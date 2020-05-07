Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme Narzo 10 serisinin yeni lansman tarihi açıklandı

    Realme koronavirüs nedeniyle Narzo 10 serisinin lansmanını ertelemek zorunda kalmıştı. Şirket, Redmi ve Poco'nun ürünlerine rakip olarak çıkaracağı yeni telefonlarını ne zaman tanıtacağını açıkladı.
    1 hf.
    1,9b
    1
    3
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Realme Narzo 10 serisinin yeni lansman tarihi açıklandı

    Realme, Redmi ve Poco markalarının ürünlerine rakip olarak piyasaya süreceği yeni Narzo serisi telefonlarını 11 Mayıs'ta tanıtacağını resmen açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Lenovo'nun sıra dışı tasarıma sahip oyuncu telefonunun ilk görüntüleri yayınlandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Realme Narzo serisinin lansmanı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

    Çinli şirket esasında lansman etkinliğini 26 Mart'ta düzenlemeyi planlıyordu ancak koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı.

    Realme yeni seri kapsamında Narzo 10 ve Narzo 10A isimli iki akıllı telefon çıkaracağını doğruladı. Bunlardan biri üç arka kamera ile gelirken diğeri dörtlü kamera sistemiyle donatılacak.

    Realme Narzo 10 serisinin yeni lansman tarihi açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Mediatek işlemcilerle gelecekler

    Henüz resmiyet kazanmayan bilgilere göre Narzo 10 gücünü Mediatek Helio G70 yonga setinden alaak. Narzo 10A modeli ise karşımıza Mediatek Helio G80 işlemciyle çıkacak.

    Her iki akıllı telefonun da 5.000 mAh kapasiteli bataryadan besleneceği belirtiliyor. Realme Narzo serisinin 130 dolar gibi bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı da gelen haberler arasında.



    https://www.gsmarena.com/realme_narzo_10_narzo_10a_launch_date_may_11-news-43069.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    evlbleef 1 hf. yeni yorumcu
    Bu Barzo'yu tanıtamadılar mı daha? Geçen ay da geyiği dönüyordu forumda
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kemomando (Kemo Mando) 1 hf.
    Kesin bilmediğimiz bir neden var.:) Bu adamlar niye deli gibi model çıkartıyorlar. Android dünyasında yüzlerce birbirine benzeyen modeller var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    koyunsayar 1 hf.
    Çin telefonları corona virüsünden daha hızlı çoğalıyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Facebook Discover ucuz internet gezintisi sunacak 1 hf. Huawei durmuyor | Karşınızda MateBook D14 dizüstü incelemesi 1 hf. Yeni Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder tanıtıldı 1 hf. B550 yongaseti detaylandı: Eski işlemcilere destek kesildi, önceki anakartlara Ryzen 4000 gelmeyecek 1 hf. LG Velvet 5G resmen tanıtıldı: Snapdragon 765, Stylus kalem desteği 1 hf. OnePlus yeni modellerinde 65W hızlı şarja yer verebilir 1 hf. DiRT 5 resmen duyuruldu: İşte Xbox Series X fragmanı 1 hf. ABD'li şirketlerin, iletişim standartları için Huawei'den bilgi almalarına izin verilecek 1 hf. Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 1977 1 hf. Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Seriex X oynanış görüntüleri yayınlandı 1 hf. Çin yapımı UOS işletim sisteminin Windows'a rakip olabilmesi için 10 yıla ihtiyacı var 1 hf. YouTube Music 'Keşfet' sekmesi Android ve iOS için kullanıma sunuldu 1 hf. Sosyal mesafenin korunmasına yönelik ürünler artıyor: Karşınızda MESS Safe 1 hf. Samsung Galaxy A21s'in tanıtım videosu ortaya çıktı 1 hf. MediaTek'ten amiral gemisi akıllı telefonlar için yeni işlemci: Dimensity 1000+ 1 hf. Akıllı saat pazarının hakimi Apple 1 hf. Popüler korku oyunu Boris and the Dark Survival çok kısa süreliğine Android’de ücretsiz 1 hf. Uçuk virüsünün Alzheimer hastalığına neden olabileceğine dair yeni bulgulara ulaşıldı 1 hf. Elektrikli Skoda Enyaq iV'den yeni detaylar geldi: 500 km'ye varan menzil 1 hf. Sağlık Bakanlığı açıkladı: Apartmandakilere virüs bulaşma ihtimali daha yüksek 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Realme Narzo 10 serisinin yeni lansman tarihi açıklandı Sonraki Android için Office Insider sürümü sürükle-bırak özelliği kazandı 1 hf. Maskelerin tavan fiyatı açıklandı: 1 TL 1 hf. BİM marketlerde uygun fiyata Jabra Elite 65T ve Realme C2 var 1 hf. Google Authenticator güncellendi: Yeni tasarım ve hesap transfer özelliği 1 hf. İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti 1 hf. HyperX mini bir oyuncu klavyesi duyurdu 1 hf. AMD’nin kazanımını hesap edemeyen Nvidia zora girdi 1 hf. Microsoft, oyunlarda kullanacağı “Xbox Series X için optimize edilmiştir” logosunu paylaştı 1 hf. Android 11'in herkese açık beta sürümü 3 Haziran'da yayınlanacak 1 hf. Lenovo'nun sıra dışı tasarıma sahip oyuncu telefonunun ilk görüntüleri yayınlandı 1 hf. LGA 1700, 2’den fazla nesilde kullanılabilir: PCIe 5.0 ihtimali 1 hf. Gears Tactics - İlk Bakış 1 hf. Nvidia, TSMC’nin 5 nm süreci için şimdiden sipariş verdi 1 hf. ASUS’un Core i9-10900K test slaytı ortaya çıktı: Ryzen 9 3900X %19 daha hızlı 1 hf. Koronavirüs vakasında artış görülüyor 1 hf. Surface Book ailesinin en güçlüsü Surface Book 3 tanıtıldı 1 hf. Surface Earbuds gelecek hafta piyasada 1 hf. Bakan Koca kontrollü sosyal hayatın başladığını duyurdu 1 hf. Windows 10’un oyun modu performans sorunlarına yol açıyor 1 hf. Yeni Surface kulaklıklar tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport'a Toyota GR Supra RZ '20 Modeli Ekleniyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Prison Architect için Yeni Ücretsiz DLC ‘Cleared For Transfer’...
    Bölüm Sonu Canavarı
    2500 TL APU SİSTEM HK
    DH Forum
    Eşcinsellikten insanlar neden bu kadar nefret ediyor?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi