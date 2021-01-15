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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Aksiyon RPG Titan Quest: Legendary Edition, mobil cihazlara geliyor

    Daha önce mobil cihazlar için çıkış yapan Titan Quest'in tüm DLC'leri ve teknik güncellemelerinin bulunduğu Titan Quest: Legendary Edition, 2 Şubat'ta mobil cihazlara geliyor.
    2 sa.
    176
    2
    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Aksiyon RPG Titan Quest: Legendary Edition, mobil cihazlara geliyor
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    Yayıncılığını HandyGames'in yaptığı aksiyon rol yapma oyunu Titan Quest: Legendary Edition, mobil cihazlar için duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Odadan kaçış tarzındaki bulmaca oyunu The Pillar, iOS için yayınlandı"

    Titan Quest: Legendary Edition, 2006 yılında PC için çıkan sonrasında da mobil cihazlar için yayınlanan Titan Quest'in üm DLC'lerini ve teknik geliştirmelerini içeren bir oyun olacak. Oyunun 2 Şubat'ta App Store ve Google Play üzerinden yayınlanması bekleniyor. 

    Oyun şu anda App Store üzerinde 169,99 TL. Google Play tarafında da fiyat belli değil ancak ön kayıt açılmış durumda. Oyunun fragmanını, tanıtım yazısını ve mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

    Titan Quest: Legendary Edition Titan Quest: Legendary Edition Titan Quest: Legendary Edition Titan Quest: Legendary Edition www.handy-games.com GmbH Oyunlar ₺169,99 3.6 GB

    Titan Quest: Legendary Edition Titan Quest: Legendary Edition Titan Quest: Legendary Edition Titan Quest: Legendary Edition HandyGames Rol Oyunu Cihaza göre değişir

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    Tanıtım Yazısı

    Titan Quest, 2006'daki ilk çıkışından bu yana büyük bir oyuncu kitlesini büyüledi. Bu, TÜM DLC'ler ve teknik güncellemelerin de dahil edildiği Titan Quest'in eksiksiz bir sürümüdür. Titan Quest dünyalarında her şeyi içinde bulunduran dizginlenmemiş, kahramanca bir yolculuk deneyimini yaşayın!

    Size düşen onurlu görev ise dünyayı kurtarmaktır!

    Tek başına tanrılar Titanları yenemez, bu yüzden gerçek kahramanlara ihtiyaç vardır ve bu sadece siz olabilirsiniz! Başarınız ya da başarısızlığınız insanların ve Olimpiyatçıların kaderini belirleyecek! Özel olarak yarattığınız kahramanınızla Yunanistan, Mısır, Babil ve Çin'in mistik ve antik dünyalarını araştırın. Efsanevi yaratıkların ordularını fethedin, çeşitli silahlar ve okçuluk, kılıç dövüşü ve güçlü sihir kullanımı gibi dövüş sanatlarında ustalaşın!

    Antik çağlardan ve İskandinav mitolojisinden oluşan bir dünyada seyahat edin!

    Parthenon, Büyük Piramitler, Babil'in Asma Bahçeleri, Çin Seddi, Tartarus Arenası ve diğer ünlü yerlere seyahat ederken mitolojideki canavarlarla savaşın. Yunan mitolojisinin en büyük kötü adamlarıyla yüzleşin, kuzey Avrupa'nın keşfedilmemiş topraklarını keşfedin, efsanevi Atlantis krallığını arayın ve Batı Akdeniz'de bir yolculuğa çıkın.

    Görkemli yolunuzda ya hep ya da hiç!

    Sizi bekleyen her mücadelede, hedefinize ulaşana ve Titanları dizlerinin üstüne çöktürüne dek daha büyük ve daha güçlü düşmanları yenmeniz gerekecek! Cesur evcil hayvan yoldaşlarının yanında savaşa koşun! Yeteneklerinizi geliştirecek ve yolunuzda size yardımcı olacak özel güçlere sahip olağanüstü eşyalar bulun. Efsanevi kılıçlar, güçlü şimşek büyüleri, büyülü yaylar ve akıl almaz güçlere sahip sayısız hazineler sizi bekliyor - hepsi de savaşlarda yanınızda olup kötü yaratıklara korku ve dehşet saçıyor!

    Daha ne bekliyorsunuz?

    Action RPG türündeki başka hiçbir oyuna benzemeyen Titan Quest: Legendary Edition, mitolojinin büyüleyici dünyasını böylesine zorlayıcı bir oyundan bekleyeceğiniz sonsuz ve heyecan verici aksiyonla birleştiriyor!

    Özellikler

    • Tüm DLC'leri içerir:
    • Ölümsüz Taht DLC'sinde, Yunan mitolojisinin en büyük kötü adamlarıyla karşılaşacak, Cerberus'un saldırılarına göğüs gerecek ve Styx Nehri kıyılarına tehlike saçacaksınız. Kör Tiresias'ın kehanetlerini yorumlamalı, Agamemnon ve Aşil ile birlikte savaşmalı ve bu karanlık yeni macerayı fethetmek için Odysseus'un hilelerini kullanmalısınız.
    • Ragnarök DLC'sinde kuzey Avrupa'nın keşfedilmemiş topraklarında Keltlerin, Kuzeylilerin ve Asgard tanrılarının krallıklarına meydan okuyacaksınız!
    • Atlantis DLC'sinde efsanevi Atlantis krallığını arayan bir kaşifle tanışın. Fenike Şehri Gadir'de olduğu rivayet edilen Herakles'in günlüğünde bir anahtar saklı olduğu söyleniyor. Destansı savaşlar için Tartarus Arena dahil Batı Akdeniz'de bir yolculuğa çıkın!
    • Bu klasiği gelmiş geçmiş en iyi oyun deneyimiyle bir arada sizlere sunmak için teknik olarak yeniden elden geçirilmiş Titan Quest'e önemli güncellemeler uygulandı!
    • Titan Quest'in temel sürümüne sahip olan tüm oyuncular için bir not: Burada bahsedilen DLC'ler, hayranların tüm genişletmelerden tam olarak yararlanmaları için oyunlarını yükseltebilmeleri amacıyla ek içerik olarak da satın alınabilecek!


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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    11 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    11 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    18 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
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