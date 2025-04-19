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    Realme Buds Air 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Realme Buds Air 7 Pro fiyat segmentine göre güçlü gürültü engelleme, uzun kullanım süreleri, çift sürücü ile yüksek ses kalitesi gibi özelliklerle geliyor.       

    Realme Buds Air 7 Pro Tam Boyutta Gör
    Realme markasının Şubat ayında piyasaya sürdüğü Realme Buds Air 7 tam kablosuz kulaklık modeline abi geldi. Realme Buds Air 7 Pro daha gelişmiş gürültü engelleme ve ses kalitesi ile tüketicinin karşısına çıkacak. 

    Realme Buds Air 7 Pro özellikleri ve fiyatı

    Realme Buds Air 7 Pro tam kablosuz kulaklık modeli 12.4mm titanyum kaplama sürücüler ve bakır yüksek gerilimli bobin ile yüksek ses kalitesini hedefliyor. 53 desibel gürültü engelleme sistemi ortama göre kendisini ayarlayabiliyor. 

    LHDC 5.0 teknolojisi 96kHz/1000kbps aktarıma imkân tanırken Deep Sea Noise Reduction 3.0 ile üçlü mikrofon yapısı berrak görüşmeler sunuyor. Bluetooth 5.4 ile birden fazla cihaza aynı anda bağlanan kulaklık düşük gecikmelere imza atıyor. Kutusu ile 48 saate kadar kullanılabilen Realme Buds Air 7 Pro tam kablosuz kulaklık modeli 61$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 
     

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