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    Alibaba, 11.11'de rekor satış gerçekleştirdi

    Alibaba, 11 Kasım'da 11.11 indirimleri kapsamında 38,4 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Alibaba, bu sene daha önceki indirim dönemlerinden daha yüksek gelir elde etti.
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    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Alibaba, 11.11'de rekor satış gerçekleştirdi

    Dünya Bekarlar Günü olarak kutlanan 11 Kasım’da pek çok alışveriş sitesi büyük indirimler yaptı. 11.11 Alışveriş Festivali’ni hayatımıza kazandıranAlibaba önemli satış başarısı elde etti.

    Alibaba grubunun içerisindeki markalarda gerçekleştirilen 11.11 indirimleri sonucunda 1 günde 38,4 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi. Geçen yıl aynı günde 30,8 milyar dolar satış gerçekleştirilmişti. 2019’da yüzde 26’lık bir artış yakalandı.

    Ayrıca Bkz. "Elektronik sigaralar en az tütün ürünleri kadar zararlı"

    11.11 Alışveriş Festivali kapsamında Alibaba bünyesindeki alışveriş kanallarında 200 bini aşkın marka satış yaptı. 1 milyon çeşit yeni ürün, ilk kez 11 Kasım’da satışa çıktı. Alibaba’nın kargo şirketi Cainiao Network, indirim döneminde verilen siparişlerdeki 1.3 milyar ürünün teslimatını yapacak.

    Alibaba grubunun e-ticaret platformu Aliexpress’te 11.11 indirimleri devam ediyor. 13 Kasım saat 11.00’e kadar indirimlerden faydalanabilirsiniz.

    Trendyol üç gün boyunca indirim gerçekleştirdi

    Alibaba, ülkemizdeki e-ticaret sitelerinden Trendyol.com'a 2018'in yaz aylarında yatırım gerçekleştirdi. Trendyol'un çoğunluk hisselerini 728 milyon dolar karşılığında satın aldı. Trendyol, 9-10-11 Kasım tarihlerinde 11.11 indirimleri düzenledi. Trendyol'un ne kadarlık satış gerçekleştirdiği henüz açıklanmadı.



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    akyurt 1 hf. en beğenilen
    Bu sene piyasa kötü ağım şahım indirim olmadı reklam bunlar
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    sheff2x 1 hf.
    bu sene aliexpress te kayda değer bir indirim görmedim. 100 liralık ürün 98 liraya düşmüştü. indirimden önce 1260 tl olan gtx 1660 1440 liralara çıkartılıp 1220 küsürlere düşmüştü. zamanında 1000 liralık kartı 500 liralara alıyorduk. bence pek bi espirisi yoktu bu senenin.
    bu sene aliexpress te kayda değer bir indirim görmedim. 100 liralık ürün 98 liraya düşmüştü. indirimden önce 1260 tl olan gtx 1660 1440 liralara çıkartılıp 1220...
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    1 Yanıt Yanıtla +26
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    TurboBoosted 1 hf.
    Fiyatları şişirip şişirip indirmişler kamiller.
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    o8 6 gün
    Geçen hafta 10 liralık ürüne 15tl vergi ödeyince aliexpress'e veda etmeye karar verdim.
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    gurkanse 1 hf.
    favorilerimde bi ton ürün var sırf bugün için beklemiştim ama önce şişirip sonra indirim yaptık diye kandırmalar hiç hoş değil. Hem müşteriyi aptal yerine koyuyolar hem de uzun vadede müşteri güvenini kaybederek kendi ayaklarına sıkıyolar.Bu şekilde talep azalınca ne yapacaklar.
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    DH Misafiri 1 hf.
    29 kasımda kara cuma var asıl indirimler ozaman.özellikle teknoloji alanında.trend yol ve n11 e baktım çoğu ürüne bindirim yapıp indirim yapmışlar aynı fiyatına hatta daha pahalıya satıyorlardı.dün kargoya başka bir iş için gittim kargonun kapısından trendyol poşetlerinden geçilmiyordu.eğer bir ürünün indirimli almak istiyorsanız uzun süre fiyatını takip etmeniz lazım yoksa indirimmi bindirimmi olduğunu anlayamazsınız ve sizi öperler
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    cabriyo 1 hf.
    önce bindirim sonra indirim. inandırıcılığını yitirdi bu indirim festivalleri.
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    dostum kertenkele 1 hf.
    Bizdeki kol gibi vergilerden sonra hiç bakmadım bile ne var ne yok zaten 1,2 tl indirim ancak yapıldı değmez uğraşmaya
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    MonitörKertenkelesi 1 hf.
    Valla 500 lira üzeri alışveriş yaptım N11'de 11.11 indiriminden 1 kuruşluk bile indirim alamadım. Ya belli ürünler ya da belli mağazalara indirim yapılıyor. Belli saatlerde verilen indirim kuponlarını ise yıldırım hızıyla tükeniyor, nasıl bir becerisi varsa milletin bir kodu 2 saniyede yazıyorlar, 2000 kupon 2 saniye bitiyor! 4.500 liralık alışveriş kopununu ise kimse talip olmadığı için saatlerce almaya açık bıraktılar. Yanisi kafa karışktırıcı bktan bir indirim günü. Şu işi kuponlarla yapmak yerine, belli miktar üzeri alışverişlere otomatik indirimler yap da bir işe yarasın tazı mıyız biz yarıştırıyorsun bizi. Paramızla rezil ediyorsun. Zaten gittim paşa paşa paramı ödedim aldım ürünlerimi sizin vereceğiniz indirime de size de.
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    DH Misafiri 1 hf.
    n11 den 180 liraya 8 gb corsair vengeance ddr4 ram aldım. Başka uyguna birşey göremedim
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    haksancan 1 hf.
    Bu sene N11 bile Aliexpress'ten daha iyi indirim yaptı



    Ya sene olmuş 2019 bütün dünya için konuşuyorum hala nası bu 11.11. olayına aldanıyorlar inanılır gibi değil.



    Baktığım bütün ürünler 11.11'de ya max. 50 cent ucuzladı . ya da ürün 5 dolar ucuzlayıp shipping'i 5 dolar oldu



    11.11'in tek avantajı 70'e $10 kupon vermesiydi onu da bu kurda bu gümrük sıkıntısıyla ülkemizde herkes rahatlıkla kullanamaz
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    dostum kertenkele 1 hf.
    N11 de indirimi 12 saat uzamış yoğun ilgiden dolayıymış artık ondan mı yeterli ilgi olmadığı için mi bilemeyiz bi kaç bir şey aldık bizde
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    nForcer 1 hf. dostum kertenkele
    Site saatlerce çöktü ve bu nedenle kuponlarını kullanamayanlar oldu. Oluşan mağduriyeti gidermek adına 12 saatlik bir uzatma yaptılar.
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    kingsix 1 hf.
    Reklam kokan hareketler, alisveris Turkiye tarafinda azaldi vergiler artirildi.
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    alibaba, aliexpress ve
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