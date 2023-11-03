Akkuyu Nükleer Güç Santrali için tüm reaktörler kuruldu

Tam Boyutta Gör Akkuyu Nükleer Güç Santrali veya kısaca Akkuyu NGS projesi takvime göre ilerlemeye devam ediyor. Kısa bir süre önce yapılan açıklamalar ile santralin son gelişmeleri aktarıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Nükleer Altyapı Geliştirme Dairesi Başkanı Salih Sarı santralin simülasyon merkezinin açıldığını duyururken NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, tüm reaktör parçalarının kurulduğunu duyurdu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali için simülasyon merkezi tamamlandı

Tam Boyutta Gör Akkuyu NGS'nin güç ve kontrol ünitelerinin bire bir kopyası olan tam ölçekli simülatör aracılığıyla santral işletmeye alınmadan önce güç ünitelerinde çalışacak personele uygulamalı eğitim verilecek. Sarı, simülasyon merkezi açılışında, Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin 60 yıllık hayali olduğunu söyledi.

Salih Sarı, yaptığı açıklamalarda simülasyon merkezinin önemine vurgu yaptı: “Bu merkez, santralde çalışacak operatör ve mühendislerin gerekli yetkinlikleri kazanmasına büyük bir katkı sağlayacak. Tam ölçekli simülatörün yıllar boyunca Akkuyu santralinde hizmet edeceğini biliyoruz. On binlerce Türk mühendis ve operatör buralarda eğitim alacak.”

Akkuyu NGS’nin reaktörleri tamamlandı

Tam Boyutta Gör Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh ise tam ölçekli simülasyon merkezinin santralin yönetim panosunun bire bir aynısı olan modelini temsil ettiğini söyledi. Butckikh, bu merkezde tüm test modlarının ve senaryoların test edileceğini vurguladı.

Bu yılın, ilk nükleer yakıtın sahaya getirilmesi nedeniyle proje için çok önemli bir yıl olduğunu belirten Butckikh, bu yıl itibarıyla sadece inşaat çalışmalarının devam etmediğini aynı zamanda aşama aşama devreye alma çalışmalarına da başlandığını ifade etti.

Butckikh, "Nükleer güç santralinin güvenli çalışması için gerekli olan bazı sistemleri artık test ediyoruz, aşamalı olarak devreye alıyoruz. 22 Ekim'de çok önemli bir işlemi tamamlamış olduk. Reaktör tesisinin kurulumunu yaptık. Yani reaktörün bütün parçalarını bir araya getirerek başarılı bir şekilde kurduk. Bu da bizim için çok önemli bir aşama." ifadelerini kullandı.

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