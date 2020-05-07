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    Akıllı saat pazarının hakimi Apple

    Strategy Analytics'in yayınladığı yeni rapor ilk çeyrekte global akıllı saat satışlarının arttığını ortaya koydu. Apple Watch ise her zaman olduğu gibi pazarı domine etmeye devam ediyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Akıllı saat pazarının hakimi Apple
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    Strategy Analytics, global akıllı saat sevkiyatlarına ilişkin yeni raporunu yayınladı. 2020 yılının ilk çeyreğini kapsayan veriler, koronavirüs salgınına rağmen rağmen akıllı saat pazarının %20 oranında büyüdüğünü ve sevkiyatların 13.7 milyon adede ulaştığını gösteriyor.

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    Listenin ilk sırasında her zaman olduğu gibi Apple var. Şirket bu yılın ilk çeyreğinde 7.6 milyon Apple Watch satmayı başardı. Böylelikle %55 gibi yüksek bir payla pazarın hakimi oldu.

    Akıllı saat pazarının hakimi Apple
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    İkinci çeyrekte satışlar yavaşlayabilir

    İkinci sırada ise %13.9'luk pazar payıyla Samsung yer alıyor. Güney Koreli şirketin sevkiyat rakamı 1.9 milyon adette kaldı. Geçen yılın aynı döneminde 800 bin akıllı saat satan Garmin bu yıl 1.1 milyon sevkiyat gerçekleştirerek ilk üçe girdi.

    Pazarın büyümesine rağmen ikinci çeyrek için pek de pembe bir tablo çizilmiyor. Analistler devam eden koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle akıllı saat sevkiyatlarının 2020'nin ikinci çeyreğinde keskin bir şekilde yavaşlayacağı görüşünde.



    gizmochina.com/2020/05/07/global-smartphone-shipments-q1-2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 1 hf. en beğenilen
    Apple her yerde en iyisi zaten. Telefon, tablet, akıllı saat hepsinde çok daha kullanışlı ve daha iyi tabii bir de daha uzun ömürlü.
    Yanıtla +14
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    clb12 (Muhammet Çelebi) 1 hf.
    Hak ediyorlar. Android çöplerinin yanında Apple watch mercedes s class gibi.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Skywaterr (Sergen Atalmış) 1 hf.
    Bir de android'i de destekleyen bir saat yaptıklarını düşünün. Diğerlerini pazardan siler.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf.
    Her şeyiyle muazzam olağanüstü bir saat
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf.
    Yorum başı 5 dolar veriyor diye duymuştum Apple geçen sene. Huawei ve Samsung maaş veriyormuş ama daha az kazandırıyor totelde. Sanırım seni buluyorlar bi şekilde projemize katıl diye para lazım boş vaktim çok duy beni Apple!!!!!
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    Proprietor (Akif Altun) 1 hf.
    apple size para mı veriyor buraya yorum yazmanız için hepsi alt alta en iyi akıllı saat apple demiş ya adamlar kare saat satıyor yuvarlak saat yapmayı becerememişler gitmiş oyuncak saat gibi kare saat yapmışlar hala en iyisi apple

    Saatle alakası yok tasarımı berbat ben onu takmaya utanırım ya ciddi oyuncak çocuk saati gibi kare saat takaya utanmıyor musunuz?


    Apple watch ın satmasının tek sebebi markası iphone olan apple watch alıyor iyi olduğu için falan değil saate benzemiyor bile
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    sedatdinli 1 hf. yeni yorumcu
    apple saat ve tablette açık önde tartışmaya bile kapalıdır bu
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 hf.
    Aksini düşünen varmı zaten apple master race
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    zaferözkulluk 1 hf. yeni yorumcu
    apple hak ediyor. bende de bir tane vardı hayrandım ben yaa. yine alacam bir tane daha
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf.
    Apple akıllı saat ve tablette açık ara önde gidiyor her zaman.
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    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 1 hf. en beğenilen
    Apple her yerde en iyisi zaten. Telefon, tablet, akıllı saat hepsinde çok daha kullanışlı ve daha iyi tabii bir de daha uzun ömürlü.
    Yanıtla +14
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    clb12 (Muhammet Çelebi) 1 hf.
    Hak ediyorlar. Android çöplerinin yanında Apple watch mercedes s class gibi.
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    2285 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    akıllı saat, sevkiyat ve
    3 etiket daha Apple satış Mobil Teknolojiler
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