Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple üçüncü çeyrekte App Store'dan 540.000 uygulamayı kaldırdı

    Apple iOS platformundaki kaliteyi korumak için uzun süredir güncellenmeyen uygulamaları App Store'dan kaldırmaya devam ediyor. Şirket son olarak 540.000 uygulamayı mağazadan attı.
    Oy Ver
    Apple üçüncü çeyrekte App Store'dan 540.000 uygulamayı kaldırdı Tam Boyutta Gör
    Apple 2022'nin üçüncü çeyreğinde 540.000'den fazla uygulamayı App Store'dan kaldırdı. Şirket mağazadan "kaderine terk edilmiş" uygulamaları temizlemeye devam ederken, mevcut uygulama sayısı son yedi yılın en düşük seviyesine geriledi.

    Finbold tarafından paylaşılan son veriler App Store'daki uygulama sayısının 1.642.759'a düştüğünü gösteriyor. İkinci çeyrekten bu yana %24.79'luk bir düşüş söz konusu. Uygulama sayısı en son 2015 yılının üçüncü çeyreğinde 1.672.271 adet ile bu seviyelere düşmüştü.

    Apple üçüncü çeyrekte App Store'dan 540.000 uygulamayı kaldırdı Tam Boyutta Gör

    En fazla uygulama Google Play Store'da

    Yapılan son temizlk App Store'u üçüncü çeyrekte toplam uygulama sayısında bakımından ikinci sırada tuttu. Google'ın Play Store mağazası 3.553.050 uygulama ile birinci sırada yer alırken, Amazon Appstore 483.328 uygulama ile üçüncü sırada bulunuyor.

    Apple zaten 2016 ve daha sonra 2022'de geliştiricilere "önemli bir süre" boyunca güncellenmeyen uygulamaları App Store'dan kaldırmaya başlayacağını bildirmişti. Cupertinolu şirket bu bu operasyonu platformdaki kaliteyi korumak için yapıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız