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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı telefon uygulaması ile serebrovasküler olay tanısı konulabilir

    Günümüzde rutinde, SVO geçirdiği düşünülen hastalara nörolojik muayene ile birlikte Bilgisayarı Tomografi ( BT ) görüntülemesi uygulanıyor ancak BT potansiyel tehlikeleri de bünyesinde barındırıyor.
    10 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Akıllı telefon uygulaması ile serebrovasküler olay tanısı konulabilir
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    Serebrovasküler olay veya inmegeçiren hastaların erken tanısı ve tedavisi oldukça önem arz etmekle birlikte erken tanı ne kadar hızlı olursa hastalığın prognozu o denli iyi yönde ilerliyor ve sekel kalma olasılığı azalıyor. Bahsi geçen durumu daha da iyileştirmek ve serebrovasküler olay ( SVO ) geçiren hastaların daha erken tanı almasını sağlamak amacıyla bir grup bilim insanı bir tür akıllı telefon uygulaması geliştirdi.

    Günümüzde rutinde, SVO geçirdiği düşünülen hastalara nörolojik muayene ile birlikte Bilgisayarı Tomografi ( BT ) görüntülemesi uygulanıyor ancak BT iyonizan radyasyon içermesi sebebiyle birtakım potansiyel tehlikeleri de bünyesinde barındırıyor.

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    iPhone uygulaması

    Hem hastaların tanı süreçlerini hızlandırmak hem de endikasyonu ( tıbbi gereklilik hali ) bulunmayan hastaları iyonizan radyasyondan korumak amacyla Pennsylvania State University kurumu ile Houston Methodist Hospital kurumu araştırmacıları ortaklaşa yürüttükleri çalışmada 80’inin üzerinde SVO belirtileri göstereden hastadan bir tür konuşma testi yapmalarını istedi ve yapılan konuşmalar iPhone ile kaydedildi. Daha sonra kaydedilen veriler ile yapay zeka algoritması geliştirildi ve yapay zeka hastaların konuşmasından ve yüz mimik kasları hareketlerinden SVO tanısı koymak üzere test edildi.

    Yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen uygulamanın %79 başarı oranıyla tanı koyduğu belirtilmekle birlikte günümüzde acil servislerde rutinde kullanılan testlerle benzer başarı oranı sağladığı iddia ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti"

    Yeni uygulama geliştirilebilir ve daha da iyileştirilebilirse gelecekte birçok hastalık ve durum akıllı telefon uygulamaları sayesinde daha erken tanı alabilir ve hastaların tedaviye daha erken ulaşması sağlanabilir.

    Yeni araştırma Penn State dergisinde yayımlandı.



    https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-10/ps-ntc102220.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

    .........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
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    5 saat önce
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    5 saat önce
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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    15 saat önce
    guneyk

    xd

    1 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    2 gün önce
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