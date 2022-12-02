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    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 7 7730U ortaya çıktı: Vega grafik birimi ile geliyor

    7000 serisi işlemcilerini tanıtmaya başlayan AMD, yakında ince dizüstü bilgisayarlar için Barcelo çiplerini güncelleyerek tekrar piyasaya sürecek. Bu modellerden biri olan Ryzen 7 7730U ortaya çıktı.
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    Ryzen 7730U'dan ilk detaylar geldi Tam Boyutta Gör
    Ryzen 7000 serisi ile dikkatleri üzerine çeken AMD, bu seri içerisinde yakında Barcelo çiplerini güncelleyecek. Ryzen 7030 modelleri altında güncellenecek Barcelo çiplerinden olması beklenen Ryzen 7 7730U, bir Lenovo laptopunda görüntülendi.

    8 Çekirdek ve 16 izlem birimine sahip

    Weibo tarafından gelen bir ekran görüntüsünden ortaya çıkan bilgilere göre Ryzen 7 7730U, 8 çekirdek ve 16 izlem birimli Zen 3 tabanlı CPU ve Vega tabanlı GPU ile geliyor. Her iki mimari de AMD’nin en yeni nesillerine dahil olmasa da Zen 3’ün başarısı, müşterileri işlemci gücünde memnun bırakacaktır ancak Vega grafik birimleri, RDNA 2’nin oldukça gerisinde kaldığı için grafik gücü gerektiren uygulamalar konusunda hayal kırıklığına uğratacaktır.

    Ryzen 7730U'dan ilk detaylar geldi Tam Boyutta Gör
    CPU tarafında bu çip, 2GHz taban hızına ve 16MB L3 önbelleğine sahip. Ayrıca çipin TDP’si de 15W olarak belirlenmiş. GPU tarafında kullanılan Vega birimi ise 8 işlem birimine ve 512 çekirdeğe sahip. Gelecek sene birçok ince ve ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarda kullanılması beklenen bu çip setten önümüzdeki haftalarda daha çok bilgi alabiliriz.
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 10 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 12 saat önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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