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    Meta, devasa yapay zeka yatırımlarını duyurdu: Yüz milyarlarca dolar harcayacak

    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, dünyanın en büyük yapay zeka süper kümelerinden bazılarını inşa etmek için yüz milyarlarca dolarlık yatırım planladıklarını duyurdu.

    Meta, devasa yapay zeka veri merkezi yatırımlarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Meta, yapay zekayı desteklemek için birkaç gigawatt büyüklüğünde veri merkezi inşa edeceğini açıkladı. Mark Zuckerberg, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük yapay zeka süper kümelerinden bazılarını inşa etmek için yüz milyarlarca dolarlık yatırım planladıklarını duyurdu.

    Zuckerberg, Facebook’taki paylaşımında Meta’nın ilk süper kümesi olan “Prometheus”un 2026’da Ohio'da devreye alınacağını, buna ek olarak birçok gigawatt ölçeğinde kümenin daha geliştirilmekte olduğunu belirtti.

    Manhattan büyüklüğünde olacak

    Bu projelerden biri olan “Hyperion”, birkaç yıl içinde toplamda 5 gigawatta kadar işlem gücüne ulaşabilecek şekilde tasarlanıyor. Bu süper küme, Manhattan yarımadasını önemli bir kısmını kaplayacak büyüklükte olacak. Bunların dışında birçok dev küme daha inşa edilecek.

    Bu süper kümeler, giderek karmaşıklaşan yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve üretken yapay zeka, bilgisayarla görme ve robotik gibi alanlardaki büyük ölçekli işlemlerin gerçekleştirilmesi açısından kritik öneme sahip.

    Zuckerberg, “Meta Superintelligence Labs, sektörde lider işlem gücüne sahip olacak ve araştırmacı başına açık ara en fazla işlem gücünü sunacak,” diyerek bu yatırımların Meta’nın uzun vadeli yapay zeka hedefleri açısından merkezi olduğunu vurguladı.

    Bu duyuru, Meta’nın yapay zeka alanında hem işe alımları hem de yatırımları artırdığı bir döneme denk geliyor. Şirketin Haziran ayında açıkladığı 14 milyar dolarlık Scale AI anlaşması bunun önemli bir göstergesi. Yeni kurulan “Meta Superintelligence Labs” adlı yapılanma, alanında uzman yapay zeka araştırmacılarını ve mühendislerini aynı çatı altında bir araya getiriyor.

    Bu yeni birimin başına, Scale AI’ın eski CEO’su Alexandr Wang ve eski GitHub CEO’su Nat Friedman getirildi. Meta, bu çerçevede Scale AI’a 14,3 milyar dolarlık yatırım yaptı ve sektördeki en yetenekli isimleri bünyesine katma konusunda oldukça agresif adımlar atıyor.

    Zuckerberg, Meta'nın yapay zekadaki ilerleyişinden memnun değil

    Bu hızlı büyümenin ardında, Zuckerberg’in Meta’nın yapay zeka alanındaki ilerleyişinden duyduğu memnuniyetsizlik yatıyor. Bu yıl başında piyasaya çıkan Llama 4 dil modeline gelen sınırlı ilginin ardından şirket, yaklaşımını kökten değiştirme ve rekabette en öne geçme hedefiyle hareket ediyor.

    Basına yansıyan haberlere göre Meta, Apple, Anthropic ve OpenAI gibi devlerden birçok üst düzey yöneticiyi yeni Superintelligence Labs birimine dahil etti. Zuckerberg’in bu alanda yaptığı işe alımlar kapsamında 100 milyon doları bulan tekliflerle sektördeki en iyi beyinleri Meta’ya çekmeye çalıştığı bildiriliyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/meta-ai-superclusters-prometheus-hyperion https://www.facebook.com/watch/?v=2300161320399228&t=3
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