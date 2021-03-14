AirPods 3 modelinden yeni bir görsel sızdırıldı

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AirPods ailesiyle kablosuz kulaklık pazarının lideri haline gelen Apple, bu yılda da önemli hamleler yapacak. Alt seviyede orijinal AirPods serisiyle devam eden firmanın yeni üyesi tasarım olarak netleşmiş durumda.

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AirPods 3 neler sunacak?

Bir süredir internete sızdırılan görseller artık AirPods 3 modelini tam olarak ortaya çıkarmış durumda. AirPods Pro tasarımını benimsemiş olsa da sap kısmı serinin en kısa haline ulaşmış. Haliyle şarj kutusu da küçülmüş.

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Değiştirilebilir uçlarla gelecek olan AirPods 3 kablosuz şarj özelliğini de varsayılan olarak sunuyor. Maliyete oynadığı için aktif gürültü engelleme teknolojisi beklenmiyor ancak tasarımsal ve yazılımsal olarak tatmin edici gürültü engelleme yapacağı tahmin ediliyor.

Kullanım süreleri açısından önceki nesillerden önemli bir farkın olmadığı düşünülen AirPods 3 için 150$ civarında bir fiyat tahmini mevcut. Kablosuz şarjlı kutu standart olacağı için fiyatın rekabetçi olacağını söyleyebiliriz. Apple’ın 23 Mart tarihinde bir lansman yapması bekleniyor.

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https://www.slashgear.com/airpods-3-release-date-tipped-as-photos-leak-12663525/

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