorulara güncel olmayan cevaplar verebiliyor. Çünkü bu soruyu cevaplamak için kullandığı kaynak bir kaç ay önce yayınlanmış bir haber yazısı olabiliyor. Diğer yandan Grok sürekli olarak X'i tarayıp bilgi dağarcığını güncellediği için bu tarz sorulara cevap verirken en yakın tarihli içeriklerden bilgi çekiyor. Bu da özellikle güncel olaylar hakkında daha iyi sonuç vermesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Ancak şu an bu chatbot'lardan hiçbiri tam olarak güncel bilgiye erişemiyor. Örneğin ChatGPT ve Grok'a "NBA'de en çok üçlük atan oyuncular kimler" gibi basit bir soru sorulduğunda bile her ikisi de yanlış cevap veriyor. James Harden, kasım ayı sonunda ikinci sıraya yükselmiş olsa da her ikisi de Harden'ı hâlâ Ray Allen'ın altında gösteriyor. Ancak ikisi arasında Grok'un en azından güncele daha yakın bir sonuç verdiği görülüyor.

4️⃣ Multimodal: Hem görsel hem metin işliyor

Grok, multimodal bir yapay zeka programı. Yani hem görsel hem de metin işleyebiliyor. Kendisiyle tamamen yazılı bir şekilde iletişim kurabileceğiniz gibi, paylaştığınız görselleri de analiz etmesini isteyebiliyorsunuz. Ayrıca, görsel işleme kabiliyetine sahip olduğu için metinli komutlardan yola çıkarak yeni görseller de üretebiliyor.

İleride bu multimodal yapının bir parçası olarak Grok'a sesli iletişim desteğinin de geleceği düşünülüyor. Yakın bir gelecekte GPT gibi Grok da insanlarla sesli bir şekilde iletişim kurmaya başlayabilir.

5️⃣ Görseller için xAI'ın Aurora modelini kullanıyor

Grok 2.0 ile birlikte yapay zeka programına görsel işleme becerisini de ekleyen xAI, bunun için Black Forest Labs ile güçlerini birleştirdi. Bu anlaşma kapsamında, Black Forest Labs tarafından geliştirilen Flux.1 modeli Grok'a entegre edildi. 12 milyar parametreye sahip bu model, Grok'un farklı dillerde metin olarak verilen komutları tanımasına ve bunlardan yola çıkarak görseller üretmesine olanak sağlıyordu.

Ancak Elon Musk, Flux.1'in geçici olduğunu, zamanla bunu kendi görsel odlarıyla değiştireceklerini söylüyordu. Nitekim öyle de oldu. Geçtiğimiz hafta Grok'a, xAI bünyesinde geliştirilen Aurora modeli eklendi. Grok artık görselleri Aurora modelini kullanarak üretiyor.

6️⃣ Politik doğruculuk kaygısı yok

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın Grok hakkında en sık dile getirdiği özelliklerden biri de politik doğruculuk gibi bir kaygısının olmaması. Hatırlarsanız Google kendi yapay zeka programı Gemini'ı çıkardığı ilk günlerde bu konu yüzünden epey sorun yaşamış, hatta bu yüzden sosyal medyada alay konusu olmuştu. Politik olarak yanlış bir şey yapmayacak ve daha kapsayıcı olacak şekilde programlanan Gemini, bunu yapayım derken gerçeklikten biraz uzaklaşmıştı.

Grok'un ise böyle bir kaygısı bulunmuyor. Öyle ki Elon Musk, kısa süre önce katıldığı bir podcast'te Grok'un bu yönünü ortaya çıkarmak için elinden geleni yaparak, Grok'un politik doğruculuk gibi bir kaygısı olmadığını doğrudan kendisi sergiledi. (Aşağıda bulabileceğiniz videoda ilgili bölüm 1:40.00'ta başlıyor.)

