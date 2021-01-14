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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Odadan kaçış tarzındaki bulmaca oyunu The Pillar, iOS için yayınlandı

    2020 yılının Haziran ayında PC için çıkışını gerçekleştiren keşif bulmaca oyunu The Pillar, bugün iOS cihazlar için App Store üzerinden yayınlandı.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Odadan kaçış tarzındaki bulmaca oyunu The Pillar, iOS için yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Paper Bunker'ın yaptığı odadan kaçma tarzında olan bulmaca oyunu The Pillar'ın iOS cihazlar için yayınlandı.

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    2020 yılının Haziran ayında Steam üzerinden PC için yayınlanan odadan kaçma tarzındaki bulmaca oyunu iOS cihazlar için erişilebilir durumda ve App Store üzerinde oyunun fiyatı şu anda 46,99 TL. 

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    Oyunun boyutu 398 MB. Oyunu cihazınıza yükleyebilmek için iOS 10.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli. Android sürümü için ne yazık ki şimdilik bir duyuru bulunmuyor. Oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    The Pillar The Pillar The Pillar The Pillar Paper Bunker s.r.o. Oyunlar ₺46,99 158.8 MB

    Tanıtım Yazısı

    Gizemli adanın sırlarını çöz ve gerçekliğe kaç!

    Gizemi ve bulmacaları zekice birleştiren The Pillar: Puzzle Escape ile bilmeceli mekanizmalar ve eşsiz manzaralarla dolu bilinmez bir dünyanın derinliklerine dalıyoruz. Her biri eşsiz ortamlar ve çözülecek sırlar sunan adaları keşfet. Çevrenin değişmesine dikkat et ve bilinçli bir rüyadaymış gibi kontrol et. Aştığın her bir engel, bu gizemli labirentten kaçmaya ve seni içine kapatan bu özenle hazırlanmış kafesten kurtulmaya biraz daha yaklaştıracak!

    • Sürekli artan zorluklardan kurtulmanın yolunu bul!
    • Farklı ve güzel manzaralarla kaplı mükemmel dünyayı keşfet.
    • Her adanın bulmacalarını çözerek gizemini ortaya çıkar.
    • Klasik birinci şahıs perspektifinden macerayı deneyimle.


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    Bloodin

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    15 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    18 saat önce
    ccc231

    :)

    18 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    23 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    salem33 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    46.99 TL
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