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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods 3 tasarımı ve çıkış tarihi netleşiyor

    Apple ile ilgili isabetli analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo, 3. nesil AirPods'un tasarımı ve çıkış tarihiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kuo'ya göre AirPods tasarımı değişiyor.
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    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    AirPods 3 tasarımı ve çıkış tarihi netleşiyor
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    Konu Apple olunca isabetli analizleriyle gündeme gelen TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, 3. nesil AirPods ile ilgili tahminlerini paylaştı. 

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    3. nesil AirPods, 2021'de duyurulacak

    Ming-Chi Kuo, Apple'ın üçüncü nesil AirPods kablosuz kulaklıklarını 2021'in ilk yarısında piyasaya süreceğine inanıyor. Mart 2019'da H1 çip, Hey Siri aktivasyonu ve Qi kablosuz şarj kutusuyla birlikte ikinci nesile terfi eden AirPods, Kuo'nun tahminlerine göre önümüzdeki yıl güncellenecek. 

    AirPods 3 tasarımı ve çıkış tarihi netleşiyor
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    AirPods Pro benzeri bir tasarımla gelecek

    Yeni nesil AirPods'un tasarımıyla da ilgili görüşlerini paylaşan Kuo, önümüzdeki sene duyurulacak olan AirPods'un mevcut AirPods Pro ile benzer bir tasarıma sahip olacağını öngörüyor. 



    https://www.macrumors.com/2020/06/22/airpods-3-with-pro-design-1h-2021-kuo/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 sa.
    Ya open back tasarimi bozmadan aktif ses izolasyonu koyarlar ya da tasarimi pro gibi yapip aktif ses izolasyonu koymazlar gibime geliyor
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