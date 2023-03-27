Alibaba’dan Blockchain adımı

Tam Boyutta Gör Alibaba Cloud‘un blockchain laboratuvarının Nisan ayında Shibuya’da hayata geçirilmesi hedefleniyor. Tokyu Land Corporation ve Skeleton Crew Studio iş birliğiyle açılacak olan laboratuvar ilk etapta Alibaba Cloud ile hackathon katılımcılarına açık olacak. Şirketin mühendisleri ile blockchain uzmanları ise teknik destek sağlayacak.

Ayrıca düzenli seminerler, çalıştaylar ve çeşitli etkinliklerle Web3 dünyasının nabzının tutulması planlanıyor. Öte yandan Alibaba Cloud, bu yılın sonlarında Japonya’da bir blockchain node hizmeti başlatacağını duyurdu.

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Geliştiriciler, Alibaba Cloud ekosistemindeki diğer projelerden de faydalanabilecek. Bu projeler arasında kurumsal yatırımcılar için dijital varlık saklama çözümü Safeheron, Web3 oyun projelerinin performansını geliştiren NodeReal bulunuyor.

Alibaba Cloub, mart ayının ilk günlerinde Sui Blockchain geliştiricisi ile anlaşma yaptığını duyurmuştu. İki şirketin sürdürülebilir Web3 ekosistemleri geliştirmek için iş birliği yapacağı bildirilmişti. E-ticaret ve ödeme sektörlerindeki potansiyel fırsatlarında keşfedileceği ifade edilmişti.

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