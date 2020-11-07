Aksiyon gizlilik oyunu Space Marshals 3 iOS ve Android için çıktı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Pixelbite'ın yaptığı, aksiyon gizlilik türündeki oyun Space Marshal 3, geçtiğimiz saatlerde ücretsiz bir şekilde yayınlandı.

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iOS ve Android cihazlar için erişime açılan oyunun ne yazık ki sadece ilk birkaç bölümü ücretsiz, geriye kalan bölümlerde oyun sizden ücret talep ediyor. Açıklamaya göre oyun, ilk iki oyunun devamı niteliğinde ancak üçüncü oyunu anlayabilmek için ilk iki oyunu oynamanıza gerek yok. Oyuna dair ilk yorumlara bakacak olursak grafiksel anlamda iyi bir iş çıkarttığını ancak telefonları biraz zorladığını söyleyebiliriz.

Oyunu şu anda App Store ve Google Play üzerinde bulabilirsiniz. Oyun ne yazık ki her iki sistemde de Türkçe desteklemiyor. iOS cihazlarda 13.0 veya üzeri bir güncellemenin yapılmış olması gerekiyor ve boyutu 700MB. Android cihazlarda ise 7.0 ve sonrası bir sürümün yüklü olması gerekiyor ve boyutu 860MB. Oyunun fragmanını da aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.pocketgamer.com/articles/084635/space-marshals-3-the-latest-instalment-in-the-popular-action-stealth-series-is-available-now-for-ios-and-android/

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