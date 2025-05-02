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    Gemini AI için görsel düzenleme dönemi başlıyor: İşte yetenekleri

    Google Gemini'ye entegre edilen yeni görsel düzenleme aracı sayesinde yapay zekâ destekli fotoğraf düzenleme artık mobilde de mümkün hâle geliyor. İşte adımlar...

    Gemini AI için görsel düzenleme dönemi başlıyor: İşte yetenekleri Tam Boyutta Gör
    Google, Gemini yapay zeka asistanını daha yetenekli hâle getirmek için yeni bir adım daha atıyor. Daha önce metin üretimi ve Google Fotoğraflar entegrasyonu kazanan Gemini, artık görsel düzenleme özelliğine de kavuşuyor. Kullanıcılar artık, hem telefon ya da bilgisayarlarından yükledikleri görselleri yeniden düzenleyebilecek.

    Gemini AI için görsel düzenleme dönemi

    Yeni özellik sayesinde Gemini, arka plan değişikliği, nesne ekleme veya çıkarma, yazı ve çıkartma yerleştirme gibi işlevleri doğal dil komutlarıyla yapılabiliyor. Örneğin, yüklediğiz bir fotoğraftaki saç rengini değiştirmek ya da farklı bir aksesuar denemek istediğinizde, Gemini, komutu işleyerek buna uygun yeni bir görsel sunuyor.

    Gemini AI için görsel düzenleme dönemi başlıyor: İşte yetenekleri Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için bu özellik, ilk olarak geçtiğimiz Aralık ayında sınırlı bir test grubuna açılmıştı. Mart ayında ise filigranların kaldırılması gibi özelliklerin de test edildiği ortaya çıkmıştı. Hatta bu durum, telif hakkı ihlali ve kötüye kullanım gibi endişeleri gündeme getirdi. Google ise, bu sorunlara yanıt olarak oluşturulan ya da düzenlenen görsellere dijital olarak gizli filigran yerleştirdiğini açıkladı. 

    Şu an için yeni düzenleme özelliği kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Google, özelliğin önümüzdeki haftalarda 45’ten fazla dilde ve daha fazla ülkede erişime açılacağını duyurdu.

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