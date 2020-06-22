AirPods 3 tasarımı ve çıkış tarihi netleşiyor

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Konu Apple olunca isabetli analizleriyle gündeme gelen TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, 3. nesil AirPods ile ilgili tahminlerini paylaştı.

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3. nesil AirPods, 2021'de duyurulacak

Ming-Chi Kuo, Apple'ın üçüncü nesil AirPods kablosuz kulaklıklarını 2021'in ilk yarısında piyasaya süreceğine inanıyor. Mart 2019'da H1 çip, Hey Siri aktivasyonu ve Qi kablosuz şarj kutusuyla birlikte ikinci nesile terfi eden AirPods, Kuo'nun tahminlerine göre önümüzdeki yıl güncellenecek.

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AirPods Pro benzeri bir tasarımla gelecek

Yeni nesil AirPods'un tasarımıyla da ilgili görüşlerini paylaşan Kuo, önümüzdeki sene duyurulacak olan AirPods'un mevcut AirPods Pro ile benzer bir tasarıma sahip olacağını öngörüyor.

https://www.macrumors.com/2020/06/22/airpods-3-with-pro-design-1h-2021-kuo/

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