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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods 3 modelinden yeni bir görsel sızdırıldı

    Hem tasarım anlamında biraz daha kompakt hale gelen AirPods 3 hem de standart kablosuz şarjlı kutusunu oldukça avantajlı bir fiyattan tüketici ile buluşturacak.
    14 Mart 2021, 11:00 (1 gün)
    4,8b
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    7

    AirPods 3 modelinden yeni bir görsel sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    AirPods ailesiyle kablosuz kulaklık pazarının lideri haline gelen Apple, bu yılda da önemli hamleler yapacak. Alt seviyede orijinal AirPods serisiyle devam eden firmanın yeni üyesi tasarım olarak netleşmiş durumda.

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    AirPods 3 neler sunacak?

    Bir süredir internete sızdırılan görseller artık AirPods 3 modelini tam olarak ortaya çıkarmış durumda. AirPods Pro tasarımını benimsemiş olsa da sap kısmı serinin en kısa haline ulaşmış. Haliyle şarj kutusu da küçülmüş.

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    Değiştirilebilir uçlarla gelecek olan AirPods 3 kablosuz şarj özelliğini de varsayılan olarak sunuyor. Maliyete oynadığı için aktif gürültü engelleme teknolojisi beklenmiyor ancak tasarımsal ve yazılımsal olarak tatmin edici gürültü engelleme yapacağı tahmin ediliyor.

    Kullanım süreleri açısından önceki nesillerden önemli bir farkın olmadığı düşünülen AirPods 3 için 150$ civarında bir fiyat tahmini mevcut. Kablosuz şarjlı kutu standart olacağı için fiyatın rekabetçi olacağını söyleyebiliriz. Apple’ın 23 Mart tarihinde bir lansman yapması bekleniyor.

    AirPods 3 modelinden yeni bir görsel sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör



    https://www.slashgear.com/airpods-3-release-date-tipped-as-photos-leak-12663525/
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    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    S seyhmus21 (seyhmus arkan) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    AirPods 3 2021 yılının 3 çeyreğine kaldı
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    S shade_boi (Ali G) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Watch 6 aldık sıra AirPods proda 😬
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    tonodias 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Şunları renkli yapsalar ne güzel olur. Biri sarı diğeri kırmızı mesela (:
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    Şeref60 (Şeref Berber) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bundan bitane lazım bize
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    S seyhmus21 (seyhmus arkan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    AirPods pro kulakta çok iyi duruyor silikonsuz eğer buna benzer çıkarsa çok güzel olur 150 dolar ülkemizde 2800 gibi bir rakamla ülkemize gelecektir
    1 Yanıt Yanıtla
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    marsk35 (Marsk KY) 1 gün ( Mesaj Silindi ) seyhmus21
    2800 ne? en fazla 1300 den girer airpods 2 zaten 149 dolar onu bile ben 850 liradan geçen ay denk getirip almıştım
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