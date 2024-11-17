Yerli insansız helikopter Alpin-2 havalandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Pasifik Teknoloji, Türkiye’nin ilk insansız helikopteri Alpin’in yeni versiyonu Alpin-2’yi tanıttı. Hem askeri hem sivil lojistikte çığır açacak yeniliklerle donatılan helikopter, yakın gelecekte ihracat pazarında da yer almayı hedefliyor.

Pasifik Teknoloji, Alpin-2’yi bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Türkiye’nin ilk insansız helikopterinin geliştirilmiş versiyonu olan Alpin-2, 200 kilogram yük taşıma kapasitesi ve ileri manevra kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Üzerine entegre edilebilen vinç sistemi sayesinde lojistik operasyonlarda süreçlerin daha da hızlandığı belirtilen helikopter, savunma ve lojistik alanlarında çok yönlü bir çözüm sunuyor.

Alpin-2 hem askeri hem de sivil kullanımı amaçlıyor

Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Alpin-2’nin sadece bir savunma aracı olmadığını, aynı zamanda lojistik alanda da devrim niteliğinde bir teknoloji sunduğunu belirtti. Erdoğan, “İnsansız helikopterle kargo yapıyorsunuz. Bizim lojistikle buluşan bir tarafı da var açıkçası. Zaten gelecek dönemlerde sivil lojistik kullanımının da çok hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz. Aslında bu ürünü geliştirerek sadece bir savunma teknolojisi değil aynı zamanda bir lojistik teknolojisi de geliştirmiş oluyoruz” dedi.

Tam Boyutta Gör Alpin-2’nin askeri operasyonlarda kullanılan insanlı helikopterlere kıyasla ilk yatırım maliyetinde yüzde 90, operasyon maliyetlerinde ise yüzde 95 tasarruf sağladığı vurgulayan Erdoğan, önümüzdeki üç yıl içinde 3 milyar TL yatırım yapmayı planladıklarını aktardı. Şirket, gelirlerinin yüzde 50’den fazlasını ihracattan sağlamayı hedefleyen Erdoğan, Ar-Ge harcamalarının bütçede yüzde 35-40 oranında yer alacağını belirtti.

Silahlandırma çalışmaları sürüyor

Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Selman Dönmez ise Alpin-2’nin teknik özellikleri hakkında konuştu. Geçtiğimiz yıl envantere giren Alpin’in üzerine inşa edilen Alpin-2’nin toplam kalkış ağırlığı 550 kg. Aracın maksimum yük taşıma kapasitesi ise 200 kg. Yük taşıma ve operasyonlarda avantaj sağlayan entegre edilebilen vinç ile işler kolaylaşırken Selman Dönmez, gelecek versiyonlarda yük taşıma kapasitesinin 500 kg’ye çıkarılacağını aktardı. Ayrıca Alpin-2’de yazılım tarafında artık yüzde 100 yerlilik oranına ulaşıldığının altı çizildi.

Yunanistan, “Demir Kubbe” için İsrail ile görüşüyor 2 gün önce eklendi

Bunlara ek olarak şirket bu yılki SAHA EXPO’da DUMRUL adında küçük bir helikopter de tanıtmıştı. Bu küçük insansız helikoptere Roketsan’ın METE füzesinin entegrasyonu sürüyor. Alpin’in de yine silahlandırılması planlanıyor. Şirket yetkililerinin aktardığına göre Alpin için Türki Cumhuriyetler ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeden ciddi anlamda ilgi var ve görüşülen ülke sayısı neredeyse 10’a ulaşmış durumda.

Alpin 2 genel özellikler

Tam Boyutta Gör

Termal ve gece görüşlü kameralarla 7/24 gözetleme yapabilme ve “hover” özelliğiyle havada asılı kalarak, istenilen bir noktayı veya hedefi sabit bir şekilde gözlemleyebilme

Tam otonom uçuş yeteneği

Havada uzun kalış süresi

Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi

Hedef takibi için “hover” ve “pirouette” yeteneği

Çoklu ve farklı faydalı yük entegrasyon imkânı

Farklı konseptlerde kullanım imkânı: Keşif gözetleme görevi, enerji hat kontrolü, kargo taşımacılığı, haritalama, acil baz istasyonu, afet bölgesine müdahale, arama kurtarma faaliyetleri, zirai ilaçlama, telsiz röle vb.

Kullanıcı ihtiyaçlarına göre genişletilebilir otopilot modları

Hafif taktik tekerlekli araçlarla taşınabilme imkânı Mode A/C/S transponder sistemi (opsiyonel)

Muhabere (hava-hava/ hava-yer) sistemleri (opsiyonel) Gerçek zamanlı görüntü aktarma (opsiyonel)

Entegre kamera sistemi ile otonom hedef takibi (opsiyonel) GNSS Antijam sistem entegrasyonu (opsiyonel)

Alpin 2 özellikleri

Servis Tavanı: ~21.000 ft (6400 m)

Azami Hava Hızı: ~203 Km/sa (110 kts)

Seyrüsefer Hızı: ~107 Km/sa (58 kts)

Yakıt Tipi: Benzin - 175 Lt

Rüzgar Limitleri: 20 kts (37 km/sa)

Azami Faydalı Yük: 200 Kg

Azami Kalkış Ağırlığı: 550 Kg

İtki Sistemleri : 130 bg

Tam Otonom Kalkış - İniş - Seyrüsefer

Otomatik Stabilizasyon ile Yarı Otonom Kontrol

Gelişmiş RTL Özellikleri

Gerçek Zamanlı Görev Planlama (100+ Waypoint)

Gerçek Zamanlı Parametre Ekranı

Ataletsel Navigasyon Sistemi (INS)

Yedekli Otopilot Sistemi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.