Yine de bu Grok'un belli başlı sınırlar çerçevesinde çalıştığı gerçeğini değiştirmiyor. Örneğin Grok müstehcen içerikler üretmiyor. Aynı şekilde suç teşkil edebilecek bir konu hakkında bilgi almaya çalıştığınızda, bu konuda spesifik bilgiler vermekten kaçınıyor ve sizi bunun bir suç olduğu konusunda uyarıyor.

7️⃣ Şu anda üçüncü versiyonu yayında

Grok, ilk olarak 2023'ün kasım ayında kullanıma açıldı. Ancak çıktığı ilk dönemde Grok'u sadece ABD'deki Premium+ aboneleri kullanabiliyordu. Diğer X kullanıcıları bu programa erişemiyordu. Bu yılın mart ayında Premium+ abonelerinin yanına Premium aboneler de eklendi. Yine aynı dönemde Grok'un daha gelişmiş bir versiyonu olan Grok-1.5 kullanıma sunuldu. Ağustos ayında ise Grok-2 ve Grok-2 mini geldi.

Grok-2'ye çıkışından yaklaşık iki ay sonra görsel işleme ve web'de arama becerileri de eklenince, Grok bugünkü bildiğimiz hâlini almış oldu. Grok'un tüm kullanıcılara açılıp dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması ise 6 Aralık'ta gerçekleşti.

8️⃣ Performans testlerinde rakiplerini geçiyor

Tam Boyutta Gör Grok-2 performans testlerinde hem GPt-4 Turbo'yu, hem de Claude 3.5 Sonnet'yi geçiyor. ChatGPT-4o'nun ise hemen arkasında yer alıyor. xAI'ın yapay zekası, hem belgelerden yola çıkarak soruları cevaplamada hem de görsel tabanlı görevlerde benzer botlardan daha iyi sonuçlar elde ediyor. HumanEval, GSM8k, MMLU, MATH gibi performans testleri, bir yapay zeka programının doğal dili ne denli anladığını, problem çözme becerisini ve tutarlı cevaplar verme kabiliyetini ölçüyorlar.

Bunlara ek olarak Grok'un öne çıkan bir diğer özelliği de iletişim kurduğu kişilere adapte olması. Yani Grok ile etkileşime geçtikçe sizi daha iyi tanımaya ve cevaplarını size uygun şekilde sunmaya başlıyor. Bunun özellikle ileride sesli mod geldiğinde epey önemli olacağı düşünülüyor.

9️⃣ Aksi belirtilmediği sürece tüm X kullanıcılarının verilerini kullanıyor

Grok otomatik olarak tüm X kullanıcılarının verilerini işliyor. Bu da eğer aksini belirtmediyseniz aslında sizin de Grok'un gelişimine katkı sağladığınız anlamına geliyor. Ama eğer bunun bir parçası olmak istemiyorsanız, verilerinizi xAI ile paylaşmayı durdurabiliyorsnuz. Bunun için şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

X'te ayarlar sekmesinden "Gizlilik ve Güvenlik"'i seçin,

Burada "Veri paylaşımı ve kişiselleştirme" bölümüne inin,

"Grok ve Üçüncü Taraf İş Birlikleri" seçeneğine tıklayın,

"Grok ve xAI ile olan etkileşimlerin, girişlerin ve sonuçlarının yanı sıra herkese açık verilerinin eğitim ve ince ayar için kullanılmasına izin ver" seçeneğini kaldırın.

🔟 Elon Musk'ın daha büyük çaplı planının bir parçası

Grok, Elon Musk'ın daha büyük çaplı planlarının bir parçası. Musk'ın bu yapay zeka programını ayrı bir uygulama olarak sunmak yerine X'e entegre etmesinin sebebi de bu. Zira kendisi X'i "her şeyin uygulaması" olarak tanımladığı bir tür süper uygulamaya dönüştürmek istiyor. Bunun yolunun da yapay zekadan geçtiğine inanıyor. X, Grok'un da yardımıyla yakın bir gelecekte bir sosyal ağdan çok daha fazlasına dönüşebilir.

