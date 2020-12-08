Apple 32 çekirdekli M1 yongası hazırlıyor olabilir

Apple M1 yongası ile ARM tabanlı işlemcilere geçişin ilk adımını atan Apple geniş bir katalog hazırlama niyetinde. MacBook Air modelinden Mac Pro modeline kadar tüm cihazlar farklı modellere sahip olacak.
32 çekirdeğe kadar çıkıyor
Daha önce Apple M1X adında ve 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen bir yonga seti sızdırılmıştı. Şimdi kaynaklar Apple’ın farklı çekirdek dizilimleri ile her sınıf için farklı performans sunacağını dile getiriyor.İlginizi Çekebilir Apple M1X yonga seti ufukta göründü
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8+8 formatında tasarlanan Apple M1X yonga setinin yanında 16+4 dizilimine ve 16+16 dizilimine sahip iki model daha mevcut olacak. Böylece toplamda 4 adet yonga setinin 2022 yılına kadar kullanıma sunulmuş olması bekleniyor.
Apple M1 bilindiği üzere biraz daha düşük performans gerektiren Mac Mini, MacBook Air ve MacBook Pro modellerinde kullanılmıştı. Apple M1X ise muhtemelen iMac ve daha güçlü MacBook Pro modellerinde karşımıza çıkacak.
20 ve 32 çekirdekli çözümlerin ise 2021 sonundan itibaren Mac Pro, iMac Pro ve en üst seviye MacBook Pro modellerinde kullanılmaya başlanacağı tahmin ediliyor. 2022 sonu itibariyle de artık Mac modellerinde Intel işlemci kalmamış olacak.
Masa üstü yonga setlerine büyük yatırım yaptığı bilinen Apple grafik tarafında da önemli desteklerle harici bir grafik kartına ihtiyaç bırakmayacak. Yazılım tarafındaki geçişlerin olgunlaşması ile birlikte Apple M serisi sektörün yıldızı olmaya aday görünüyor.
https://www.techpowerup.com/275668/riding-on-the-success-of-the-m1-apple-readies-32-core-chip-for-high-end-macs Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.sektörün değil apple ın yıldızı 2. apple ait şeyler hususidir genelleştirilemez reklam yapmayın 3.bu kadar yoruma rağmen numaradan da olsa değişmemeniz site adına mihenk taşı oldugunuz için hoş değil.
Harici grafik kartına ihtiyaç bırakmayacak derken, bu kısmı anlamadım yalnız. "Mac de oyun oynanmaz" mantığı ile mi söylediniz bunu yoksa öyle bir işlemci yapıyorlarki RTX 3080 veya RX6800XT lere falan bile gerek yok mu diyorsunuz?
Bir de şu RAM olayını merak ettim. Macbook'lardaki M1'lerde 8 ve 16 Gb olarak işlemciye entegre RAM var.
Bunda 32, 64 hatta 128 GB seçenekler mi olacak?
"MacPro'da maksimum 8-16 Gb RAM olacak" desen kovalarlar seni.