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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple 32 çekirdekli M1 yongası hazırlıyor olabilir

    Masa üstü yonga dünyasına hızlı bir giriş yapan Apple çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. İki yıl içerisinde 32 çekirdeğe kadar çıkabilen M1 yongaları göreceğiz.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple 32 çekirdekli M1 yongası hazırlıyor olabilir
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    Apple M1 yongası ile ARM tabanlı işlemcilere geçişin ilk adımını atan Apple geniş bir katalog hazırlama niyetinde. MacBook Air modelinden Mac Pro modeline kadar tüm cihazlar farklı modellere sahip olacak.

    32 çekirdeğe kadar çıkıyor

    Daha önce Apple M1X adında ve 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen bir yonga seti sızdırılmıştı. Şimdi kaynaklar Apple’ın farklı çekirdek dizilimleri ile her sınıf için farklı performans sunacağını dile getiriyor.

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    8+8 formatında tasarlanan Apple M1X yonga setinin yanında 16+4 dizilimine ve 16+16 dizilimine sahip iki model daha mevcut olacak. Böylece toplamda 4 adet yonga setinin 2022 yılına kadar kullanıma sunulmuş olması bekleniyor.

    Apple M1 bilindiği üzere biraz daha düşük performans gerektiren Mac Mini, MacBook Air ve MacBook Pro modellerinde kullanılmıştı. Apple M1X ise muhtemelen iMac ve daha güçlü MacBook Pro modellerinde karşımıza çıkacak.

    Apple 32 çekirdekli M1 yongası hazırlıyor olabilir
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    20 ve 32 çekirdekli çözümlerin ise 2021 sonundan itibaren Mac Pro, iMac Pro ve en üst seviye MacBook Pro modellerinde kullanılmaya başlanacağı tahmin ediliyor. 2022 sonu itibariyle de artık Mac modellerinde Intel işlemci kalmamış olacak.

    Masa üstü yonga setlerine büyük yatırım yaptığı bilinen Apple grafik tarafında da önemli desteklerle harici bir grafik kartına ihtiyaç bırakmayacak. Yazılım tarafındaki geçişlerin olgunlaşması ile birlikte Apple M serisi sektörün yıldızı olmaya aday görünüyor.



    https://www.techpowerup.com/275668/riding-on-the-success-of-the-m1-apple-readies-32-core-chip-for-high-end-macs Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bilgisayar piyasasına taze kan gelecek bu sayede umarım Windows platformu da ARM'ye yatırımı arttırır.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    Güya bu yılın kasım ayında MS X86_64 yazılımlarını da çalıştırabilen ARM tabanlı Windows teste açacaktı ama yine her zamanki gibi MS'in kuyruklu yalanları.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    M1 bile 4 performans çekirdeği ile tozu dumana kaçmış iken, 16 yada 32 performans çekirdeği gerçek anlamda başka bir boyuta taşır macbook serisini.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    straitsresearch 22 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Taking the first step towards the transition to ARM-based processors with the Apple M1 chip, Apple intends to prepare an extensive catalog. All devices, from the MacBook Air model to the Mac Pro model, will have different models. By StraitsResearchhttps://straitsresearch.com
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sevgili editör kendi fikrinizi değil de haberin içeriğini yazsanız nasıl olur, Apple/Macintosh sistemler hiçbir zaman sektör tarafından ilgiyle izlenmedik izlenmeyecekte, firmanın tüm yapısı kendisi üzerinde ve bu alanda fikir dahi üretseniz apple ile uyumlu olmak zorunda. sektör bunu bildiği için taa pc-mac başlangıcından itibaren kimse mac sistemlerle ilgilenmiyor. apple'ın altın falan bulduğu yok amd gibi yeni ve büyük mimari ile geldiği için performans sıçraması ile geldi. tabanı x86 olmadığı için türlü türlü ayak bağı da yok. diğer kazanımlarıda hesap edersek kendi sistemlerini domine edecek bir ürün var ellerinde. sempatiniz gözünüzü kör etmiş sizi de memur etmiş mümkünü yok değişemeyeceksiniz :)) bari numaradan da olsa objektif olun.
    1.sektörün değil apple ın yıldızı 2. apple ait şeyler hususidir genelleştirilemez reklam yapmayın 3.bu kadar yoruma rağmen numaradan da olsa değişmemeniz site adına mihenk taşı oldugunuz için hoş değil.
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    manesnuc (Fırat Küçük) 1 hf. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hani ekran kartını işleyebileceği güç belliyken gerekenden fazla vram koyarlar ya ama o bellek miktarını işleyecek gücü yoktur. Tabi bellek ile çekirdek bir değil ama 8 çekirdekten birden bu kadar yükselmeleri aşır. Umarım göstermelik olmaz. Apple göstermelik yapmaz diye düşünüyorum ama m1 yani 1. Nesil olduğundan tam emin olamıyor insan. Ama içten içe gelişimini çok merak ediyorum. Şöyle 2. ya da 3. nesil gelsin hele bi belki air o zaman daha iyi olur. Şuan mac mini günlük-orta seviye için iyi ama soğutma olmayan air için pek iyi demiyorlar. Hadi apple yüm uygulamalara m1 için destek toparla da hele bi.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    M1 bile 4 performans çekirdeği ile tozu dumana kaçmış iken, 16 yada 32 performans çekirdeği gerçek anlamda başka bir boyuta taşır macbook serisini.
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    basartenk (basar tenk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mubarek kuruyemişçi sanki
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    Amd64x2 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kesin bilgi değil galiba yaymayalım. Bir haberin başlığında "..olabilir" kelimesi kullanılmasını hiç anlayamıyorum ve son derece çirkin buluyorum.
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    435 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Amd64x2
    32 de olabilir 64 de 128 de olabilir bundan sonra dükkanı kapatacak da olabilirler.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Amd64x2
    Firmalar bu şekilde plan yaptıklarının haberi sızıyor ama sonradan fikir değiştirebiliyorlar.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple güzel ürün geliştirir ama Intel gibi teknolojinin faşistidir. Her şey kapalı. Onu kullanamazsın ,bunu takamazsın, ötekine izin vermem...
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    32 çekirdek. Bak bunu merak ettim şimdi işte.

    Harici grafik kartına ihtiyaç bırakmayacak derken, bu kısmı anlamadım yalnız. "Mac de oyun oynanmaz" mantığı ile mi söylediniz bunu yoksa öyle bir işlemci yapıyorlarki RTX 3080 veya RX6800XT lere falan bile gerek yok mu diyorsunuz?
    Bir de şu RAM olayını merak ettim. Macbook'lardaki M1'lerde 8 ve 16 Gb olarak işlemciye entegre RAM var.
    Bunda 32, 64 hatta 128 GB seçenekler mi olacak?
    "MacPro'da maksimum 8-16 Gb RAM olacak" desen kovalarlar seni.
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    Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bilgisayar piyasasına taze kan gelecek bu sayede umarım Windows platformu da ARM'ye yatırımı arttırır.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    Güya bu yılın kasım ayında MS X86_64 yazılımlarını da çalıştırabilen ARM tabanlı Windows teste açacaktı ama yine her zamanki gibi MS'in kuyruklu yalanları.
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    bu gelişmeler uzun vadede huawei nin işine yarayacak, yazılım geliştiriciler cross platform yazılıma önem verecek, böylece Linux ve alternatif işletim sistemleri için ekosistem kendiliğinden oluşmaya başlayacak. RISC-V işlemcili huawei makineleri boy göstermeye başlayacak. (hiç kolay olmayacak, belki 50 yıl gerekiyor bu dediğim için)
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