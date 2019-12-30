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    Aksungur İHA, 2020’nin ilk günlerinde güvenlik güçlerine teslim edilecek

    2019 yılı ile 2020 ve ötesi için açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Aksungur’un yeni yılın ilk günlerinde güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacağını duyurdu.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Aksungur İHA, 2020’nin ilk günlerinde güvenlik güçlerine teslim edilecek
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    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, geride bırakmaya çok az bir süre kalan 2019 yılı ile 2020 ve sonrası için bir takım açıklamalarda bulundu.

    Kotil, Anadolu Ajansı’na (AA) yapmış olduğu değerlendirmelerde Türkiye'nin son dönemde geliştirdiği yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı (İHA) Aksungur’un yeni yılın ilk günlerinde güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacağının müjdesini verdi. Kotil, bu kapsamda yaptığı açıklamalarda, “Bu aracımız 750 kilogram taşıyor. Türkiye 200 kilogram taşıma kapasiteli 'Anka'larla da çok iş gördü. Aksungur daha da yetenekli. Radar koyabiliyorsunuz, daha büyük kamera koyabiliyorsunuz. Aksungur'u ülkemizdeki kullanıcılara vereceğiz. Yılbaşı veya ocak sonu itibarıyla Türkiye bunu kullanmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

    Aksungur’un geliştirilme süreciyle ilgili Anka İHA’yı referans gösteren Kotil, Anka için aşağı yukarı 10 yıl harcandığını ancak edinilen tecrübe sayesinde Aksungur’un 18 ayda tamamlandığına dikkat çekmiş. Anka’nın üzerine konulduğu için Aksungur’un üretim maliyetinin çok düşük olduğu bilgisi de ayrıca paylaşılmış.

    Ayrıca Bkz. "Tesla, Çin’de ürettiği Model 3’lerin teslimatına nihayet pazartesi günü başlıyor"

    2019 yılının şirket için çok verimli geçtiğine değinen Kotil, yıllık ciroda yüzde 40 büyüme olduğunu, şirkete 1000’e yakın mühendis ile 1000’e yakın teknisyen kazandırıldığını kaydetti. Şirketin diğer projeleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Genel Müdür Kotil, şu bilgileri verdi;

    "Milli Muharip Uçak iyi gidiyor. Uzun soluklu bir proje, 2 yıl sonra PDR'sini (Ön Tasarım Gözden Geçirme-Preliminary Design Review) bitireceğiz. Uçağın hemen hemen her şeyine karar verilecek. Bundan sonra mühendisler çok detay çalışmalar yapıp imalata başlayacaklar. İlk uçuşu 2026'da. Gökbey'i 29 Ekim 2021'de teslim ediyoruz, sonrasında seri üretime başlayacağız. Şu anda sertifika uçuşları yapılıyor. Gökbey 12 kişi taşıyor, cephe gerisinde ve sivil amaçlı kullanılabiliyor. Sağlık Bakanlığı, jandarma, kara ve hava kuvvetlerinde ihtiyaçları giderecek. Yurt dışından da talepler var. Atak-2, Rusya ve ABD'den sonra bu klastaki en etkili helikopterler arasında yer alacak. İlk uçuşuna 3 yıl var. Hürjet'i 2022'de uçurmak istiyoruz. 2020'de projelerde daha fazla yol almayı hedefliyoruz."

    Aksungur İHA, 2020’nin ilk günlerinde güvenlik güçlerine teslim edilecek
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    40 bin fit yüksekliğe kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebilme kapasitesine sahip Aksungur, TEBER-81, TEBER-82, LUMTAS, MAM-L, Cirit, MAM-C, HGK-3 (Hassas Güdüm Kiti), KGK (Kanatlı Güdüm Kiti) ile uçabiliyor. Her bir kanat altında 500kg, 300kg, 150kg kapasiteli üç adet silah istasyonu mevcut. Taarruz görevlerinde 750kg harici yük ile havalanarak 24 saat boyunca kesintisiz görev üstlenebiliyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/savunmada-2020yi-aksungur-acacak/1686815 Yorum Yaz
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