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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı telefon modeli Huawei Nova 8 Pro 4G tanıtıldı

    Çinli teknoloji devi Huawei, aylar önce piyasaya sürdüğü akıllı telefon modeli Huawei Nova 8 Pro'nun, 4G versiyonunu tanıttı. Cihaz 120Hz ekran ve Kirin 985 işlemci ile geliyor.
    25 Nisan 2021, 18:00 (9 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Akıllı telefon modeli Huawei Nova 8 Pro 4G tanıtıldı
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    Huawei, orta sınıf bir akıllı telefon Nova 8 Pro 4G'yi duyurdu: adından da anlaşılacağı gibi, cihaz dördüncü nesil mobil ağlar için tasarlandı ve 5G desteği sunmuyor.

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    Ayrıca Bkz. "Lüks giyim markası Chanel, Huawei'ye açtığı logo benzerliği davasını kaybetti"

    Huawei Nova 8 Pro 4G, 6,72 inç diyagonal ve 2676 × 1236 piksel çözünürlüğe sahip geniş bir Full HD+ ekran ile donatılmış. Bu panel 120 Hz yenileme hızına, 300 Hz dokunma tepki hızına sahip ve yerleşik bir parmak izi okuyucu barındırıyor.

    Fiyatı henüz açıklanmadı

    Ekranın sol üst köşesindeki dikdörtgen delikte 32 ve 16 milyon piksel sensörlü çift ön kamera yer almakta. Arka kamera dört bileşenli bir tasarım aldı: ana 64 megapiksel sensör, 8 megapiksel geniş açılı birim, 2 megapiksel makromodül ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Cihaz gücünü, 8 GB RAM ile birlikte çalışan, şirketin tescilli Kirin 985 işlemcisinden alıyor. Depolama biriminin kapasitesi ise 128 ve 256 GB.

    Akıllı telefon modeli Huawei Nova 8 Pro 4G tanıtıldı
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    Huawei Nova 8 Pro 4G, USB Type-C bağlantı noktası üzerinden 66 watt'lık hızlı şarj ile beslenen 4000 mAh kapasiteli pile sahip. %60 enerjinin 15 dakikada dolabileceği ve tam şarjın ise yaklaşık 35 dakika süreceği söyleniyor. Boyutları 163,32 × 74,08 × 7,85 mm, ağırlığı ise 184 gr. olan akıllı telefonun fiyatı henüz açıklanmadı ancak 5G versiyonundan ucuz olacak.



    https://www.gsmarena.com/huawei_nova_8_pro_4g_specs_price_sale_date-news-48826.php
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Ussuz (mehmet ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne işlemci stoğu yapmışlar bitiremediler hâlâ
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    isakoc (isa koç) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) Ussuz
    İşlemci stoğu yok, sadece son aldıkları arm lisansını kullanarak işlemcide kendi yapabilecekleri iyileştirmeleri yapıp aynı işlemciyi satmaya devam ediyorlar. Ama işi çözemezlerse 2 sene içinde o işlemciler artık mediatekin bile gerisine düşecekler, 5. sınıf işlemci olacaklar. Şuan hala 2. sıradalar.
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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