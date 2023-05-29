Airbus ve Boeing'in rakibi Çinli COMAC ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi

C919, Çin Ticari Havacılık Şirketi'nin (COMAC) bir projesi ve şu anda Çin'de tasarlanan ve inşa edilen en büyük yolcu uçağı olma özelliğine sahip. Geliştiricilerin iddialarına göre, uçağın menzili 5,555 km'ye kadar çıkmakta. China Eastern Airlines tarafından kullanılan yolcu uçağı, business ve ekonomi olmak üzere iki sınıfa sahip bir konfigürasyonda ve bu versiyonda 164 yolcuya kadar taşıyabiliyor.
Binden fazla uçak siparişi alındı
C919'un geliştirmesi, iki büyük havayolu şirketi olan ABD'li Boeing ve Avrupalı Airbus'a yeni bir rakip getirme stratejisinin bir parçası. Geliştiriciler, yeni uçağın dar gövdeli Airbus A320neo ve Boeing 737 MAX ile rekabet edebileceğini belirtiyorlar.
Geçmişte yaşanan zorluklara rağmen COMAC, üretimi beş yıl içinde yılda 150 uçağa çıkarmayı planlıyor. Aynı zamanda, şirket temsilcilerine göre, 2023 yılı başı itibarıyla çeşitli havayollarından binden fazla uçak siparişi almış durumdalar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)