Akıllı telefon uygulaması ile serebrovasküler olay tanısı konulabilir

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Serebrovasküler olay veya inme geçiren hastaların erken tanısı ve tedavisi oldukça önem arz etmekle birlikte erken tanı ne kadar hızlı olursa hastalığın prognozu o denli iyi yönde ilerliyor ve sekel kalma olasılığı azalıyor. Bahsi geçen durumu daha da iyileştirmek ve serebrovasküler olay ( SVO ) geçiren hastaların daha erken tanı almasını sağlamak amacıyla bir grup bilim insanı bir tür akıllı telefon uygulaması geliştirdi.

Günümüzde rutinde, SVO geçirdiği düşünülen hastalara nörolojik muayene ile birlikte Bilgisayarı Tomografi ( BT ) görüntülemesi uygulanıyor ancak BT iyonizan radyasyon içermesi sebebiyle birtakım potansiyel tehlikeleri de bünyesinde barındırıyor.

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Hem hastaların tanı süreçlerini hızlandırmak hem de endikasyonu ( tıbbi gereklilik hali ) bulunmayan hastaları iyonizan radyasyondan korumak amacyla Pennsylvania State University kurumu ile Houston Methodist Hospital kurumu araştırmacıları ortaklaşa yürüttükleri çalışmada 80’inin üzerinde SVO belirtileri göstereden hastadan bir tür konuşma testi yapmalarını istedi ve yapılan konuşmalar iPhone ile kaydedildi. Daha sonra kaydedilen veriler ile yapay zeka algoritması geliştirildi ve yapay zeka hastaların konuşmasından ve yüz mimik kasları hareketlerinden SVO tanısı koymak üzere test edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen uygulamanın %79 başarı oranıyla tanı koyduğu belirtilmekle birlikte günümüzde acil servislerde rutinde kullanılan testlerle benzer başarı oranı sağladığı iddia ediliyor.

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Yeni uygulama geliştirilebilir ve daha da iyileştirilebilirse gelecekte birçok hastalık ve durum akıllı telefon uygulamaları sayesinde daha erken tanı alabilir ve hastaların tedaviye daha erken ulaşması sağlanabilir.

Yeni araştırma Penn State dergisinde yayımlandı.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-10/ps-ntc102220.php

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