Akıllı saat pazarının hakimi Apple

Strategy Analytics, global akıllı saat sevkiyatlarına ilişkin yeni raporunu yayınladı. 2020 yılının ilk çeyreğini kapsayan veriler, koronavirüs salgınına rağmen rağmen akıllı saat pazarının %20 oranında büyüdüğünü ve sevkiyatların 13.7 milyon adede ulaştığını gösteriyor.İlginizi Çekebilir Apple'ın dizüstü bilgisayar satışları düşüşte
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Listenin ilk sırasında her zaman olduğu gibi Apple var. Şirket bu yılın ilk çeyreğinde 7.6 milyon Apple Watch satmayı başardı. Böylelikle %55 gibi yüksek bir payla pazarın hakimi oldu.
İkinci çeyrekte satışlar yavaşlayabilir
İkinci sırada ise %13.9'luk pazar payıyla Samsung yer alıyor. Güney Koreli şirketin sevkiyat rakamı 1.9 milyon adette kaldı. Geçen yılın aynı döneminde 800 bin akıllı saat satan Garmin bu yıl 1.1 milyon sevkiyat gerçekleştirerek ilk üçe girdi.
Pazarın büyümesine rağmen ikinci çeyrek için pek de pembe bir tablo çizilmiyor. Analistler devam eden koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle akıllı saat sevkiyatlarının 2020'nin ikinci çeyreğinde keskin bir şekilde yavaşlayacağı görüşünde.
gizmochina.com/2020/05/07/global-smartphone-shipments-q1-2020 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Saatle alakası yok tasarımı berbat ben onu takmaya utanırım ya ciddi oyuncak çocuk saati gibi kare saat takaya utanmıyor musunuz?
Apple watch ın satmasının tek sebebi markası iphone olan apple watch alıyor iyi olduğu için falan değil saate benzemiyor bile
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