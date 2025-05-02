Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google, Gemini yapay zeka asistanını daha yetenekli hâle getirmek için yeni bir adım daha atıyor. Daha önce metin üretimi ve Google Fotoğraflar entegrasyonu kazanan Gemini, artık görsel düzenleme özelliğine de kavuşuyor. Kullanıcılar artık, hem telefon ya da bilgisayarlarından yükledikleri görselleri yeniden düzenleyebilecek.

Gemini AI için görsel düzenleme dönemi

Yeni özellik sayesinde Gemini, arka plan değişikliği, nesne ekleme veya çıkarma, yazı ve çıkartma yerleştirme gibi işlevleri doğal dil komutlarıyla yapılabiliyor. Örneğin, yüklediğiz bir fotoğraftaki saç rengini değiştirmek ya da farklı bir aksesuar denemek istediğinizde, Gemini, komutu işleyerek buna uygun yeni bir görsel sunuyor.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için bu özellik, ilk olarak geçtiğimiz Aralık ayında sınırlı bir test grubuna açılmıştı. Mart ayında ise filigranların kaldırılması gibi özelliklerin de test edildiği ortaya çıkmıştı. Hatta bu durum, telif hakkı ihlali ve kötüye kullanım gibi endişeleri gündeme getirdi. Google ise, bu sorunlara yanıt olarak oluşturulan ya da düzenlenen görsellere dijital olarak gizli filigran yerleştirdiğini açıkladı.

Galaxy A serisinde Gemini'ye erişim kolaylaşacak 2 gün önce eklendi

Şu an için yeni düzenleme özelliği kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Google, özelliğin önümüzdeki haftalarda 45’ten fazla dilde ve daha fazla ülkede erişime açılacağını duyurdu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Gemini AI için görsel düzenleme dönemi başlıyor: İşte yetenekleri