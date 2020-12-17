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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlar öncelikli yatırım kapsamına alındı

    En az 50 milyon TL'lik elektrikli ya da hidrojenle çalışan araç imalatını içeren sanayi tesisi yatırımları, devlet yardımları hakkında karar kapsamında desteklenecek öncelikli yatırım kapsamına alındı
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlar öncelikli yatırım kapsamına alındı
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    Otomotiv devleri elektrikli araç üretimine yönelik yatırımlara gaz kesmeden devam ederken bu konuda ülkemizde de yeni bir adım atıldı. Elektrikli araç üretimi öncelikli yatırımlara dahil edildi.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"a göre, asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım aracı imalatını içeren sanayi tesisi yatırımları ile AR-GE çevre yatırımları, kararın 17'inci maddesi ile düzenlenen öncelikli yatırım konuları arasına dahil edildi.

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    Kararın 11'inci maddesinde yapılan düzenlemeye göre, bu yatırımlara sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın, sabit yatırım tutarının yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla 10 milyon TL'yi geçemeyecek.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Renault ZOE, Avrupa'nın en çok satan elektrikli otomobili oldu"

    Ülkemizin önde gelen otomotiv üreticilerinden Ford Otosan, kısa süre önce önümüzdeki 6 yıllık dönemde toplam 20,5 milyar TL'lik yatırım yapacağını duyurmuştu KAP'a yaptığı açıklamada yatırımın "uzun dönem yeni nesil ticari araç projelerinde kullanılacağı" belirten Ford Otosan, bu kapsamda yüzde 100 elektrikli Ford Transit'i de ülkemizde üretecek.

    Ayrıca Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) da ilk yüzde 100 elektrikli SUV modelini 2022 yılının sonunda banttan indirmeyi planlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın tamamına haberin altında bulunan kaynak kısmındaki linkten erişebilirsiniz.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201217-1.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkmoon34 (ercan yardak) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu iş öyle olmıycak bunu üreticilerde iyi biliyor..



    Mevcut elektrikli araç üretimi ile dünya elektrikli araca geçemez..



    Dünyada fakir Avrupa'nın çöplerini kullanan bir sürü Afrika Asya ülkeleri var.. buralarda para yok millet açıkta yatıyor kapıda tuktuk denilen müç lastikli falan arabamsı motorsikletimsi bir aracı var böyle milyarca insan var..



    Kısaca elektikli yayıılması alt yapı olarakda yaygınlaşma adınada Dünya çapında zor..



    Geriye iki şık kalır.. ya temiz doğayı kirletmiycek benzinli dizel motorda çalışabilecek bir yakıt üreticikler.. yada içden yanmalı motorlara LPG gibi bir kit takıp aracı hidrojenle falan temiz yakıtla çalıştırıcaklar yada son adım bu adımı atlayıp direk uçak kişisel araçlara geçicekler...
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    AO (A O) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) darkmoon34
    Hocam Tuk tuk ların elektrikli araçlar ile ilgisi nedir onlar yine tuk tuk kullansın. Petrol bir anda dünyadan çekilmeyecek ki bu zamana yayılarak yavaş yavaş olacak, kimsenin bu konuda acelesi yok. Bu gün Çin Fizyon reaktörlerini geliştirmeye büyük hız verdi buralardan deli elektrik enerjisi alınıyor tek sorun batarya ama onunla ilgili çok acayip şeyler çıkacak bir iki yıl içinde. Şu an konuştuğumuz menziller komik kalacak belki.
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    BlackGhost12 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Son kullanıcıya teşvik yok yine.



    Kaldır tüm vergileri. Ver araç başı 25 bin dolar. Tesla almayan ne olsun.
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    hazarRS (hazar RS) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Seneler önce Etox vardı, zorluklardan dolayı proje iptal olmuştu. O zamanlar bu destek olsaydı keşke. Çoktan seri üretime geçmiş olurdu belki de.

    İşin diğer tarafında TT Customs'ın ürettiği yerli motorsiklet vardı. Devlet bize zorluk çıkardı diyerek projeyi iptal etmişlerdi. Bürokratik anlamda zorluktan bahsediyorlardı sanırım.

    Esas farklılık rüzgara kapılmışken bir şey yaparak değil, bu tip konularda geleceği öngörüp riskler alarak yaratılır.

    Yine de gelişme olması sevindirici, geç olsun güç olmasın.
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    raxetul (Emrah Urhan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli araçların tüketiminin de teşvik edilmesi lazım. Sadece üretim teşvikleri ilebu işlerin yürümeyeceği ortada.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bize ötvyi artır, milyardere paraları (destek) aktar.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hidrojenle çalışan arabaları görene kadar bu haberi okuyan herkes fosil yakıta dönüşür.
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    XX58 (Resat ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Esxici
    Şu an satışta olan bir çok hidrojenli araç var. Hatta geçen ay Toyota Mirai'nin ikinci neslini tanıttı.
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    CoreXXX (fatih tat) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Geç bile kalındı Bu araçlar için satın alımda vergi indirimi ve teşvikte lazım. Yeter bıktık hava kirliliğinden özellikle istanbulda nefes alamıyoruz
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    BekirHan (Bekir Han) 4 gün ( Mesaj Silindi ) CoreXXX
    Yeni Renault Zoe 390.000TL
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yorum yok.....
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