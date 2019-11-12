Alibaba, 11.11'de rekor satış gerçekleştirdi

Dünya Bekarlar Günü olarak kutlanan 11 Kasım’da pek çok alışveriş sitesi büyük indirimler yaptı. 11.11 Alışveriş Festivali’ni hayatımıza kazandıranAlibaba önemli satış başarısı elde etti.

Alibaba grubunun içerisindeki markalarda gerçekleştirilen 11.11 indirimleri sonucunda 1 günde 38,4 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi. Geçen yıl aynı günde 30,8 milyar dolar satış gerçekleştirilmişti. 2019’da yüzde 26’lık bir artış yakalandı.

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11.11 Alışveriş Festivali kapsamında Alibaba bünyesindeki alışveriş kanallarında 200 bini aşkın marka satış yaptı. 1 milyon çeşit yeni ürün, ilk kez 11 Kasım’da satışa çıktı. Alibaba’nın kargo şirketi Cainiao Network, indirim döneminde verilen siparişlerdeki 1.3 milyar ürünün teslimatını yapacak.

Alibaba grubunun e-ticaret platformu Aliexpress’te 11.11 indirimleri devam ediyor. 13 Kasım saat 11.00’e kadar indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Trendyol üç gün boyunca indirim gerçekleştirdi

Alibaba, ülkemizdeki e-ticaret sitelerinden Trendyol.com'a 2018'in yaz aylarında yatırım gerçekleştirdi. Trendyol'un çoğunluk hisselerini 728 milyon dolar karşılığında satın aldı. Trendyol, 9-10-11 Kasım tarihlerinde 11.11 indirimleri düzenledi. Trendyol'un ne kadarlık satış gerçekleştirdiği henüz açıklanmadı.