Akıllı telefon modeli Huawei Nova 8 Pro 4G tanıtıldı

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Huawei, orta sınıf bir akıllı telefon Nova 8 Pro 4G'yi duyurdu: adından da anlaşılacağı gibi, cihaz dördüncü nesil mobil ağlar için tasarlandı ve 5G desteği sunmuyor.

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Huawei Nova 8 Pro 4G, 6,72 inç diyagonal ve 2676 × 1236 piksel çözünürlüğe sahip geniş bir Full HD+ ekran ile donatılmış. Bu panel 120 Hz yenileme hızına, 300 Hz dokunma tepki hızına sahip ve yerleşik bir parmak izi okuyucu barındırıyor.

Fiyatı henüz açıklanmadı

Ekranın sol üst köşesindeki dikdörtgen delikte 32 ve 16 milyon piksel sensörlü çift ön kamera yer almakta. Arka kamera dört bileşenli bir tasarım aldı: ana 64 megapiksel sensör, 8 megapiksel geniş açılı birim, 2 megapiksel makromodül ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Cihaz gücünü, 8 GB RAM ile birlikte çalışan, şirketin tescilli Kirin 985 işlemcisinden alıyor. Depolama biriminin kapasitesi ise 128 ve 256 GB.

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Huawei Nova 8 Pro 4G, USB Type-C bağlantı noktası üzerinden 66 watt'lık hızlı şarj ile beslenen 4000 mAh kapasiteli pile sahip. %60 enerjinin 15 dakikada dolabileceği ve tam şarjın ise yaklaşık 35 dakika süreceği söyleniyor. Boyutları 163,32 × 74,08 × 7,85 mm, ağırlığı ise 184 gr. olan akıllı telefonun fiyatı henüz açıklanmadı ancak 5G versiyonundan ucuz olacak.

https://www.gsmarena.com/huawei_nova_8_pro_4g_specs_price_sale_date-news-48826.php

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