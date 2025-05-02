Gemini AI için görsel düzenleme dönemi başlıyor: İşte yetenekleri

Yeni özellik sayesinde Gemini, arka plan değişikliği, nesne ekleme veya çıkarma, yazı ve çıkartma yerleştirme gibi işlevleri doğal dil komutlarıyla yapılabiliyor. Örneğin, yüklediğiz bir fotoğraftaki saç rengini değiştirmek ya da farklı bir aksesuar denemek istediğinizde, Gemini, komutu işleyerek buna uygun yeni bir görsel sunuyor.
Şu an için yeni düzenleme özelliği kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Google, özelliğin önümüzdeki haftalarda 45’ten fazla dilde ve daha fazla ülkede erişime açılacağını duyurdu.