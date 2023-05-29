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    Airbus ve Boeing'in rakibi Çinli COMAC ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi

    Çin merkezli COMAC şirketinin ürettiği C919 model yolcu uçağı Şanghay ve Pekin arasındaki ilk ticari uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.                           
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    Airbus ve Boeing'in rakibi Çinli COMAC ilk uçuşunu gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    14 yıllık geliştirme sürecinin ardından Çin yapımı C919, 28 Mayıs'ta yolcularıyla birlikte ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi. China Eastern Airlines, Çin'in C919 dar gövdeli yolcu uçağını MU9191 sembol numarasıyla ticari bir rotada uçmak için kullandı. Yeni uçağın ilk yolcuları Pazar günü yerel saatle 10:45'te Şanghay Havalimanı'ndan havalandı ve 13:10'da Pekin'e indi.

    C919, Çin Ticari Havacılık Şirketi'nin (COMAC) bir projesi ve şu anda Çin'de tasarlanan ve inşa edilen en büyük yolcu uçağı olma özelliğine sahip. Geliştiricilerin iddialarına göre, uçağın menzili 5,555 km'ye kadar çıkmakta. China Eastern Airlines tarafından kullanılan yolcu uçağı, business ve ekonomi olmak üzere iki sınıfa sahip bir konfigürasyonda ve bu versiyonda 164 yolcuya kadar taşıyabiliyor.

    Binden fazla uçak siparişi alındı

    C919'un geliştirmesi, iki büyük havayolu şirketi olan ABD'li Boeing ve Avrupalı Airbus'a yeni bir rakip getirme stratejisinin bir parçası. Geliştiriciler, yeni uçağın dar gövdeli Airbus A320neo ve Boeing 737 MAX ile rekabet edebileceğini belirtiyorlar.

    Airbus ve Boeing'in rakibi Çinli COMAC ilk uçuşunu gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Bu başarılı ticari uçuşun öncesinde uzun bir geçmiş var. COMAC Corporation uçak projesi üzerinde çalışmaya 2008 yılında başladı. İlk test uçuşu 2017 yılında gerçekleşti, ancak sertifikasyon sırasında ortaya çıkan sorunlar şirketin uçağın teslimatını geciktirmesine neden oldu. Uçuş izni 2022 yılına kadar verilmedi ve ilk uçak o yılın sonlarında China Eastern Airlines'a teslim edildi.

    Geçmişte yaşanan zorluklara rağmen COMAC, üretimi beş yıl içinde yılda 150 uçağa çıkarmayı planlıyor. Aynı zamanda, şirket temsilcilerine göre, 2023 yılı başı itibarıyla çeşitli havayollarından binden fazla uçak siparişi almış durumdalar.

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