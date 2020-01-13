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    Airbnb müşterilerin psikopat olup olmadığını "yapay zeka" ile tespit edecek

    Airbnb, konaklama hizmeti sunacağı müşterilerde kişilik bozukluğu olup olmadığını yapay zekaya dayanan bir yazılım ile tespit edecek. Şirket bu uygulama ile ev sahiplerini ve konutları korumayı umuyor
    1 hf.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Airbnb müşterilerin psikopat olup olmadığını
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    İnternet üzerinden oda ve ev kiralama hizmeti sunan Airbnb, müşterilerin kişilik özelliklerini sosyal medya hesaplarını ve çevrimiçi etkinliklerini analiz ederek tahmin edebilen yapay zeka tabanlı bir yazılım geliştirdi. Şirket bu sayede ev sahiplerini korumayı ve konutların zarar görmesini engellemeyi umuyor.

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    Söz konusu yazılım Airbnb'nin 2017'de satın aldığı Trooly şirketinin teknolojisini temel alıyor. Ancak yapay zekanın sosyal ağlardaki sayfaları analiz etmek için hangi algoritmaları kullandığı tam olarak açıklanmadı. Resmi web sitesinde sadece sistemin “yüzlerce veri türünü” işlediği belirtiliyor.

    Airbnb müşterilerin psikopat olup olmadığını
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    Müşteriler özenle seçilecek

    Bunlar arasında sabıka kayıtları, trafik ihlalleri için para cezaları, alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı ve psikopat eğilimlerinin olup olmadığı gibi veriler var.

    Airbnb bu tür yöntemler kullanarak yeni müşterilerinde kişilik bozukluğu olup olmadığını tespit edecek. Şirket ortaya çıkan "güvenilirlik puanına" göre bu kişilerin hizmetlerinden yararlanıp yararlanamayacaklarını belirleyecek.



    https://www.businessinsider.com/airbnb-software-predicts-if-guests-are-psychopaths-patent-2020-1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eaglepaw_1903 7 sa.
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    monacomen 1 hf. yeni yorumcu
    Anladığım kadarıyla online ev kiralama sitesi, günlük veya aylık evini kiralıyorsun birinin veya kiraya veriyorsun. Haliyle emlakçı gibi aracı olan bu site sorunsuz bir kişiyi bulmaya çalışıyor ev sahibine veya kiracıya. Ama ya talepler artarsa. Siyasi görüşünü, cinsel sapkınlıklarını, ilişkisindeki kaçamakları, kişisel sırlarını, yatırımlarını veya bankadaki parasını da kurcalarsa ne olur bu algoritma?
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    smart1978 1 hf.
    Mantikli. Turkiye gibi ulkelerde pratikte nasil uygulanacak merak ediyorum :) .
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