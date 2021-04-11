Aksiyon rol yapma oyunu Catopia Rush, mobil cihazlara geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Supercolony'nin yaptığı aksiyon rol yapma oyunu Catopia Rush'ın mobil cihazlar için yayın tarihi açıklandı.

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Catopia Rush'ta krallığınız korumak için oyunun isminden de anlayabilceğiniz gibi kedilerle dolu bir ordunuz ile birlikte şeytani Dark Lord'u yenmeye çalışacaksınız. Oyunun geliştirme sürecinde ve iyileştirme sürecinde, geliştiriciler oyuncularla sürekli iletişim halinde kaldı. Bu yüzden oyunun gelişim süreci oyuncuların fazlasıyla istediği gibi ilerledi.

Oyun, 2 Haziran'da Google Play ve App Store üzerinden Android ve iOS cihazlar için yayınlanacak. Ancak öncesinde 21 Nisan'da, bu yılın başlarında olduğu gibi oyun bir kez daha test sürecine girecek. Teste katılıp geliştirici ekibe oyunu geliştirmeleri için fikirlenirizi sunabilir ve eleştirilerinizi yapabilirsiniz.

Oyunun ne yazık ki şu an için mağaza sayfaları mevcut değil ancak fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

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