Tam Boyutta Gör Apple 2022'nin üçüncü çeyreğinde 540.000'den fazla uygulamayı App Store'dan kaldırdı. Şirket mağazadan "kaderine terk edilmiş" uygulamaları temizlemeye devam ederken, mevcut uygulama sayısı son yedi yılın en düşük seviyesine geriledi.

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Finbold tarafından paylaşılan son veriler App Store'daki uygulama sayısının 1.642.759'a düştüğünü gösteriyor. İkinci çeyrekten bu yana %24.79'luk bir düşüş söz konusu. Uygulama sayısı en son 2015 yılının üçüncü çeyreğinde 1.672.271 adet ile bu seviyelere düşmüştü.

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En fazla uygulama Google Play Store'da

Yapılan son temizlk App Store'u üçüncü çeyrekte toplam uygulama sayısında bakımından ikinci sırada tuttu. Google'ın Play Store mağazası 3.553.050 uygulama ile birinci sırada yer alırken, Amazon Appstore 483.328 uygulama ile üçüncü sırada bulunuyor.

Apple zaten 2016 ve daha sonra 2022'de geliştiricilere "önemli bir süre" boyunca güncellenmeyen uygulamaları App Store'dan kaldırmaya başlayacağını bildirmişti. Cupertinolu şirket bu bu operasyonu platformdaki kaliteyi korumak için yapıyor.

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Apple üçüncü çeyrekte App Store'dan 540.000 uygulamayı kaldırdı