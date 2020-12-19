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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods Max ilginç güç tasarrufuyla dikkat çekiyor

    AirPods Max kablosuz kulaklık bilindiği üzere bir güç tuşuna sahip değil. Bu açıdan ihtiyaç olmadığı zamanda kapatma şansı yok. Apple bunun yerine ultra tasarruf modu kullanıyor.
    3 gün
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AirPods Max ilginç güç tasarrufuyla dikkat çekiyor
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    Apple’ın kendi markasındaki en pahalı kablosuz kulaklığı olma ünvanına sahip AirPods Max pek çok önemli teknolojiyi bünyesinde barındırıyor. Bununla birlikte bir güç tuşunun olmaması Apple’ı farklı güç tasarruf yöntemlerine yöneltmiş.

    AirPods Max güç yönetimi nasıl

    AirPods Max kulaklık modelinde bir güç tuşunun olmaması kullanıcıların ihtiyacı olmadığı zaman kapatma veya belirli bir süre bekledikten sonra otomatik kapanma imkanını ortadan kaldırıyor. Bu durumda sürekli bir enerji tüketimi endişesi doğuyor.

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    Apple yeni ürünüyle ilgili teknik dökümanlarını güncelledi ve kulaklığın nasıl bir güç tasarruf yönetimi uyguladığını detaylı olarak anlattı. Bilindiği üzere kulaklık tek şarj ile 20 saate yakın kullanım süresi sunuyor ve hızlı şarj ile de kısa sürede 1.5 saatlik ekstra kullanım süresi sunacak kadar bataryayı dolduruyor.

    AirPods Max kulaklığını iOS cihazlarınız üzerinden takip ettiğiniz için batarya durumu hakkında sürekli bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bununla birlikte iki farklı tasarruf modu ile kulaklığın uzun süreler kapanmaması sağlanıyor.

    Kulaklığı bir yüzeye koyarak 5 dakika hareketsiz bıraktığınızda standart güç tasarrufu devreye giriyor. Bu modda Bluetooth ve Cihazımı Bul açık tutuluyor. Eğer 72 saat boyunca kulaklık kullanılmazsa bu kez ultra tasarruf moduna geçiliyor ve tüm fonksiyonlar kapatılıyor.

    Akıllı Kılıf aksesuarında ise kılıfa koyduğunuz anda standart tasarruf modu aktif oluyor. Yine 18 saat kılıf içerisinde kalırsa bu kez ultra tasarruf modu devreye giriyor. Böylece batarya bitmemiş oluyor. Önümüzdeki dönemde Apple’ın mevcut fiziksel tuşlara açma-kapama ile ilgili bir fonksiyon atayıp atamayacağı merak konusu.



    https://www.slashgear.com/with-no-airpods-max-power-button-heres-how-apple-handles-battery-life-18651782/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    aman tanrım inanılmaz bir teknoloji....güç tasarrufu sağlıyoruz.
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    Ussuz (mehmet ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Teknolojide devrim kulaklığa on/off tuşu ekledik
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    LeXaL0102 (Emre ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Boynuna indiren bir kişi hareketli olacağı için şarjı normal akacak anlaşılan. Kullanmadığı her an bir yüzeye ya da kılıfa koymak zorunda olmak anlaşılır gibi değil ebıl
    Boynuna indiren bir kişi hareketli olacağı için şarjı normal akacak anlaşılan. Kullanmadığı her an bir yüzeye ya da kılıfa koymak zorunda olmak anlaşılır gibi d...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xtrud (Harun Yahya) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha çok absürd fiyatıyla saçma eksikleriyle dikkat çekiyor https://www.youtube.com/watch?v=JknhhxhotxM&amp;feature=youtu.be
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    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok beğendim kulaklıkta açma kapama tuşu bana da saçma gelirdi bazen unuturdum kapatmayı
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    TheMuyu (Murat Y.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sırf farklı olacağız diye saçmalamislar yine yap güç tasarrufunu ama köy yani basit bir düğme işte aç kapat
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kilifi kullanmak zorundasiniz aleti kapatmak icin, tum inceleme yapanlar bunu soyluyor. O yuzden boynunuzda gezdirime sansiniz yok sarji cabuk bitiyormus. Bence hic dusunulmemis bu olay. Cok mantiksiz geldi bana.
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    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    aman tanrım inanılmaz bir teknoloji....güç tasarrufu sağlıyoruz.
    Yanıtla +8
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    LeXaL0102 (Emre ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Boynuna indiren bir kişi hareketli olacağı için şarjı normal akacak anlaşılan. Kullanmadığı her an bir yüzeye ya da kılıfa koymak zorunda olmak anlaşılır gibi değil ebıl
    Yanıtla +4
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    Ussuz (mehmet ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Teknolojide devrim kulaklığa on/off tuşu ekledik
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