AMD Ryzen 7 7730U ortaya çıktı: Vega grafik birimi ile geliyor

Tam Boyutta Gör Ryzen 7000 serisi ile dikkatleri üzerine çeken AMD, bu seri içerisinde yakında Barcelo çiplerini güncelleyecek. Ryzen 7030 modelleri altında güncellenecek Barcelo çiplerinden olması beklenen Ryzen 7 7730U, bir Lenovo laptopunda görüntülendi.

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8 Çekirdek ve 16 izlem birimine sahip

Weibo tarafından gelen bir ekran görüntüsünden ortaya çıkan bilgilere göre Ryzen 7 7730U, 8 çekirdek ve 16 izlem birimli Zen 3 tabanlı CPU ve Vega tabanlı GPU ile geliyor. Her iki mimari de AMD’nin en yeni nesillerine dahil olmasa da Zen 3’ün başarısı, müşterileri işlemci gücünde memnun bırakacaktır ancak Vega grafik birimleri, RDNA 2’nin oldukça gerisinde kaldığı için grafik gücü gerektiren uygulamalar konusunda hayal kırıklığına uğratacaktır.

Tam Boyutta Gör CPU tarafında bu çip, 2GHz taban hızına ve 16MB L3 önbelleğine sahip. Ayrıca çipin TDP’si de 15W olarak belirlenmiş. GPU tarafında kullanılan Vega birimi ise 8 işlem birimine ve 512 çekirdeğe sahip. Gelecek sene birçok ince ve ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarda kullanılması beklenen bu çip setten önümüzdeki haftalarda daha çok bilgi alabiliriz.

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