Airbnb müşterilerin psikopat olup olmadığını "yapay zeka" ile tespit edecek

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İnternet üzerinden oda ve ev kiralama hizmeti sunan Airbnb, müşterilerin kişilik özelliklerini sosyal medya hesaplarını ve çevrimiçi etkinliklerini analiz ederek tahmin edebilen yapay zeka tabanlı bir yazılım geliştirdi. Şirket bu sayede ev sahiplerini korumayı ve konutların zarar görmesini engellemeyi umuyor.

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Söz konusu yazılım Airbnb'nin 2017'de satın aldığı Trooly şirketinin teknolojisini temel alıyor. Ancak yapay zekanın sosyal ağlardaki sayfaları analiz etmek için hangi algoritmaları kullandığı tam olarak açıklanmadı. Resmi web sitesinde sadece sistemin “yüzlerce veri türünü” işlediği belirtiliyor.

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Müşteriler özenle seçilecek

Bunlar arasında sabıka kayıtları, trafik ihlalleri için para cezaları, alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı ve psikopat eğilimlerinin olup olmadığı gibi veriler var.

Airbnb bu tür yöntemler kullanarak yeni müşterilerinde kişilik bozukluğu olup olmadığını tespit edecek. Şirket ortaya çıkan "güvenilirlik puanına" göre bu kişilerin hizmetlerinden yararlanıp yararlanamayacaklarını belirleyecek.

https://www.businessinsider.com/airbnb-software-predicts-if-guests-are-psychopaths-patent-2020-1

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