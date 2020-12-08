Apple 32 çekirdekli M1 yongası hazırlıyor olabilir

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Apple M1 yongası ile ARM tabanlı işlemcilere geçişin ilk adımını atan Apple geniş bir katalog hazırlama niyetinde. MacBook Air modelinden Mac Pro modeline kadar tüm cihazlar farklı modellere sahip olacak.

32 çekirdeğe kadar çıkıyor

Daha önce Apple M1X adında ve 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen bir yonga seti sızdırılmıştı. Şimdi kaynaklar Apple’ın farklı çekirdek dizilimleri ile her sınıf için farklı performans sunacağını dile getiriyor.

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8+8 formatında tasarlanan Apple M1X yonga setinin yanında 16+4 dizilimine ve 16+16 dizilimine sahip iki model daha mevcut olacak. Böylece toplamda 4 adet yonga setinin 2022 yılına kadar kullanıma sunulmuş olması bekleniyor.

Apple M1 bilindiği üzere biraz daha düşük performans gerektiren Mac Mini, MacBook Air ve MacBook Pro modellerinde kullanılmıştı. Apple M1X ise muhtemelen iMac ve daha güçlü MacBook Pro modellerinde karşımıza çıkacak.

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20 ve 32 çekirdekli çözümlerin ise 2021 sonundan itibaren Mac Pro, iMac Pro ve en üst seviye MacBook Pro modellerinde kullanılmaya başlanacağı tahmin ediliyor. 2022 sonu itibariyle de artık Mac modellerinde Intel işlemci kalmamış olacak.

Masa üstü yonga setlerine büyük yatırım yaptığı bilinen Apple grafik tarafında da önemli desteklerle harici bir grafik kartına ihtiyaç bırakmayacak. Yazılım tarafındaki geçişlerin olgunlaşması ile birlikte Apple M serisi sektörün yıldızı olmaya aday görünüyor.

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