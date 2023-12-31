Bu yıl torrent sitelerinden en çok indirilen diziler belli oldu; Zirvede The Last of Us var

Yılın sonuna gelmemizle birlikte bu yılın "en"leri de netlik kazanmış durumda. Son günlerde üst üste gelen yıl sonu listeleri sayesinde, bu yıl nelerin ön plana çıktığını, hangi yapımların akıllarda yer ettiğini net bir şekilde görme şansı yakaladık. Artık yılın sonuna gelirken bir liste de TorrentFreak'ten geldi. Korsan yayınları, özellikle de torrent sitelerini yakından takip eden TorrentFreak, paylaştığı verilerle bu yıl korsan yayın platformlarında en çok hangi yapımların izlendiğini ortaya koydu.
Bu yılın en çok konuşulan dizileri arasında yer alan, hatta House of the Dragon'u bile geride bırakarak HBO'nun Game of Thrones'tan beri en çok izlenen dizisi olan The Last of Us, torrent dünyasında da zirveyi kaptırmadı. HBO için pek de sevindirci olmayan bu liderlik, TorrentFreak verileriyle doğrulanmış oldu.
Bu yıl torrent sitelerinden en çok izlenen beş dizi arasında dört Disney+ yapımı olması dikkat çekiyor. The Last of Us'ın ardından sırasıyla The Mandalorian 3. Sezon, Loki 2. Sezon, Ahsoka ve Secret Invasion geliyor. Özellikle Secret Invasion'ın bu listede olması şaşırtıcı. Çünkü dizi yayınlandığı dönemde Disney+'ta geniş izleyici kitlesine ulaşmakta zorlanmıştı; Özellikle de sezonun ikinci yarısında. Ancak görünen o ki torrent tarafında dizi epey popülermiş.
TorrentFreak'in listesinde dikkat çeken bir diğer detay da The Last of Us dışında ilk 10'daki tüm dizilerin dijital platformdan çıkmış olması. HBO yapımı olan The Last of Us, geleneksel TV kanallarından ilk 10'a girebilen tek yapım. Bunun dışındaki diğer dokuz yapım Disney+, Netflix, Apple TV+, Prime Video ve Paramount+'tan geliyor.
2023'te torrent üzerinden en çok izlenen 10 dizi şöyle:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.