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    OnePlus 8'in ekranı tanıtıldı: 2K OLED panel + 120 Hz tazeleme oranı

    Çinli teknoloji devi OnePlus bugün Çin'de bir basın toplantısı düzenledi. Şirket yeni amiral gemisi OnePlus 8'de kullanılacak ekranı tanıttı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus 8'in ekranı tanıtıldı: 2K OLED panel + 120 Hz tazeleme oranı
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    OnePlus bugün yeni bir “ekran teknolojisi” tanıtacağını vaat etmişti. Öyle de yaptı. Aslında şirket amiral gemisi OnePlus 8'de kullanılacak ekranı duyurdu.

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    Bir sonraki OnePlus telefon 120 Hz tazeleme oranına sahip 2K OLED ekranla gelecek. Ayrıca 240 Hz'lik ekran örnekleme oranı ile sektördeki en yüksek değere ulaşacak.

    OnePlus 8'in ekranı tanıtıldı: 2K OLED panel + 120 Hz tazeleme oranı

    Mevcut modeldeki ekrandan çok daha iyi olacak

    Ayrıca yeni ekranının, JNCD <0.8 renk üretim standardına sahip olduğu açıklandı. Yani iPhone 11 Pro Max (JNCD <0.9) ve sektör ortalamasından (JNCD <2) daha yüksek.

    Genel anlamda OnePlus 8'deki ekran mevcut modeldekinden çok daha iyi olacağa benziyor. OnePlus 7T'de kullanılan ekran da çok kaliteli ancak tazeleme oranı 90 Hz.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Dr.Danger 1 hf. en beğenilen
    Tazeleme hızını oyundan ibaret düşünenler var hala elinize 90hz yeni oneplus alında bakın internet sayfalarında geçişte bile büyük fark var yeniliğe kapalı olmayın.
    Tazeleme hızını oyundan ibaret düşünenler var hala elinize 90hz yeni oneplus alında bakın internet sayfalarında geçişte bile büyük fark var yeniliğe kapalı olm...
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
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    Xloud 1 hf.
    Daha fazla şarj harcadığından pek bahsedilmiyor nedense
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    alemburda34 1 hf.
    oneplus dediğinde stereo ses + tazeleme hızı yüksek olan ekran artık standart gibi görüyor. yıl olmuş 2020 hala stereo ses çıkışını çok gören firmalar var.
    1 Yanıt Yanıtla
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    muratkaya 1 hf. alemburda34
    Stereo ses çıkışı harika bir olay çok büyük fark oluyor. 90Hz ve üstü ekran da kullanım keyfini katlayan bir özellik.
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    Dr.Danger 1 hf. en beğenilen
    Tazeleme hızını oyundan ibaret düşünenler var hala elinize 90hz yeni oneplus alında bakın internet sayfalarında geçişte bile büyük fark var yeniliğe kapalı olmayın.
    Yanıtla +20
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    Mr. Jingles 1 hf.
    İyi hoş da telefonlarda ne işe yarayacak yüksek tazeleme hızı? Ahım şahım bir oyun yok ki hakkını alabilelim.
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    ~Lion King~ 1 hf. Mr. Jingles
    Çok işe yarıyor. Göz resmen rahatlıyor ve çok daha akıcı bir hissiyat veriyor. 120 hz ekran tazelemeyi düşünemiyorum bile.



    Bu arada bırakın 120 hz teknolojisi kenarda dursun, isterseniz düşürebiliyorsunuz.
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    Relax Relax 1 hf. Mr. Jingles
    Zaten mevcut telefon işlemcileri 120 fps lik performans veremez.
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    ~Lion King~ 1 hf.
    Keşke bizde resmi satılsa... OnePlus en beğendiğim android marka ancak ithalatçı garantili aldığında ve bu yeni ekran teknolojisi cortladığında muhattap olacağın kimse yok.



    Onun haricinde iphone’dan bile daha stabil, hızlı ve sorunsuz bir marka...
    Yanıtla +3
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    L.o.T.u.S 1 hf.
    Wmw response time değeri 110hz lere kadar düşen olan oneplus 7 pro gibi bir gözleri mahveden bir ekranla gelmede ne yaparsan yap
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    SergeantMajorT 1 hf.
    Keşke bizde de satılsa..
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    borukuzen 1 hf.
    OnePlus, vitesi büyütüyor?
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    sakulta8585 1 hf.
    Adamlar yapiyor. Yillardir iPhone kullanirim (2009) ama bu sirket'e karsi bi sempatim var. Ambalaji, paketlemeleri bile cok kaliteli gelir bana. Apple ekosistemi olmasa, ilk tercihim One Plus olurdu diye düsünüyorum.
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    4158 kez okundu.
    11 yorum yazıldı.

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