AirPods Pro 2 artık tek bir şirket tarafından üretiliyor

Kuo ayrıca bir başka Çinli tedarikçi Luxshare'in boşluğu doldurmak için AirPods Pro 2 üretimini genişlettiğini ve artık kablosuz kulaklığın tek tedarikçisi haline geldiğini belirtti. Ne yazık ki Goertek'te üretimin neden askıya alındığı henüz bilinmiyor.
Talep sorunu yok
Deneyimli analist bunun talepten ziyade üretim sorunlarından kaynaklandığı görüşünde. Goertek'in AirPods Pro 2 üretimine ne zaman devam edeceği belli değil. Ayrıca sorunların hali hazırda satılmış olan ikinci nesil AirPods Pro'ları etkileyip etkilemediği de meçhul. Son gelişmenin, özellikle bu tatil sezonunda stok sorununa neden olup olmayacağını zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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