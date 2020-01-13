OnePlus 8'in ekranı tanıtıldı: 2K OLED panel + 120 Hz tazeleme oranı

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OnePlus bugün yeni bir “ekran teknolojisi” tanıtacağını vaat etmişti. Öyle de yaptı. Aslında şirket amiral gemisi OnePlus 8'de kullanılacak ekranı duyurdu.

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Bir sonraki OnePlus telefon 120 Hz tazeleme oranına sahip 2K OLED ekranla gelecek. Ayrıca 240 Hz'lik ekran örnekleme oranı ile sektördeki en yüksek değere ulaşacak.

Mevcut modeldeki ekrandan çok daha iyi olacak

Ayrıca yeni ekranının, JNCD <0.8 renk üretim standardına sahip olduğu açıklandı. Yani iPhone 11 Pro Max (JNCD <0.9) ve sektör ortalamasından (JNCD <2) daha yüksek.

Genel anlamda OnePlus 8'deki ekran mevcut modeldekinden çok daha iyi olacağa benziyor. OnePlus 7T'de kullanılan ekran da çok kaliteli ancak tazeleme oranı 90 Hz.

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