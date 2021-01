Odadan kaçış tarzındaki bulmaca oyunu The Pillar, iOS için yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Paper Bunker'ın yaptığı odadan kaçma tarzında olan bulmaca oyunu The Pillar'ın iOS cihazlar için yayınlandı.

2020 yılının Haziran ayında Steam üzerinden PC için yayınlanan odadan kaçma tarzındaki bulmaca oyunu iOS cihazlar için erişilebilir durumda ve App Store üzerinde oyunun fiyatı şu anda 46,99 TL.

Oyunun boyutu 398 MB. Oyunu cihazınıza yükleyebilmek için iOS 10.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli. Android sürümü için ne yazık ki şimdilik bir duyuru bulunmuyor. Oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Gizemli adanın sırlarını çöz ve gerçekliğe kaç!

Gizemi ve bulmacaları zekice birleştiren The Pillar: Puzzle Escape ile bilmeceli mekanizmalar ve eşsiz manzaralarla dolu bilinmez bir dünyanın derinliklerine dalıyoruz. Her biri eşsiz ortamlar ve çözülecek sırlar sunan adaları keşfet. Çevrenin değişmesine dikkat et ve bilinçli bir rüyadaymış gibi kontrol et. Aştığın her bir engel, bu gizemli labirentten kaçmaya ve seni içine kapatan bu özenle hazırlanmış kafesten kurtulmaya biraz daha yaklaştıracak!

Sürekli artan zorluklardan kurtulmanın yolunu bul!

Farklı ve güzel manzaralarla kaplı mükemmel dünyayı keşfet.

Her adanın bulmacalarını çözerek gizemini ortaya çıkar.

Klasik birinci şahıs perspektifinden macerayı deneyimle.

