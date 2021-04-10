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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation, Uncharted ve God of War gibi popüler serilerini mobil cihazlara getirmeyi planlıyor

    PlayStation Studios'un şu anda California'daki San Mateo veya Los Angeles şehirlerindeki ofisleri için iş ilanları, stüdyonun popüler serileri mobile getirmeyi planladığını gösteriyor.
    10 Nisan 2021, 21:30 (3 gün)
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    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PlayStation, Uncharted ve God of War gibi popüler serilerini mobil cihazlara getirmeyi planlıyor
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    Şu anda oyun dünyasında şüphesiz en popüler serilere sahiplik eden şirketlerden biri olan PlayStation, önümüzdeki süreçte oyunlarını mobile getirmek istiyor gibi duruyor.

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    PlayStation Studios'un şu anda California'daki San Mateo veya Los Angeles şehirlerindeki ofisleri için iş ilanları stüdyonun gelecekteki planlarına dair bazı ipuçları veriyor. İş ilanlarına göre stüdyo şu anda mobil cihazlarla ilgili bir yönetici arıyor. İş tanımına baktığımızda ise bazı önemli detaylar hemen göze çarpıyor. 

    İşe alınacak kişinin önümüzdeki 3-5 yıllık bir zaman dilimi içerisinde, şirketin mobil ürünlerinin yol haritasının planlamasını üstlenecek. İş tanımındaki en dikkat çekici nokta ise şöyle: "PlayStation'ın popüler serilerini mobil cihazlara başarıyla uyarlamak için ekibinize liderlik edeceksiniz." 

    PlayStation'ın popüler serileri için ne yazık ki spesifik isimler verilmemiş. Ancak satışlara göre baktığımızda PlayStation'ın en popüler serileri Gran Turismo, God of War ve Uncharted olduğunu biliyoruz. Bu da bu serilerin veya diğer popüler serilerden bazılarının mobil cihazlara geleceğini gösteriyor. Henüz tahmin yapmak için erken ancak ilk bilgilerin bu yıl içerisinde yavaş yavaş ortaya çıkacağını düşünebiliriz.



    https://www.videogameschronicle.com/news/playstation-is-planning-to-bring-the-likes-of-uncharted-and-god-of-war-to-mobile/
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    M matador_mirkhan 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Uncharted tan temple rum gibi güzel bir sonsuz koşu oyunu çıkar.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Mobil oyunculuk şuanda sadece konsolu ve oyuncu pc si olmayana hitap ediyor . Mobilde oynadığım tek oyun brawl stars oda çocuklarım oynadığı için bende onlarda takım olup oynuyorum . Ama yigidi öldür hakkını yeme brawl stars kaliteli oyun.
    Bir gür pc ye yada playstation a oyun nasıl çıkıyorsa aynı oyun bire bir mobile geldigi zaman iste o zaman mobil oyunculuk gerçekten oynanabilir olur. Tarih veremiyorum ama bu olacak er yada geç olacak....
    Mobil oyunculuk şuanda sadece konsolu ve oyuncu pc si olmayana hitap ediyor . Mobilde oynadığım tek oyun brawl stars oda çocuklarım oynadığı için bende onlarda ...
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    C Cimbomua28 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://aylink.co/xpa3pF
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    C Cimbomua28 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İstediğiniz oyuna buradan ulaşabilirsiniz ister oyna ister indir linki alt kısıma bırakıyorum.
    https://aylink.co/xpa3pF
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    sagropa (Kaan Türker) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İyice moku çıkacak desene. Daha çok kar elde edeyim diye. Sonun konami gibi olacak.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Dead cells

    Slay the spire gibi hoş ama güçlü olmayan oyunlar geldi mobilde god of war nasıl yapıcaklar bilmiyorum ama gelirse güzel
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha pc ye gelmedi ne mobilinden bahsediyonuz
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yazik koskoca playstationa bak.

    Rezil ettiler kendilerini.

    Zaten bu sonyi savun kitle yokmu yakinda intehar ederler utançlarindan.
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    Ocelot- 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Mobil gayet iyi pazar. Hem de Playstation sistemine daha fazla oyuncu çekmek için iyi bir şans. Square Enix de aynısını yaptı Final Fantasy'i mobile getirerek.

    Oyunun filmlerini de yapıyor Sony ki çok iyi oynuyor bu sene.

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    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Eee artık nerede para dönüyorsa oraya getirmek isteyeceklerdir.



    Bu arada mobil cihazların gücü Vita'dan sonra çok gelişti. Vita güç olarak iPhone 5 ile denkti.
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    Tr@mmler (Yunus T) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Chains of olympus ve Ghost of sparta 60fps, orta seviye bir cihaz ile şuan mobilde oynanabilir durumda. Ve daha bir çok psp oyunu da.



    Konuya gelirsek; switch benzeri vita'nın devamı bir mobil oyun konsolu gelmeli bence. Ps1, psp, ps2 ve ps3 oyunlarını çalıştırabilen ve yeni ipl'er ile desteklenen bir mobil konsol fikri acaba gerçek olur mu. Ps1 retro vs. gibi garabetler ile uğraşan sony switch'den biraz olsun ders almalı.
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Mobil oyunculuk şuanda sadece konsolu ve oyuncu pc si olmayana hitap ediyor . Mobilde oynadığım tek oyun brawl stars oda çocuklarım oynadığı için bende onlarda takım olup oynuyorum . Ama yigidi öldür hakkını yeme brawl stars kaliteli oyun.
    Bir gür pc ye yada playstation a oyun nasıl çıkıyorsa aynı oyun bire bir mobile geldigi zaman iste o zaman mobil oyunculuk gerçekten oynanabilir olur. Tarih veremiyorum ama bu olacak er yada geç olacak....
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