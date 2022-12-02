AMD Ryzen 7 7730U ortaya çıktı: Vega grafik birimi ile geliyor

8 Çekirdek ve 16 izlem birimine sahip
Weibo tarafından gelen bir ekran görüntüsünden ortaya çıkan bilgilere göre Ryzen 7 7730U, 8 çekirdek ve 16 izlem birimli Zen 3 tabanlı CPU ve Vega tabanlı GPU ile geliyor. Her iki mimari de AMD’nin en yeni nesillerine dahil olmasa da Zen 3’ün başarısı, müşterileri işlemci gücünde memnun bırakacaktır ancak Vega grafik birimleri, RDNA 2’nin oldukça gerisinde kaldığı için grafik gücü gerektiren uygulamalar konusunda hayal kırıklığına uğratacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam