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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Aksiyon rol yapma oyunu Catopia Rush, mobil cihazlara geliyor

    Aksiyon rol yapma türündeki Catopia Rushi 2 Haziran'da iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play üzerinden yayınlanacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    11 Nisan 2021, 09:30 (3 gün)
    2,9b
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    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Aksiyon rol yapma oyunu Catopia Rush, mobil cihazlara geliyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Supercolony'nin yaptığı aksiyon rol yapma oyunu Catopia Rush'ın mobil cihazlar için yayın tarihi açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation, Uncharted ve God of War gibi popüler serilerini mobil cihazlara getirmeyi planlıyor"

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    Catopia Rush'ta krallığınız korumak için oyunun isminden de anlayabilceğiniz gibi kedilerle dolu bir ordunuz ile birlikte şeytani Dark Lord'u yenmeye çalışacaksınız. Oyunun geliştirme sürecinde ve iyileştirme sürecinde, geliştiriciler oyuncularla sürekli iletişim halinde kaldı. Bu yüzden oyunun gelişim süreci oyuncuların fazlasıyla istediği gibi ilerledi.

    Oyun, 2 Haziran'da Google Play ve App Store üzerinden Android ve iOS cihazlar için yayınlanacak. Ancak öncesinde 21 Nisan'da, bu yılın başlarında olduğu gibi oyun bir kez daha test sürecine girecek. Teste katılıp geliştirici ekibe oyunu geliştirmeleri için fikirlenirizi sunabilir ve eleştirilerinizi yapabilirsiniz.

    Oyunun ne yazık ki şu an için mağaza sayfaları mevcut değil ancak fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    P2wmi?
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