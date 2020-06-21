TSMC, iPhone 12 modelleri için 5nm A14 Bionic çip üretimine başlıyor

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Sektörün güvenilir kaynaklarından biri olan Digitimes'ın yeni raporuna göre, bu ayın ilerleyen günlerinde dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC, Apple'ın 2020 5G iPhone 12 modelleri için özel olarak tasarlanmış A14 Bionic yonga setinin üretimine başlayacak.

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Daha verimli ve performanslı

Apple'ın yeni akıllı telefonlarını planlanan zamanda piyasaya süreceğini varsayarsak, iPhone 12 serisinin 5nm çip teknolojisine sahip ilk akıllı telefon modelleri olması bekleniyor. A14 yonga seti, şu anda iPhone 11 serisine ve iPhone SE'ye (2020) güç sağlamak için kullanılan A13 Bionic'ten daha güçlü ve enerji tasarruflu olacak.

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Apple'ın özel A14 Bionic işlemcisine ek olarak, dört iPhone 12 modelinin de hem 6GHz hem de mmWave 5G sinyallerini destekleyen Snapdragon X60 5G modemle geleceği bildirildi. Tüm bunlara ek olarak Mayıs ayında basında çıkan haberlere göre, TSMC Arizona'da bir üretim tesisi kurmayı planlıyor. 2023 yılında faaliyete geçmesi beklenen bu tesiste ise ilk etapta 3nm yongaların üretimi yapılacak.

https://www.digitimes.com/news/a20200619PD212.html

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