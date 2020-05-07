Realme Narzo 10 serisinin yeni lansman tarihi açıklandı

Realme, Redmi ve Poco markalarının ürünlerine rakip olarak piyasaya süreceği yeni Narzo serisi telefonlarını 11 Mayıs'ta tanıtacağını resmen açıkladı.

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Realme Narzo serisinin lansmanı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Çinli şirket esasında lansman etkinliğini 26 Mart'ta düzenlemeyi planlıyordu ancak koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı.

Realme yeni seri kapsamında Narzo 10 ve Narzo 10A isimli iki akıllı telefon çıkaracağını doğruladı. Bunlardan biri üç arka kamera ile gelirken diğeri dörtlü kamera sistemiyle donatılacak.

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Mediatek işlemcilerle gelecekler

Henüz resmiyet kazanmayan bilgilere göre Narzo 10 gücünü Mediatek Helio G70 yonga setinden alaak. Narzo 10A modeli ise karşımıza Mediatek Helio G80 işlemciyle çıkacak.

Her iki akıllı telefonun da 5.000 mAh kapasiteli bataryadan besleneceği belirtiliyor. Realme Narzo serisinin 130 dolar gibi bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı da gelen haberler arasında.

https://www.gsmarena.com/realme_narzo_10_narzo_10a_launch_date_may_11-news-43069.php

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