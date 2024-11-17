Yerli insansız helikopter Alpin-2 havalandı

- Alpin-2 hem askeri hem de sivil kullanımı amaçlıyor
- Silahlandırma çalışmaları sürüyor
- Alpin 2 genel özellikler
- Alpin 2 özellikleri
- Yorumlar
Pasifik Teknoloji, Alpin-2’yi bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Türkiye’nin ilk insansız helikopterinin geliştirilmiş versiyonu olan Alpin-2, 200 kilogram yük taşıma kapasitesi ve ileri manevra kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Üzerine entegre edilebilen vinç sistemi sayesinde lojistik operasyonlarda süreçlerin daha da hızlandığı belirtilen helikopter, savunma ve lojistik alanlarında çok yönlü bir çözüm sunuyor.
Alpin-2 hem askeri hem de sivil kullanımı amaçlıyor
Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Alpin-2’nin sadece bir savunma aracı olmadığını, aynı zamanda lojistik alanda da devrim niteliğinde bir teknoloji sunduğunu belirtti. Erdoğan, “İnsansız helikopterle kargo yapıyorsunuz. Bizim lojistikle buluşan bir tarafı da var açıkçası. Zaten gelecek dönemlerde sivil lojistik kullanımının da çok hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz. Aslında bu ürünü geliştirerek sadece bir savunma teknolojisi değil aynı zamanda bir lojistik teknolojisi de geliştirmiş oluyoruz” dedi.
Silahlandırma çalışmaları sürüyor
Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Selman Dönmez ise Alpin-2’nin teknik özellikleri hakkında konuştu. Geçtiğimiz yıl envantere giren Alpin’in üzerine inşa edilen Alpin-2’nin toplam kalkış ağırlığı 550 kg. Aracın maksimum yük taşıma kapasitesi ise 200 kg. Yük taşıma ve operasyonlarda avantaj sağlayan entegre edilebilen vinç ile işler kolaylaşırken Selman Dönmez, gelecek versiyonlarda yük taşıma kapasitesinin 500 kg’ye çıkarılacağını aktardı. Ayrıca Alpin-2’de yazılım tarafında artık yüzde 100 yerlilik oranına ulaşıldığının altı çizildi.
Bunlara ek olarak şirket bu yılki SAHA EXPO’da DUMRUL adında küçük bir helikopter de tanıtmıştı. Bu küçük insansız helikoptere Roketsan’ın METE füzesinin entegrasyonu sürüyor. Alpin’in de yine silahlandırılması planlanıyor. Şirket yetkililerinin aktardığına göre Alpin için Türki Cumhuriyetler ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeden ciddi anlamda ilgi var ve görüşülen ülke sayısı neredeyse 10’a ulaşmış durumda.
Alpin 2 genel özellikler
- Termal ve gece görüşlü kameralarla 7/24 gözetleme yapabilme ve “hover” özelliğiyle havada asılı kalarak, istenilen bir noktayı veya hedefi sabit bir şekilde gözlemleyebilme
- Tam otonom uçuş yeteneği
- Havada uzun kalış süresi
- Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi
- Hedef takibi için “hover” ve “pirouette” yeteneği
- Çoklu ve farklı faydalı yük entegrasyon imkânı
- Farklı konseptlerde kullanım imkânı: Keşif gözetleme görevi, enerji hat kontrolü, kargo taşımacılığı, haritalama, acil baz istasyonu, afet bölgesine müdahale, arama kurtarma faaliyetleri, zirai ilaçlama, telsiz röle vb.
- Kullanıcı ihtiyaçlarına göre genişletilebilir otopilot modları
- Hafif taktik tekerlekli araçlarla taşınabilme imkânı Mode A/C/S transponder sistemi (opsiyonel)
- Muhabere (hava-hava/ hava-yer) sistemleri (opsiyonel) Gerçek zamanlı görüntü aktarma (opsiyonel)
- Entegre kamera sistemi ile otonom hedef takibi (opsiyonel) GNSS Antijam sistem entegrasyonu (opsiyonel)
Alpin 2 özellikleri
- Servis Tavanı: ~21.000 ft (6400 m)
- Azami Hava Hızı: ~203 Km/sa (110 kts)
- Seyrüsefer Hızı: ~107 Km/sa (58 kts)
- Yakıt Tipi: Benzin - 175 Lt
- Rüzgar Limitleri: 20 kts (37 km/sa)
- Azami Faydalı Yük: 200 Kg
- Azami Kalkış Ağırlığı: 550 Kg
- İtki Sistemleri : 130 bg
- Tam Otonom Kalkış - İniş - Seyrüsefer
- Otomatik Stabilizasyon ile Yarı Otonom Kontrol
- Gelişmiş RTL Özellikleri
- Gerçek Zamanlı Görev Planlama (100+ Waypoint)
- Gerçek Zamanlı Parametre Ekranı
- Ataletsel Navigasyon Sistemi (INS)
- Yedekli Otopilot Sistemi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir