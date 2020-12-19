AirPods Max ilginç güç tasarrufuyla dikkat çekiyor

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Apple’ın kendi markasındaki en pahalı kablosuz kulaklığı olma ünvanına sahip AirPods Max pek çok önemli teknolojiyi bünyesinde barındırıyor. Bununla birlikte bir güç tuşunun olmaması Apple’ı farklı güç tasarruf yöntemlerine yöneltmiş.

AirPods Max güç yönetimi nasıl

AirPods Max kulaklık modelinde bir güç tuşunun olmaması kullanıcıların ihtiyacı olmadığı zaman kapatma veya belirli bir süre bekledikten sonra otomatik kapanma imkanını ortadan kaldırıyor. Bu durumda sürekli bir enerji tüketimi endişesi doğuyor.

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Apple yeni ürünüyle ilgili teknik dökümanlarını güncelledi ve kulaklığın nasıl bir güç tasarruf yönetimi uyguladığını detaylı olarak anlattı. Bilindiği üzere kulaklık tek şarj ile 20 saate yakın kullanım süresi sunuyor ve hızlı şarj ile de kısa sürede 1.5 saatlik ekstra kullanım süresi sunacak kadar bataryayı dolduruyor.

AirPods Max kulaklığını iOS cihazlarınız üzerinden takip ettiğiniz için batarya durumu hakkında sürekli bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bununla birlikte iki farklı tasarruf modu ile kulaklığın uzun süreler kapanmaması sağlanıyor.

Kulaklığı bir yüzeye koyarak 5 dakika hareketsiz bıraktığınızda standart güç tasarrufu devreye giriyor. Bu modda Bluetooth ve Cihazımı Bul açık tutuluyor. Eğer 72 saat boyunca kulaklık kullanılmazsa bu kez ultra tasarruf moduna geçiliyor ve tüm fonksiyonlar kapatılıyor.

Akıllı Kılıf aksesuarında ise kılıfa koyduğunuz anda standart tasarruf modu aktif oluyor. Yine 18 saat kılıf içerisinde kalırsa bu kez ultra tasarruf modu devreye giriyor. Böylece batarya bitmemiş oluyor. Önümüzdeki dönemde Apple’ın mevcut fiziksel tuşlara açma-kapama ile ilgili bir fonksiyon atayıp atamayacağı merak konusu.

https://www.slashgear.com/with-no-airpods-max-power-button-heres-how-apple-handles-battery-life-18651782/

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