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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC, iPhone 12 modelleri için 5nm A14 Bionic çip üretimine başlıyor

    Apple yıl sonuna doğru piyasaya süreceği iPhone 12 modellerinin işlemci üretimini TSMC'ye yaptırıyor ve gelen haberlere göre A14 Bionic çipin üretimi bu ay başlıyor.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    TSMC, iPhone 12 modelleri için 5nm A14 Bionic çip üretimine başlıyor
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    Sektörün güvenilir kaynaklarından biri olan Digitimes'ın yeni raporuna göre, bu ayın ilerleyen günlerinde dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC, Apple'ın 2020 5G iPhone 12 modelleri için özel olarak tasarlanmış A14 Bionic yonga setinin üretimine başlayacak.

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    Daha verimli ve performanslı

    Apple'ın yeni akıllı telefonlarını planlanan zamanda piyasaya süreceğini varsayarsak, iPhone 12 serisinin 5nm çip teknolojisine sahip ilk akıllı telefon modelleri olması bekleniyor. A14 yonga seti, şu anda iPhone 11 serisine ve iPhone SE'ye (2020) güç sağlamak için kullanılan A13 Bionic'ten daha güçlü ve enerji tasarruflu olacak.

    TSMC, iPhone 12 modelleri için 5nm A14 Bionic çip üretimine başlıyor
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    Apple'ın özel A14 Bionic işlemcisine ek olarak, dört iPhone 12 modelinin de hem 6GHz hem de mmWave 5G sinyallerini destekleyen Snapdragon X60 5G modemle geleceği bildirildi. Tüm bunlara ek olarak Mayıs ayında basında çıkan haberlere göre, TSMC Arizona'da bir üretim tesisi kurmayı planlıyor. 2023 yılında faaliyete geçmesi beklenen bu tesiste ise ilk etapta 3nm yongaların üretimi yapılacak.



    https://www.digitimes.com/news/a20200619PD212.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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