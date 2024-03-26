Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Zoteeva: İlk test elektriği bu yıl üretilecek

Tam Boyutta Gör Mersin’de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) ilk elektriğin ne zaman üretileceği belli oldu. Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024'te açıklamalarda bulunan Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, ilk test elektriğini bu yıl üretmeyi planladıklarını bildirdi.

Zoteeva’nın açıklamalarına göre santralin ilk güç ünitesin ve ilgili tüm altyapı tesislerinde genel inşaat aşaması tamamlandı. İlk güç ünitesinde kurulan tüm ekipman ve sistemlerin teker teker kontrol ve test edildiği aşamaya geçilecek.

Ünitenin bünyesinde binlerce ekipman ve sistem barındırdığını ve bunların uyum içinde çalışması gerektiğini vurgulayan Zoteeva, "Bir güç ünitesinin işletmeye alınmasını bir bütün halinde düşünmek gerekiyor. Bu nedenle sadece reaktör binası değil, yüzlerce ekipmanın hazır hale getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla halihazırda bulunduğumuz aşama, tüm bu ekipman ve sistemlerin kurulumundan sonra teker teker test edilmesi ve bunun akabinde de uyum içinde işletmeye ne kadar hazır olduklarının kontrol edilmesini ifade ediyor." diye konuştu.

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Zoteeva, ilk ünitede elektrik üretimi için ana devreye alma çalışmalarının tamamlaması ve ünitenin tüm sistemlerinin devreye hazır duruma getirilmesi gerektiğini kaydederek, "1'inci ünitede ilk test elektriğini bu yıl üretmeye başlamayı planlıyoruz." dedi.

ROSATOM'a bağlı Atomstroyexport tarafından kurulan Akkuyu NGS, toplam 4 bin 800 megavat kapasiteye sahip 4 reaktörden oluşacak. Tüm reaktörlerin 2028'de devreye girmesi planlanıyor. Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak. Türkiye’nin ikinci nükleer santrali Sinop'a kurulacak. Sinop'taki santralin toplam kurulu gücü 4 bin 560 megavat kapasiteye sahip olacak.

2050'de nükleer enerji kapasitesi 20 GW'a ulaşacak

Türkiye'nin hedeflediği nükleer enerji kapasitesini duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Akkuyu'da aynı anda 4 reaktör inşa ediliyor ama aynı zamanda hedefimiz 2035'de 7,2 GW nükleer kapasiteye ulaşmak ve 2050'de 20 GW nükleer enerji üretimine sahip olmak istiyoruz. Akkuyu'nun 4,8 GW olduğunu düşünürseniz, bu da Sinop'ta 4 reaktör daha, Trakya bölgemizde 4 reaktör daha inşa etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Önümüzdeki 20-30 yıl içinde 5 GW civarında küçük modüler reaktörlere yöneleceğiz." dedi.

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Akkuyu NGS'de ilk test elektriği bu yıl üretilecek