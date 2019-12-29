Tesla, Çin’de ürettiği Model 3’lerin teslimatına nihayet pazartesi günü başlıyor

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Tesla’nın Çin’de bundan yaklaşık bir yıl önce kurduğu otomobil fabrikası Gigafactory 3, 30 Aralık günü önemli bir kilometre taşını geride bırakacak.

Şirketin Kasım ayı içinde söz konusu fabrikada üretim yapabilmek için aldığı resmi onayın ardından yaşanan bu gelişme neticesinde fabrikada haftalardır üretimde olan ve ülkenin satış noktalarına dağıtılmış yüzlerce aracın satışına başlanabilecek.

Üretim onayından sonra gelen satış onayı kapsamında ise Tesla, fabrikada üretilen ilk 15 Model 3 otomobilin teslimatı için bir etkinlik düzenleyecek. Araçları teslim alacak ilk grubun Tesla çalışanı olacağı ifade ediliyor.

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Şirketin Şangay fabrikası, Ekim ayı içinde satışa hazır Model 3’leri üretmeye başlamış ve gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını beklemeye koyulmuştu. 27 Aralık 2019 tarihi itibariyle satış vergisinden muaf olan elektrikli araçların bulunduğu listeye dahil olan Gigafactory 3 üretimi otomobillerin önünde böylece satış için de bir engel kalmamış oldu.

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Dağıtım ağını sağlam kurduğu değerlendirilen Tesla’nın 2019 yılının son iki gününde ürettiği otomobillerin birçoğunu satabileceği belirtiliyor. Çin’de üretilen Model 3’lerin başlangıç fiyatı 355.800 yuan (yaklaşık 50.560 ABD doları) olacak. Şirket, 2020’nin ilk çeyreğinde 100 bin Model 3 satışı yapmayı hedefliyor. Tesla, Çin’de otomobil üretimi yapan ve tamamıyla yabancı menşeili ilk firma olma özelliğini taşıyor.

https://electrek.co/2019/12/27/tesla-start-made-in-china-model-3-deliveries/