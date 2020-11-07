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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Aksiyon gizlilik oyunu Space Marshals 3 iOS ve Android için çıktı

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Pixelbite'ın yaptığı mobil dünyanın popüler aksiyon gizlilik oyun serisi Space Marshals'ın üçüncü oyunu çıktı. Oyunun ilk birkaç bölümü ücretsiz.
    5 gün
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Aksiyon gizlilik oyunu Space Marshals 3 iOS ve Android için çıktı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Pixelbite'ın yaptığı, aksiyon gizlilik türündeki oyun Space Marshal 3, geçtiğimiz saatlerde ücretsiz bir şekilde yayınlandı.

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    iOS ve Android cihazlar için erişime açılan oyunun ne yazık ki sadece ilk birkaç bölümü ücretsiz, geriye kalan bölümlerde oyun sizden ücret talep ediyor. Açıklamaya göre oyun, ilk iki oyunun devamı niteliğinde ancak üçüncü oyunu anlayabilmek için ilk iki oyunu oynamanıza gerek yok. Oyuna dair ilk yorumlara bakacak olursak grafiksel anlamda iyi bir iş çıkarttığını ancak telefonları biraz zorladığını söyleyebiliriz.

    Oyunu şu anda App Store ve Google Play üzerinde bulabilirsiniz. Oyun ne yazık ki her iki sistemde de Türkçe desteklemiyor. iOS cihazlarda 13.0 veya üzeri bir güncellemenin yapılmış olması gerekiyor ve boyutu 700MB. Android cihazlarda ise 7.0 ve sonrası bir sürümün yüklü olması gerekiyor ve boyutu 860MB. Oyunun fragmanını da aşağıdan izleyebilirsiniz.



    https://www.pocketgamer.com/articles/084635/space-marshals-3-the-latest-instalment-in-the-popular-action-stealth-series-is-available-now-for-ios-and-android/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    31 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    48 dakika önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    çok kral oyundur haber için teşekkürler oynamayan kaybeder
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