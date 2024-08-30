Alan Wake ve Control, sinema ve televizyona uyarlanıyor

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Max Payne serisi, Quantum Break, Control ve Alan Wake yapımları ile bilinen Remedy Entertainment, sinema ve televizyon sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Halihazırda Control 2 ve Max Payne Remake serisi üzerinde çalışan stüdyo, yeni duyurusu ile dikkatleri üzerine çekti.

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Alan Wake ve Control evreni genişliyor

Geçtiğimiz sene Alan Wake 2’yi piyasaya sürerek oyun dünyasını derinden etkileyen ve bir sürü ödüle aday olan Remedy Entertaniment, Alan Wake 2’nin ardından dikkatini Control 2’ye çevirdi. Control 2 için finansal yardım arayan stüdyo, bu doğrultuda Annapurna Interactive ile anlaştığını duyurdu. Anlaşmaya göre Annapurna ve Remedy, Control 2’yi birlikte geliştirecek ancak yapımın hakları tamamen Remedy’de kalacak.

Tam Boyutta Gör Anlaşmanın diğer kısmı ise sinema ve televizyon hayranlarını sevindirecek cinsten. Bu anlaşmaya göre Remedy, Control ve Alan Wake evreninde geçecek oyunlara odaklanırken Annapurna, Alan Wake ve Control evreninde geçecek dizi, film ve benzeri projelerden sorumlu olacak. Alan Wake’in AMC platformunda yayınlanacak olan dizisi ise bu anlaşma ile birlikte iptal edildi. Fantastik, korku ve gerilim öğelerine sahip olan Alan Wake ve Control, başarılı bir şekilde sinemaya uyarlandığı takdirde beyaz perdede ciddi bir başarı yakalayabilir.

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Alan Wake ve Control için sinema ve televizyon projeleri yolda