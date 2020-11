Sevimli bulmaca oyunu All of You bugün Apple Arcade'e ekleniyor

Tam Boyutta Gör

Gelişticiliğini Marc ve Xavi Terris'in isimli iki kardeşin kurduğu Alike Games'in yaptığı, All of You isimli sevimli bulmaca oyununun Apple Arcade'e geleceği tarih açıklandı. Bu tarih aynı zamanda oyunun çıkış tarihi de oluyor.

Very Little Nightmares, Love You to Bits ve Bring You Home gibi oyunları geliştiren stüdyo Alike Games'in yeni oyunu All of You'nun, 6 Kasım Cuma günü yani bugün Apple Arcade sistemine ekleneceği açıklandı. Oyun aynı zamanda yine aynı tarihte de yayınlanıyor. Oyunun yayınlanan resmi fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

All of You'da oyuncular bir tavuğu kontrol edecek ve ekrandaki yuvarlak çerçeveleri değiştirip bulmacaları çözerek tavuğu güvenli bir şekilde ekranın diğer tarafına götürmeye çalışacak. Apple Arcade şu anda ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise aylık 34,99 TL.

