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    AirPods Pro 2 artık tek bir şirket tarafından üretiliyor

    Apple'ın birkaç ay önce piyasaya sürdüğü ikinci nesil AirPods Pro'nun üretimiyle ilgili sorunlar var. Şirket kablosuz kulaklığın tedarikçilerinden biri olan Goertek'e üretimi durdurma talimatı verdi.
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    AirPods Pro 2 artık tek bir şirket tarafından üretiliyor Tam Boyutta Gör
    Apple bildiğiniz üzere AirPods Pro 2'yi birkaç ay önce piyasaya sürmüştü. Görünüşe bakılırsa şirket kablosuz kulaklığın üretimiyle ilgili bazı sorunlar yaşıyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın ikinci nesil AirPods Pro'yu üreten Çinli tedarikçi Goertek'e üretimi askıya alması yönünde talimat verdiğini söyledi.

    Kuo ayrıca bir başka Çinli tedarikçi Luxshare'in boşluğu doldurmak için AirPods Pro 2 üretimini genişlettiğini ve artık kablosuz kulaklığın tek tedarikçisi haline geldiğini belirtti. Ne yazık ki Goertek'te üretimin neden askıya alındığı henüz bilinmiyor.

    AirPods Pro 2 artık tek bir şirket tarafından üretiliyor Tam Boyutta Gör

    Talep sorunu yok

    Deneyimli analist bunun talepten ziyade üretim sorunlarından kaynaklandığı görüşünde. Goertek'in AirPods Pro 2 üretimine ne zaman devam edeceği belli değil. Ayrıca sorunların hali hazırda satılmış olan ikinci nesil AirPods Pro'ları etkileyip etkilemediği de meçhul. Son gelişmenin, özellikle bu tatil sezonunda stok sorununa neden olup olmayacağını zaman gösterecek.

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