Elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlar öncelikli yatırım kapsamına alındı

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Otomotiv devleri elektrikli araç üretimine yönelik yatırımlara gaz kesmeden devam ederken bu konuda ülkemizde de yeni bir adım atıldı. Elektrikli araç üretimi öncelikli yatırımlara dahil edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"a göre, asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım aracı imalatını içeren sanayi tesisi yatırımları ile AR-GE çevre yatırımları, kararın 17'inci maddesi ile düzenlenen öncelikli yatırım konuları arasına dahil edildi.

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Kararın 11'inci maddesinde yapılan düzenlemeye göre, bu yatırımlara sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın, sabit yatırım tutarının yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla 10 milyon TL'yi geçemeyecek.

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Ülkemizin önde gelen otomotiv üreticilerinden Ford Otosan, kısa süre önce önümüzdeki 6 yıllık dönemde toplam 20,5 milyar TL'lik yatırım yapacağını duyurmuştu KAP'a yaptığı açıklamada yatırımın "uzun dönem yeni nesil ticari araç projelerinde kullanılacağı" belirten Ford Otosan, bu kapsamda yüzde 100 elektrikli Ford Transit'i de ülkemizde üretecek.

Ayrıca Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) da ilk yüzde 100 elektrikli SUV modelini 2022 yılının sonunda banttan indirmeyi planlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın tamamına haberin altında bulunan kaynak kısmındaki linkten erişebilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201217-1.pdf

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