OnePlus 8'in ekranı tanıtıldı: 2K OLED panel + 120 Hz tazeleme oranı

Haber Editörü
OnePlus bugün yeni bir “ekran teknolojisi” tanıtacağını vaat etmişti. Öyle de yaptı. Aslında şirket amiral gemisi OnePlus 8'de kullanılacak ekranı duyurdu.İlginizi Çekebilir 144 Hz ekrana sahip ilk akıllı telefon belli oldu
Ayrıca Bkz. "Facebook, yenilediği masaüstü tasarımını test etmeye başladı"
Bir sonraki OnePlus telefon 120 Hz tazeleme oranına sahip 2K OLED ekranla gelecek. Ayrıca 240 Hz'lik ekran örnekleme oranı ile sektördeki en yüksek değere ulaşacak.
Mevcut modeldeki ekrandan çok daha iyi olacak
Ayrıca yeni ekranının, JNCD <0.8 renk üretim standardına sahip olduğu açıklandı. Yani iPhone 11 Pro Max (JNCD <0.9) ve sektör ortalamasından (JNCD <2) daha yüksek.
Genel anlamda OnePlus 8'deki ekran mevcut modeldekinden çok daha iyi olacağa benziyor. OnePlus 7T'de kullanılan ekran da çok kaliteli ancak tazeleme oranı 90 Hz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu arada bırakın 120 hz teknolojisi kenarda dursun, isterseniz düşürebiliyorsunuz.
Onun haricinde iphone’dan bile daha stabil, hızlı ve sorunsuz bir marka...
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
4158 kez okundu.
11 yorum yazıldı.
HABERİN ETİKETLERİ
oneplus 8, ekran ve