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    Anlık Bildirim

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali için tüm reaktörler kuruldu

    Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) gelişmeler sürüyor. NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, tüm reaktör parçalarının kurulduğunu duyurdu.
    Akkuyu Nükleer Güç Santrali için tüm reaktörler kuruldu Tam Boyutta Gör
    Akkuyu Nükleer Güç Santrali veya kısaca Akkuyu NGS projesi takvime göre ilerlemeye devam ediyor. Kısa bir süre önce yapılan açıklamalar ile santralin son gelişmeleri aktarıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Nükleer Altyapı Geliştirme Dairesi Başkanı Salih Sarı santralin simülasyon merkezinin açıldığını duyururken NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, tüm reaktör parçalarının kurulduğunu duyurdu

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali için simülasyon merkezi tamamlandı

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali için tüm reaktörler kuruldu Tam Boyutta Gör
    Akkuyu NGS'nin güç ve kontrol ünitelerinin bire bir kopyası olan tam ölçekli simülatör aracılığıyla santral işletmeye alınmadan önce güç ünitelerinde çalışacak personele uygulamalı eğitim verilecek. Sarı, simülasyon merkezi açılışında, Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin 60 yıllık hayali olduğunu söyledi.

    Salih Sarı, yaptığı açıklamalarda simülasyon merkezinin önemine vurgu yaptı: “Bu merkez, santralde çalışacak operatör ve mühendislerin gerekli yetkinlikleri kazanmasına büyük bir katkı sağlayacak. Tam ölçekli simülatörün yıllar boyunca Akkuyu santralinde hizmet edeceğini biliyoruz. On binlerce Türk mühendis ve operatör buralarda eğitim alacak.”

    Akkuyu NGS’nin reaktörleri tamamlandı

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali için tüm reaktörler kuruldu Tam Boyutta Gör
    Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh ise tam ölçekli simülasyon merkezinin santralin yönetim panosunun bire bir aynısı olan modelini temsil ettiğini söyledi. Butckikh, bu merkezde tüm test modlarının ve senaryoların test edileceğini vurguladı.

    Bu yılın, ilk nükleer yakıtın sahaya getirilmesi nedeniyle proje için çok önemli bir yıl olduğunu belirten Butckikh, bu yıl itibarıyla sadece inşaat çalışmalarının devam etmediğini aynı zamanda aşama aşama devreye alma çalışmalarına da başlandığını ifade etti.

    Butckikh, "Nükleer güç santralinin güvenli çalışması için gerekli olan bazı sistemleri artık test ediyoruz, aşamalı olarak devreye alıyoruz. 22 Ekim'de çok önemli bir işlemi tamamlamış olduk. Reaktör tesisinin kurulumunu yaptık. Yani reaktörün bütün parçalarını bir araya getirerek başarılı bir şekilde kurduk. Bu da bizim için çok önemli bir aşama." ifadelerini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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