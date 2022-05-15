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    Alan Wake 2'den yeni görseller geldi: Alan Wake'in dizisi duyuruldu

    Geçtiğimiz saatlerde Alan Wake markasıyla ilgili iki güzel bir kötü haber geldi. En güzel haber ise şüphesiz Alan Wake dizisinin duyurulması oldu.                    
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    Alan Wake'in dizisi duyuruldu
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Remedy Entertainment'ın yaptığı Alan Wake markasıyla ilgili geçtiğimiz saatlerde güzel haber geldi. 

    Alan Wake Dizisi

    İlk güzel haber dizi tarafından geldi. uzun bir süredir dizisi veya filmi beklenen ve yönetmen Sam Lake'in de istediği dizi projesi sonunda gerçek oluyor. Alan Wake'in dizi hakları AMC tarafından satın alındı ve Remedy ile birlikte bir dizi üzerinde çalışmaya başladılar. AMC, Breaking Bad ve The Walking Dead gibi popüler dizilerinden yapıldığı yer. Henüz dizi için bir detay paylaşılmadı ancak bu yıl içerisinde ilk bilgileri göreceğiz gibi duruyor.

    Ayrıca geçtiğimiz saatlerde geçtiğimiz yıl duyurulan Alan Wake 2'den de yeni konsept görseller geldi. Görselleri aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz. Kötü haber olarak da Remedy söz verdiği gibi bu yaz oyunla ilgili paylaşacakları detayları daha sonraki bir tarihe erteledi. Yani yakın zamanda Alan Wake 2'den yeni bilgiler görmeyeceğiz. 

    Kaynakça https://www.ign.com/articles/alan-wake-tv-series-amc-remedy?utm_source=twitter https://www.gematsu.com/2022/05/alan-wake-ii-concept-artwork-summer-update-no-longer-planned
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