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    Yerli insansız helikopter Alpin-2 havalandı

    Pasifik Teknolojinin savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketi Titra Teknoloji tarafından geliştirilen yerli insansız helikopter Alping-2 ilk kez havalandı.
    Yerli insansız helikopter Alpin-2 havalandı Tam Boyutta Gör
    Pasifik Teknoloji, Türkiye’nin ilk insansız helikopteri Alpin’in yeni versiyonu Alpin-2’yi tanıttı. Hem askeri hem sivil lojistikte çığır açacak yeniliklerle donatılan helikopter, yakın gelecekte ihracat pazarında da yer almayı hedefliyor.

    Pasifik Teknoloji, Alpin-2’yi bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Türkiye’nin ilk insansız helikopterinin geliştirilmiş versiyonu olan Alpin-2, 200 kilogram yük taşıma kapasitesi ve ileri manevra kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Üzerine entegre edilebilen vinç sistemi sayesinde lojistik operasyonlarda süreçlerin daha da hızlandığı belirtilen helikopter, savunma ve lojistik alanlarında çok yönlü bir çözüm sunuyor.

    Alpin-2 hem askeri hem de sivil kullanımı amaçlıyor

    Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Alpin-2’nin sadece bir savunma aracı olmadığını, aynı zamanda lojistik alanda da devrim niteliğinde bir teknoloji sunduğunu belirtti. Erdoğan, “İnsansız helikopterle kargo yapıyorsunuz. Bizim lojistikle buluşan bir tarafı da var açıkçası. Zaten gelecek dönemlerde sivil lojistik kullanımının da çok hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz. Aslında bu ürünü geliştirerek sadece bir savunma teknolojisi değil aynı zamanda bir lojistik teknolojisi de geliştirmiş oluyoruz” dedi.

    Yerli insansız helikopter Alpin-2 havalandı Tam Boyutta Gör
    Alpin-2’nin askeri operasyonlarda kullanılan insanlı helikopterlere kıyasla ilk yatırım maliyetinde yüzde 90, operasyon maliyetlerinde ise yüzde 95 tasarruf sağladığı vurgulayan Erdoğan, önümüzdeki üç yıl içinde 3 milyar TL yatırım yapmayı planladıklarını aktardı. Şirket, gelirlerinin yüzde 50’den fazlasını ihracattan sağlamayı hedefleyen Erdoğan, Ar-Ge harcamalarının bütçede yüzde 35-40 oranında yer alacağını belirtti.

    Silahlandırma çalışmaları sürüyor

    Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Selman Dönmez ise Alpin-2’nin teknik özellikleri hakkında konuştu. Geçtiğimiz yıl envantere giren Alpin’in üzerine inşa edilen Alpin-2’nin toplam kalkış ağırlığı 550 kg. Aracın maksimum yük taşıma kapasitesi ise 200 kg. Yük taşıma ve operasyonlarda avantaj sağlayan entegre edilebilen vinç ile işler kolaylaşırken Selman Dönmez, gelecek versiyonlarda yük taşıma kapasitesinin 500 kg’ye çıkarılacağını aktardı. Ayrıca Alpin-2’de yazılım tarafında artık yüzde 100 yerlilik oranına ulaşıldığının altı çizildi.

    Bunlara ek olarak şirket bu yılki SAHA EXPO’da DUMRUL adında küçük bir helikopter de tanıtmıştı. Bu küçük insansız helikoptere Roketsan’ın METE füzesinin entegrasyonu sürüyor. Alpin’in de yine silahlandırılması planlanıyor. Şirket yetkililerinin aktardığına göre Alpin için Türki Cumhuriyetler ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeden ciddi anlamda ilgi var ve görüşülen ülke sayısı neredeyse 10’a ulaşmış durumda.

    Alpin 2 genel özellikler

    Yerli insansız helikopter Alpin-2 havalandı Tam Boyutta Gör

    • Termal ve gece görüşlü kameralarla 7/24 gözetleme yapabilme ve “hover” özelliğiyle havada asılı kalarak, istenilen bir noktayı veya hedefi sabit bir şekilde gözlemleyebilme
    • Tam otonom uçuş yeteneği
    • Havada uzun kalış süresi
    • Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi
    • Hedef takibi için “hover” ve “pirouette” yeteneği
    • Çoklu ve farklı faydalı yük entegrasyon imkânı
    • Farklı konseptlerde kullanım imkânı: Keşif gözetleme görevi, enerji hat kontrolü, kargo taşımacılığı, haritalama, acil baz istasyonu, afet bölgesine müdahale, arama kurtarma faaliyetleri, zirai ilaçlama, telsiz röle vb.
    • Kullanıcı ihtiyaçlarına göre genişletilebilir otopilot modları
    • Hafif taktik tekerlekli araçlarla taşınabilme imkânı Mode A/C/S transponder sistemi (opsiyonel)
    • Muhabere (hava-hava/ hava-yer) sistemleri (opsiyonel) Gerçek zamanlı görüntü aktarma (opsiyonel)
    • Entegre kamera sistemi ile otonom hedef takibi (opsiyonel) GNSS Antijam sistem entegrasyonu (opsiyonel)

    Alpin 2 özellikleri

    • Servis Tavanı: ~21.000 ft (6400 m)
    • Azami Hava Hızı: ~203 Km/sa (110 kts)
    • Seyrüsefer Hızı: ~107 Km/sa (58 kts)
    • Yakıt Tipi: Benzin - 175 Lt
    • Rüzgar Limitleri: 20 kts (37 km/sa)
    • Azami Faydalı Yük: 200 Kg
    • Azami Kalkış Ağırlığı: 550 Kg
    • İtki Sistemleri : 130 bg
    • Tam Otonom Kalkış - İniş - Seyrüsefer
    • Otomatik Stabilizasyon ile Yarı Otonom Kontrol
    • Gelişmiş RTL Özellikleri
    • Gerçek Zamanlı Görev Planlama (100+ Waypoint)
    • Gerçek Zamanlı Parametre Ekranı
    • Ataletsel Navigasyon Sistemi (INS)
    • Yedekli Otopilot Sistemi
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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